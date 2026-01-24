|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 25 січ, 2026 01:00
M-Audio написав: rjkz написав:
Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.
Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА.
Как же так? Я на днях совершил почти подвиг. Прослушал речь Трампа в Давосе полностью. Он же там распинался, что разрешения на открытие новых производств и на добычу полезных ископаемых раздаются без всякой бюрократии прямо пачками, что для предприятий введена ускоренная амортизация всего подряд, и затраты можно списать за один год (!). И от этого промышленное производство растёт, как на дрожжах.
Неужели наврал?
В самом начале его правления, был некого рода банкет, куда были приглашены владельцы топ бизнесов США.
Я не помню точно, но не меньше миллиона стол входной билет. И этого было не достаточно чтобы туда попасть.
Можете не сомневаться, что для тех людей создан режим наибольшего благоприяствования.
В США не было особой бюрократии в том что касается бизнеса.
Надо построить дом по дендрофекальной технологии в стиле "яхудожникятаквижу" - на здоровье. Если он завалится - тебя только тогда будут судить чтобы возместил ущерб, если погибнут люди - посодють. Вот если надо поизвести работы, которые требуют лицензии и они будут произведены без нее и кто-то настучит - ну могут быть проблемы. И гарантированно будут если это будет иметь последствия для жизни и здоровья кого-то и это смогут доказать.
Хочешь перевозить машины на самодельносделанном прицепе - катайся, но вся ответственность...ну вы поняли.
В общем, делай что хочешь, тебе дадут лицензии и разрешения, но все риски и ответственность на тебе.
Тут принцип такой - пока ничего не произшло никто не пытается ничего предотвратить. Все "пожары" гасятся по факту.\
Так что ничего особенного в том что выше написано нет.
США всегда были в верних позициях по условиям ведения бизнеса.
Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?
Додано: Нед 25 січ, 2026 01:10
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA and Ukraine
1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».
...
2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.
Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.
...
Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?
...
Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).
Так что, наверное, №2.
Додано: Нед 25 січ, 2026 01:31
2587715 написав: rjkz написав:
Значит во владивостоке не в курсе что происходит в США.
Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.
Но.
Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.
Да, не семи звезд во лбу.
Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.
И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.
От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.
В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.
Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.
Но этого не делается.
Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.
Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.
Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.
Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.
Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.
Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.
Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.
В общем, не все спокойно в датском королевстве.
Нет такого способа в мире жить, работать и честно платить налоги. Не придумали еще такую страну. Те кто посмекалистее нажаривают систему и знают как не попадаться. А все кто по совести живет - никогда не сможет оплатить нормального адвоката или открыть свой бизнес - потому что разориться. Так мир устроен. А если работать на дядю и платить по всем счетам, то склеишь ласты очень быстро. Потому что дядя много платить не будет, ему это не выгодно. А государство будет придумывать новые и новые оброки каждый год - работа у него такая. Если чиновник не выжимает последние соки из податного населения - значит он даром ест свой хлеб.
Ну вот Украина (по крайней мере до нашего уехивания) такой пример и есть.
Как сейчас - не знаю.
В США был раньше, как дальше - посмотрим, благоприятный бизнес-климат.
И по соотношению заработанного к расходам, если уметь считать деньги, а не поступать так как "делают все", то очень неплохо можно создавать капитал.
Я не уверен, что так массово еще где-то в мире кто-то делает столько финансовых глупостей как в США.
Не все конечно.
Я об этом постоянно пишу.
Американцы не привыкли себе особо отказывать пока им апрувают кредиты.
Поэтому оказываются в той самой финансовой яме, о которой многие говорят.
Шопаделать? Кто-то живет "здесь и сейчас", а кому-то понты не нужны.
Не знаю или правда, где-то слышал, что Баффет живет в скромном небольшом домике и никогда не покупал НОВУЮ из салона машину.
Додано: Нед 25 січ, 2026 01:39
Миша-клиент написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA and Ukraine
1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».
...
2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.
Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.
...
Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?
...
Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).
Так что, наверное, №2.
Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.
Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.
Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.
Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?
Мне тепло и уютно в арендной квартире.
И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.
В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома.
