Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:08

  Vadim_ написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок:
https://redf.in/ILMvL2
Подивіться, яка там ціна.

The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year.
Сумні цифри. Ну і ціни на будинки відповідні.

тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?

Будинки продаються повністю готові «під ключ», з меблями в кухні, прихожих. Повністю обладнані санвузли. Земельна ділянка - передається власнику з газонами. Та щ повністю готовим гаражем на 2 авто. Брама електрична. Парканів ні в кого немає.
Цікава система опалення: в кладовці встановлено газовий котел, який підігріває повітря та по трубам діаметром приблизно 150…200 мм розводиться по всім кімнатам (в стелі ж спеціальні решітки).
Є пульт керування та встановлення температури.
Приблизно так роблять в Україні , коли забирають тепло від мудро зробленого каміна: розподіл гарячого повітря по всіх кімнатах,
Але там - газовий котел для повітря.
В мене є фото - можливо ввечері виставлю.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:12

  akurt написав:Паркет дубовий набірний з дуже маленьких достосок.
Ввечері в готелі буду можу виставити фото.
Він НЕ під лак.
Я натираю поліролями для паркету виробництва France.
Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.
Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.
Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак.

?
