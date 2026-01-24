Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3139314031413142 Додано: Нед 25 січ, 2026 01:00 M-Audio написав: rjkz написав: Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.

Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА. Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА.

Как же так? Я на днях совершил почти подвиг. Прослушал речь Трампа в Давосе полностью. Он же там распинался, что разрешения на открытие новых производств и на добычу полезных ископаемых раздаются без всякой бюрократии прямо пачками, что для предприятий введена ускоренная амортизация всего подряд, и затраты можно списать за один год (!). И от этого промышленное производство растёт, как на дрожжах.

Неужели наврал? Как же так? Я на днях совершил почти подвиг. Прослушал речь Трампа в Давосе полностью. Он же там распинался, что разрешения на открытие новых производств и на добычу полезных ископаемых раздаются без всякой бюрократии прямо пачками, что для предприятий введена ускоренная амортизация всего подряд, и затраты можно списать за один год (!). И от этого промышленное производство растёт, как на дрожжах.Неужели наврал?



В самом начале его правления, был некого рода банкет, куда были приглашены владельцы топ бизнесов США.

Я не помню точно, но не меньше миллиона стол входной билет. И этого было не достаточно чтобы туда попасть.

Можете не сомневаться, что для тех людей создан режим наибольшего благоприяствования.

В США не было особой бюрократии в том что касается бизнеса.

Надо построить дом по дендрофекальной технологии в стиле "яхудожникятаквижу" - на здоровье. Если он завалится - тебя только тогда будут судить чтобы возместил ущерб, если погибнут люди - посодють. Вот если надо поизвести работы, которые требуют лицензии и они будут произведены без нее и кто-то настучит - ну могут быть проблемы. И гарантированно будут если это будет иметь последствия для жизни и здоровья кого-то и это смогут доказать.

Хочешь перевозить машины на самодельносделанном прицепе - катайся, но вся ответственность...ну вы поняли.

В общем, делай что хочешь, тебе дадут лицензии и разрешения, но все риски и ответственность на тебе.

Тут принцип такой - пока ничего не произшло никто не пытается ничего предотвратить. Все "пожары" гасятся по факту.\

Так что ничего особенного в том что выше написано нет.

США всегда были в верних позициях по условиям ведения бизнеса.



В самом начале его правления, был некого рода банкет, куда были приглашены владельцы топ бизнесов США.

Я не помню точно, но не меньше миллиона стол входной билет. И этого было не достаточно чтобы туда попасть.

Можете не сомневаться, что для тех людей создан режим наибольшего благоприяствования.

В США не было особой бюрократии в том что касается бизнеса.

Надо построить дом по дендрофекальной технологии в стиле "яхудожникятаквижу" - на здоровье. Если он завалится - тебя только тогда будут судить чтобы возместил ущерб, если погибнут люди - посодють. Вот если надо поизвести работы, которые требуют лицензии и они будут произведены без нее и кто-то настучит - ну могут быть проблемы. И гарантированно будут если это будет иметь последствия для жизни и здоровья кого-то и это смогут доказать.

Хочешь перевозить машины на самодельносделанном прицепе - катайся, но вся ответственность...ну вы поняли.

В общем, делай что хочешь, тебе дадут лицензии и разрешения, но все риски и ответственность на тебе.

Тут принцип такой - пока ничего не произшло никто не пытается ничего предотвратить. Все "пожары" гасятся по факту.\

Так что ничего особенного в том что выше написано нет.

США всегда были в верних позициях по условиям ведения бизнеса.

Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?

Повідомлень: 18197 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 01:10 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

...

2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

...

Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?

... Еміграція, заробітчанствоNews from USA and Ukraine1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО»....2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла....Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?...



Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2.

Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.

Но.

Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.

Да, не семи звезд во лбу.

Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.

И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.

От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.

В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.

Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.

Но этого не делается.

Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.

Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.

Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.

Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.

Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.

Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.

Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.

Додано: Нед 25 січ, 2026 01:31 2587715 написав: rjkz написав: Значит во владивостоке не в курсе что происходит в США.

Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.

Но.

Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.

Да, не семи звезд во лбу.

Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.

И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.

От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.

В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.

Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.

Но этого не делается.

Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.

Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.

Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.

Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.

Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.

Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.

Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.

В общем, не все спокойно в датском королевстве.



Ну вот Украина (по крайней мере до нашего уехивания) такой пример и есть.

Как сейчас - не знаю.

В США был раньше, как дальше - посмотрим, благоприятный бизнес-климат.

И по соотношению заработанного к расходам, если уметь считать деньги, а не поступать так как "делают все", то очень неплохо можно создавать капитал.

Я не уверен, что так массово еще где-то в мире кто-то делает столько финансовых глупостей как в США.

Не все конечно.

Я об этом постоянно пишу.

Американцы не привыкли себе особо отказывать пока им апрувают кредиты.

Поэтому оказываются в той самой финансовой яме, о которой многие говорят.

Шопаделать? Кто-то живет "здесь и сейчас", а кому-то понты не нужны.

Ну вот Украина (по крайней мере до нашего уехивания) такой пример и есть.

Как сейчас - не знаю.

В США был раньше, как дальше - посмотрим, благоприятный бизнес-климат.

И по соотношению заработанного к расходам, если уметь считать деньги, а не поступать так как "делают все", то очень неплохо можно создавать капитал.

Я не уверен, что так массово еще где-то в мире кто-то делает столько финансовых глупостей как в США.

Не все конечно.

Я об этом постоянно пишу.

Американцы не привыкли себе особо отказывать пока им апрувают кредиты.

Поэтому оказываются в той самой финансовой яме, о которой многие говорят.

Шопаделать? Кто-то живет "здесь и сейчас", а кому-то понты не нужны.

Не знаю или правда, где-то слышал, что Баффет живет в скромном небольшом домике и никогда не покупал НОВУЮ из салона машину.

Повідомлень: 18197 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 01:39 Миша-клиент написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

...

2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

...

Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?

... Еміграція, заробітчанствоNews from USA and Ukraine1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО»....2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла....Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?...



Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2. Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).Так что, наверное, №2.



Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.

Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.

Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Мне тепло и уютно в арендной квартире.

И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.

В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома. Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?Мне тепло и уютно в арендной квартире.И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома. rjkz

