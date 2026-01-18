RSS
Еміграція, заробітчанство
Нед 18 січ, 2026 19:10

  Сибарит написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.

Ось такі системи нам обіцяли встановить біля великих ОС, все за кошти ЄБРР, шось грантами, шось потрібно було віддавать років через 20.
https://c2e2.unepccc.org/kms_object/hea ... in-odense/
Але нам такого нінада, нам гроші давай. Все стопорнулось.
Нед 18 січ, 2026 20:24

так много теоретиков дающих умные советы :( , нет ничего более не комфортного чем отопление принудительно движущимся воздухом , это приемлемо в магазинах, трц... , но не в спальне дома
