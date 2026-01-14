Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Саме в ціну 1 400 000$ доларів взяв в іпотеку хлопець, який закінчив в 2018 році Ubiversity of California, та працює зараз в Microsoft. Йому ще немає 30 років, одружився ще студентом на дівчині, яка ж громадянкою США та через 3 роки отримав громадянство. Цікаво, що хотів кинути університет (важко навчатися типу) на другому курсі, але він вчився за ращунок «студентського крелиту@, який оформив його рідний дядько. Дядько з ним суворо переговорив, зробив йому чи «(не зовсім письменне слово видалено)» чи «кукжн-квакен», той оговтався та для збереження нервів пішов на студентські курси йоги. Ось там з дівчиною і познайомився. Студентом одруженим орендував не повірете гараж у бабусі віком 76 років. Можете подивитися де він жив, бо я особисто знайомий з тією бабусею (праворуч посередині вулиці Peyton street знайдіть будинок фіолетового кольору, а вглибину праворуч від будинка видно гараж, перероблений під кімнату для одруженого студента):

https://maps.app.goo.gl/ZhrJ2acNoGfHFydw6?g_st=ic



Я не питав в нього, яка зараз зарплатня, але під час останньої розмови з приволк його роботи в San Francisco він називав цифру в 340 000$ на рік.

В минулому році в нього народилася дочка - і куплено на вторинному ринку будинок саме за цією ціною. Не ідеальний будинок - не новий, йому 40 років, через три тижні виявив суттєві проблеми з каналізацією, намагався щось зробити. Казав що дорого.

До речі цей будинок не в самому San Diego, а приміська територія.

Так що цифри вірні: 1 400 000 доларів.

Мене дивує вибір вами міста саме на кордоні з Мексикою. Місто непогане але й не шедевр. Правда можна відвідати авіаносець і чудовий мексиканський парк.

Там же можете знайти будинки значно кращі, краща локація, наприклад ось тут:

https://maps.app.goo.gl/hdRDgJUf6bZbPgY17?g_st=ic

Попереджаю: всі приватні будинки виглядають камʼяними шикарними. Насправді да американською технологією побудовані щ бруса, фанери та дошки різного розміру.

Але враження що камʼяні: я особисто мацав руками та дивився. Думаю в мене на смартфоні ж фото, але ліньки шукати. Подивитися на мапах Google.

Якщо вибирати за критерієм «ЛЛЛ», то я би дуже порадив вибрати будинок ось тут:

https://maps.app.goo.gl/Jx5gxUWtN7JkQ9Pp8?g_st=ic

Ціну на будинки свіжі не знаю, але в 2023 році деревʼяний будинок на набережній (можна знайти він там один красивого корисньового кольору) було продано родині пенсіонерів да 4 500 000$.

Цікаво, що на першому поверсі в гарний день бабуся відкриває браму гаража / там в неї художня майстерня і можна купити «свіжу» картину.

Так що ви якісь варіант не дуже гарний вибрали, але штат California - підтримую та рекомендую. Вважається найкращім за кліматом: погода нагадує кримську, але кращу, як у мене на півдні Франції, де сьогодні сонячно, +12 та жінка зараз саджає луковиці тюльпанів.

Я не ж мешканцем Києва, але гадаю в Києві можна знайти житло ла такою самою ціною, в 4 500 000$ або дорожче.

І дешевше.



По-друге. В квітні минулого року - я про це писав - я відвідав відразу три штати в США: California, North Carolina та South Carolina, де зустрічався з нашою діаспорою та приймав участь у замовленні ними приватного будинка «все під ключ». Ми вмирали цікаве містечко - величезна галявина серед лісу, Забудовник дуже відомий. D.R.Horton. Стартова ціна будинка щ земельною ділянкою 285 000$. Якщо набрати додаткових опцій та покращень на суму в 35 000$, то нашим українцям обіцяли знижку на 30 000. Насправді дали знижку в 21 000$. Повна ціна будинка з додатковими опціями отримали в 308 170$. Це включено найкращу в тому комплексі земельну ділянку площею в 8,2 сотки. Термін будівництва було озвучено замовником в 6 місяців.

Вже здано і люди живуть. ЖК Fox Hollow. Базовий проєкт Parker.

Можете подивитися на мапах Гугл:

https://maps.app.goo.gl/yGjWDjQxvgZKQMP29?g_st=ic

Забудовник цей:



Я з грудня до 7 січня цього року відвідав два штати в США: Iowa та Illinois, де мешкаю наша діаспора.

Докладно розповідав про купівлю в іпотеку нашим подружжям будинка да 245 000$.

Виплата в місяць 1600$.

Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок:

https://redf.in/ILMvL2

Подивіться, яка там ціна.



Є висока вірогідність що наші люди його візьмуть в найближчі 3 місяці.

Мені сподобався. І в тому ж мікрорайоні ще сподобалися три обʼєкти.

На якому зупиняться - напишу думаю не раніше травня.



Сподіваюся, що надав вам докладну інформацію.

P.S. Мені дуже сподобалося останнє речення у вашому дописі. Я реаоино вивчав саме таку можливість в Польщі. Але зараз мешкаю у Франції, і нікому не забороняв купувати зазначене вами в Польщі.



Здавалося б набери сайт свого міста та знайдеш відповідь саме на питання про квартиру в 200 квадратів:

https://gorod.dp.ua/news/222819

Здавалося б набери сайт свого міста та знайдеш відповідь саме на питання про квартиру в 200 квадратів:

https://gorod.dp.ua/news/222819

Відвідай власника, поспілкуйся, спитай чи миє підлогу та прибирає пилюку… Дивна цікава людина той Вадим.

Я мешкаю з сім'ею у приватному , власно з дружиною спроєктованому ,під співпрацею з інженером , і побудованому фахівцями, 13 років, будинок з керамічної цегли + клинкерна фасад

Повідомлень: 4499 З нами з: 23.05.14 Подякував: 641 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 січ, 2026 16:38 Ну ось дуже цікава відповідь, і видно що не ви не ледар.

Тому не зрозуміло, чому задаєте такі реально дурнуваті питання.

Наче учасники форуму ніколи не мили підлогу та не протирали пилюку і не користувалися пилососом.



Я вам вище писав: я народився та виріс в приватному (!) будинку, який побудували мій тато (загинув в свої 40 років, мені було 10), та моя мама - медичний працівник.

Після смерті батьків будинок було оформлено на мене та мого брата, після чого суттєво реконструйовано було і утворилися в одному будинку дві двоповерхові квартири площею в 115 кв.м кожна.

То що вам у мене не так? Підлогу я мив змалку, ще мама змушувала перемивати по 2 рази.

Пилосос я маю. Віник та совок, ганчірку та мочалку також. Миску та відро маю.

То що вам ще не так?



Зараз мешкаю у власному 1-поверховому будинку площею в 100 кв.м, який має три спальні.

Що вам ще не так?

Підлогу я не мию - то турбота жінки, але натирати поліролем паркет в спальнях - то моя турбота і повірте, в мене це виходить відмінно.

Вже достатньо? akurt

у мене приблизно так , хто прибирає в будинку?



у мене приблизно так , хто прибирає в будинку?

у вас лак или масло ?

The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year.

The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year.

Сумні цифри. Ну і ціни на будинки відповідні.

Ввечері в готелі буду можу виставити фото.

Він НЕ під лак.

Я натираю поліролями для паркету виробництва France.

Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.

Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.

Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак. akurt

тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?

Ну, мабуть цифри правильні та відповідають дійсності.

Сумно чи не сумно - я десь з місяць тому викладував реальні кейси:

- родина без дітей - наукові медичні працівники в університеті того міста, зарпоаиня приблизно 70000*2=140 000 $ на рік. Жили в орендованій 3-к квартирі да 1400$, зараз виплата в місяць 1600$.

Своя хата.

Ну, мабуть цифри правильні та відповідають дійсності.
Сумно чи не сумно - я десь з місяць тому викладував реальні кейси:
- родина без дітей - наукові медичні працівники в університеті того міста, зарпоаиня приблизно 70000*2=140 000 $ на рік. Жили в орендованій 3-к квартирі да 1400$, зараз виплата в місяць 1600$.
Своя хата.
Вони вважають, що цілком притомна сума. За будинком такої якості в такому місці та такою ціною продавали 1/2 року, були варіанти, які вони не встигали вихопити.

