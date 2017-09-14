RSS
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 02:29

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг неожиданно встретилась в Киеве с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками , заявив агентству Reuters, что ожидает в ближайшие недели направить на утверждение совета фонда новую программу кредитования на сумму 8,1 млрд долларов. По словам Георгиевой, это будет первый визит в Украину с 2023 года, и программа поможет разблокировать средства других учреждений для страны. Во время поездки в столицу, которая держалась в секрете до ее прибытия поездом на рассвете, она почтила память павших солдат и осмотрела энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ударов.
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/16/ukraine-war-briefing-russian-attack-destroys-kharkiv-energy-facility-as-uk-announces-emergency-support
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 02:46

  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 05:29

  Сибарит написав:Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?

Наскільки памʼятаю, Василь по собівартості постачає військовим дещо необхідне.
Здогадуюсь що зараз знов виник запит на якусь річ, в якій вже вкладено його праця (за яку він не бере гроші) , але дарувати ще і витратні матеріали , та ще і на постійній основі, він справедливо не бажає. Тому звернувся сюди задля мінізбору на це.
Паралельно цікава вийшла рефлексія «бігунців» , які з німеччин дуже переймаються долею України (але всі дописи виключно про поразки України, критику держави, ігнорування будь яких успіхів і досягнень) , ну і очікувано жодної копійки допомоги ЗСУ.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 05:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukraine forces killed 27 Russians for every soldier lost at Kupiansk
https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -vhkzp5vfx
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 08:27

ЕШБ: наливайка плате акщиз і педеве

  tumos написав:
  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.

а ще точніше: податковим агентом, подібно як з ПДФО чи ВС для найманих працівників, як банк для депозитчиків і т.д. і т.п.,
те саме стосується акцизів (ЕШБ: наливайка його плате)
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 08:45

майстер клас з політінформації

майстер клас з політінформації
