Теж сильно лайтовіше
Але це неділя, так часто бувало
Завтрашній день покаже
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:10
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:16
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:22
у нас свет был два часа всего сегодня
Стало хуже с пятницы,когда ввели режим НС в енергетике.
Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК.
Топлю камин, на первом этаже +22.
Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
Только мои прогнозы по времени опаздывают..
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:27
симуляція
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно. За пару месяцев до полномасштабной папа установил себе электроотопление. Когда началось первое что пришло мне в голову что будут длительные блэкауты, дефицит топлива/продовольствия, проблемы с ж/д сообщением, интернетом/моб.связью, водоснабжением. Кое что тоже сбылось.
мой антирекорд 25 часов без э.э, воды и моб.связи. 2023й год. В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда), из всех продавцов кому я написал ответил аж 1 человек. После получения нового инвертора сразу же 2й блекаут на 15 часов, без всяких измерений и испытаний пришлось экстренно включить его в работу.
генераторы и камины спасают жителей частного сектора. А что делать аборигенам в квартирах? Акумы и инверторы - полумеры. Должна быть автономия хотя бы на весь отопительный сезон.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 18 січ, 2026 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 03:02
""Смущает мысль,что и здесь я оказался прав""
Додано: Пон 19 січ, 2026 06:11
Найнервовіший день в контексті запасу енергії 2026
Додано: Пон 19 січ, 2026 07:07
В мене рекорд більш ніж 1.5 доби через недавню аварію в ТП. З двома станціями нормально пережили. Зараз з трьома (сумарно 4.5 кВт) можна і більше протягнути. Тепер не заряджаю тільки вночі, як раніше, а і вдень, коли дають світло (вчора напруга була 185-195, думаю ще стаб замовляти для Bluetti, бо нижче 190 вже не заряджає, а от Anker і EcoFlow якось пофіг).
Такий графік на сьогодні, вчора не було з 16:00 до 00:30. Вимкнули десь о 16:10, включили десь в 00:15, то AC180P розрядилася зі 100% до 48% в своєму стандартному сценарії - холодильник, світло, інтернет.
