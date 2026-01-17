Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Найнеприємніше насправді це те, що будинок цегляний в 1 цеглу без утеплення. Це холодно adeges Повідомлень: 4597 З нами з: 14.03.06 Подякував: 434 раз. Подякували: 1071 раз.



News from Poland and France



Закінчилася моя невелика - на 4 доби - подорож з Франції в Краків. Гріх не полетіти: квиток в один бік 15€, за такою ціною у Франції не пообідаєш…

Я зустрічався з нашою діаспорою , з друзями, спілкувалися з поляками, тобто «вивчав життя»…

Кеша , ви проповедник, пастор ?



akurt написав: Де ж воно краще в світі жити емігранту в наші буремні часи?





P.S. Я би не хотів жити в Польщі. Нічого поганого не скажу, але гарячого бажання немає.

P.S. Я би не хотів жити в Польщі. Нічого поганого не скажу, але гарячого бажання немає. Колись було. Зараз - немає. І ще дуже субʼєктивне: мені здалося, що поляки втомилися від українців…

каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.



п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,

другой -цыган

каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства. п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф, другой -цыган но тем не менее оба очень не хотят или не приучены убирать там где живут Vadim_ Повідомлень: 4508 З нами з: 23.05.14 Подякував: 642 раз. Подякували: 525 раз.

Повідомлень: 4508 З нами з: 23.05.14 Подякував: 642 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 10:33 Саме так: у алкашів Дніпра така доля: жити як циган, материтися як пакістанець та писати як курка лапою. Почав шукати пастора, який би вправив мізки…

Пізно, кєша. Пізно.

Мій дядько пережив хлопчиком окупацію свого часу - так він казав так: «Якщо до 20 років розуму не набрався, то вже й не наберешся…»



Замість того, щоби позоритися щодня на форумі, краще б займався ремонтом новокупленоі під час війни чергової квартири… akurt

Повідомлень: 11702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4115 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 10:49 Бетон написав: Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китай

Сантехніка теж. Дивно Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китайСантехніка теж. Дивно

Дуже добре, що подивилися докладно.



А чому дивно?

Мені не дивно: за кордоном люди живуть дуже просто.

Наприклад, у Відні в самому центрі в великій квартирі площею в 140 чи 160 кв.м живуть діти мого львівського приятеля.

Там 1 кв.м житла вже вартує майже 10 000€.

Так ось: дуже простий інтерʼєр: фарбовані стіни, ніякої звичної українцям позолоти на стелі немає, ніяких «плінтусів прихованого монтажу» і всякого іншого збочення.

У великій кімнаті одна проста картина на стіні.

Досить скромний диван.

А це досить заможні люди. Колишні мешканці Львова.



Там цікава історія.

Батько - багатий з багатих львівʼян. Мав і має 3-и поверховий будинок. В дуже престижному місці.

Доцю відправив вчитися у Віденський університет. Закінчила та почала працювати в одному з банків Австрії.

До доні «підтягнувся» гарний львівський жовнір.

Теж став студентом того ж університету.

Купили дітям саму дешеву квартиру на сході Відня - дешевше не знайти було.

Жовнір виявився нормальним та здоровим: вже троє дітей.

То купили для такої родини 4-к квартиру, описану вище. В кредит на гарних умовах, як працівниці гарного банку.

А свою першу квартиру здають - тими грошима сплачують кредит.

Схема проста звичайна.

Так що реально люди да кордоном живуть просто - не всі ж працюють там, де щодня СБУ виловлює по 300 000$ готівкою… то в Україні гроші падають з неба мішками та не вистачає валіз, щоби пакувати готівку. За кордоном люди працюють наполегливо та на дурниці гроші не витрачають…



P.S. Є і проблеми: батько з мамою продають ту триповерхову хату у Львові, де все дорого, або дуже дорого, бо там меблі під замовлення, позолота на стелі, скульптури з мармуру - все як у людей - а продати не можуть.

Старт ціни був 600 000$. То десь три роки тому.

Через рік знизили до 500 000$.

Давали 350 000$ добрі люди - не віддали.

Тепер ось перед Новим роком просили вже 350 000$.

Прийшов один (!) покупець та довго ходив сходами та кімнатами, прикрашеними картинами відомих українських митців та подрібненими діамантами , дивися на плавальний басейн, мацав дивні - наче з музею - скульптури, думав і запропонував 190 000$.

Вигнали в шию.

Так і сидять…

Дуже добре, що подивилися докладно. А чому дивно? Мені не дивно: за кордоном люди живуть дуже просто. Наприклад, у Відні в самому центрі в великій квартирі площею в 140 чи 160 кв.м живуть діти мого львівського приятеля. Там 1 кв.м житла вже вартує майже 10 000€. Так ось: дуже простий інтерʼєр: фарбовані стіни, ніякої звичної українцям позолоти на стелі немає, ніяких «плінтусів прихованого монтажу» і всякого іншого збочення. У великій кімнаті одна проста картина на стіні. Досить скромний диван. А це досить заможні люди. Колишні мешканці Львова. Там цікава історія. Батько - багатий з багатих львівʼян. Мав і має 3-и поверховий будинок. В дуже престижному місці. Доцю відправив вчитися у Віденський університет. Закінчила та почала працювати в одному з банків Австрії. До доні «підтягнувся» гарний львівський жовнір. Теж став студентом того ж університету. Купили дітям саму дешеву квартиру на сході Відня - дешевше не знайти було. Жовнір виявився нормальним та здоровим: вже троє дітей. То купили для такої родини 4-к квартиру, описану вище. В кредит на гарних умовах, як працівниці гарного банку. А свою першу квартиру здають - тими грошима сплачують кредит. Схема проста звичайна. Так що реально люди да кордоном живуть просто - не всі ж працюють там, де щодня СБУ виловлює по 300 000$ готівкою… то в Україні гроші падають з неба мішками та не вистачає валіз, щоби пакувати готівку. За кордоном люди працюють наполегливо та на дурниці гроші не витрачають… P.S. Є і проблеми: батько з мамою продають ту триповерхову хату у Львові, де все дорого, або дуже дорого, бо там меблі під замовлення, позолота на стелі, скульптури з мармуру - все як у людей - а продати не можуть. Старт ціни був 600 000$. То десь три роки тому. Через рік знизили до 500 000$. Давали 350 000$ добрі люди - не віддали. Тепер ось перед Новим роком просили вже 350 000$. Прийшов один (!) покупець та довго ходив сходами та кімнатами, прикрашеними картинами відомих українських митців та подрібненими діамантами , дивися на плавальний басейн, мацав дивні - наче з музею - скульптури, думав і запропонував 190 000$. Вигнали в шию. Так і сидять… Це на тему простоти життя та меблів з IKEA… akurt Повідомлень: 11702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4115 раз. Подякували: 1527 раз.

