Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами. А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична? На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система. Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему. Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного. Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
