Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?
В общем, похоже, мне проще будет перевести эту заначку с Заначки на, например, Правекс, Раду и др, на 7-8% есть выбор. Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?