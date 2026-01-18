Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3133313431353136 Додано: Нед 18 січ, 2026 11:29 Дюрі-бачі написав: ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.

А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї. ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?

На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.

Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.Складна конструкція. akurt

А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї. ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?

На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.

Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.

Складна конструкція. А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.Складна конструкція.

Не говорячи про те, що він працює на електриці. 😏 Bolt

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є. Дюрі-бачі

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є. В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селіі є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.

и разводка 2 дюймовіми трубами ,но єто делалось колись ,

и разводка 2 дюймовіми трубами ,но єто делалось колись ,для уже построенного никак Vadim_

А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї. ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?

На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.

Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.

Складна конструкція. А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.Складна конструкція.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления. Сибарит

и работает без ЭЭ ? Vadim_

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є. В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.

Ну то ніякого «теплового насосу» немає.

Якщо не рахувати за повітряний «тепловий насос» у вигляді кондиціонера.

Тому порада про «тепловий насос» мене і здивувала.



Вище пан Сибарит дуже вірно все написав:

Ну то ніякого «теплового насосу» немає.Якщо не рахувати за повітряний «тепловий насос» у вигляді кондиціонера.Тому порада про «тепловий насос» мене і здивувала.Вище пан Сибарит дуже вірно все написав:
Сибарит написав: Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги.
akurt

Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления. Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления. Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.

Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Оно бы эффективно качало тепло из окружающей среды, и догревало бы носитель остаточным теплом механизма (какого там процентов 70, но ведь в обыкновенном котле это все 100 процентов). Тепловой насос с коэффициентом 1:4 давал бы уже 120% от энергии сгоревшего топлива, и ещё 60% при догревании -- это 180% энергии сгоревшего топлива. Экономия в два раза, и борьба за экологию налицо. M-Audio

Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления. Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления. Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.

Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Оно бы эффективно качало тепло из окружающей среды, и догревало бы носитель остаточным теплом механизма (какого там процентов 70, но ведь в обыкновенном котле это все 100 процентов). Тепловой насос с коэффициентом 1:4 давал бы уже 120% от энергии сгоревшего топлива, и ещё 60% при догревании -- это 180% энергии сгоревшего топлива. Экономия в два раза, и борьба за экологию налицо. Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.Я вотТипа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Оно бы эффективно качало тепло из окружающей среды, и догревало бы носитель остаточным теплом механизма (какого там процентов 70, но ведь в обыкновенном котле это все 100 процентов). Тепловой насос с коэффициентом 1:4 давал бы уже 120% от энергии сгоревшего топлива, и ещё 60% при догревании -- это 180% энергии сгоревшего топлива. Экономия в два раза, и борьба за экологию налицо.

а не думали як це фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом? Vadim_

