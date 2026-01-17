|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Найнеприємніше насправді це те, що будинок цегляний в 1 цеглу без утеплення. Це холодно
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:26
Кеша , ви проповедник, пастор ?
каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.
п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,
другой -цыган
но тем не менее оба очень не хотят или не приучены убирать там где живут
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:33
Саме так: у алкашів Дніпра така доля: жити як циган, материтися як пакістанець та писати як курка лапою. Почав шукати пастора, який би вправив мізки…
Пізно, кєша. Пізно.
Мій дядько пережив хлопчиком окупацію свого часу - так він казав так: «Якщо до 20 років розуму не набрався, то вже й не наберешся…»
Замість того, щоби позоритися щодня на форумі, краще б займався ремонтом новокупленоі під час війни чергової квартири…
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:49
Дуже добре, що подивилися докладно.
А чому дивно?
Мені не дивно: за кордоном люди живуть дуже просто.
Наприклад, у Відні в самому центрі в великій квартирі площею в 140 чи 160 кв.м живуть діти мого львівського приятеля.
Там 1 кв.м житла вже вартує майже 10 000€.
Так ось: дуже простий інтерʼєр: фарбовані стіни, ніякої звичної українцям позолоти на стелі немає, ніяких «плінтусів прихованого монтажу» і всякого іншого збочення.
У великій кімнаті одна проста картина на стіні.
Досить скромний диван.
А це досить заможні люди. Колишні мешканці Львова.
Там цікава історія.
Батько - багатий з багатих львівʼян. Мав і має 3-и поверховий будинок. В дуже престижному місці.
Доцю відправив вчитися у Віденський університет. Закінчила та почала працювати в одному з банків Австрії.
До доні «підтягнувся» гарний львівський жовнір.
Теж став студентом того ж університету.
Купили дітям саму дешеву квартиру на сході Відня - дешевше не знайти було.
Жовнір виявився нормальним та здоровим: вже троє дітей.
То купили для такої родини 4-к квартиру, описану вище. В кредит на гарних умовах, як працівниці гарного банку.
А свою першу квартиру здають - тими грошима сплачують кредит.
Схема проста звичайна.
Так що реально люди да кордоном живуть просто - не всі ж працюють там, де щодня СБУ виловлює по 300 000$ готівкою… то в Україні гроші падають з неба мішками та не вистачає валіз, щоби пакувати готівку. За кордоном люди працюють наполегливо та на дурниці гроші не витрачають…
P.S. Є і проблеми: батько з мамою продають ту триповерхову хату у Львові, де все дорого, або дуже дорого, бо там меблі під замовлення, позолота на стелі, скульптури з мармуру - все як у людей - а продати не можуть.
Старт ціни був 600 000$. То десь три роки тому.
Через рік знизили до 500 000$.
Давали 350 000$ добрі люди - не віддали.
Тепер ось перед Новим роком просили вже 350 000$.
Прийшов один (!) покупець та довго ходив сходами та кімнатами, прикрашеними картинами відомих українських митців та подрібненими діамантами , дивися на плавальний басейн, мацав дивні - наче з музею - скульптури, думав і запропонував 190 000$.
Вигнали в шию.
Так і сидять…
Це на тему простоти життя та меблів з IKEA…
|