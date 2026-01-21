Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.
Додано: Нед 25 січ, 2026 12:28
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:06
Хто потім і де буде його шукать?
Шо потрібно зробить:
1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.
2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка
3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr
4. Від мене особисто- дятел.
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:13
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:08
Пане Water - я вам поставив «плюс» - геніальні правильні думки.
Вже передав батькам Romeo інструкцію.
Я зараз спробую знайти вам тези виступу президента - з американської преси.
Там дійсно він сказав, звертаючись до «захисників України» з боку європейських імпотентів, що вони самі повинні думати про безпеку Європи, а не чекати чергових вливань від США і що по великому рахунку - і це практично правда - згадати «Другий фронт» та гігантські поставки техніки за “Land lease” через Іран - і не тільки - якби не США, то всі вони б зараз говорили німецькою мовою.
Можливо образливо, але правда.
До речі: у порушення умов Land Lease Agreement ніхто американцям НЕ повернув ні гроші.
Ні поставлену техніку.
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:23
З американської преси цікаві місця великого виступу:
1. «Ми, мабуть, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу та міць, де нас, чесно кажучи, буде неможливо зупинити», – сказав президент. «Але я цього не зроблю, добре».
Трамп також зазначив, що Гренландія є частиною Північної Америки, очевидно, посилаючись на доктрину Монро, щоб стверджувати, що вона належить до сфери впливу США.
Він припустив, що данці тепер стоять перед вибором: «Ви можете сказати «так», і ми будемо дуже вдячні, або ви можете сказати «ні», і ми пам’ятатимемо».
2. Трамп розпочав свою промову з потужного послання до європейських лідерів. Як і в попередні роки, він розкритикував європейські країни за їхню енергетичну політику та значну залежність від відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру. Він також висловив стурбованість щодо культурних змін та масової міграції.
«Деякі місця в Європі навіть не впізнавані, чесно кажучи, вже не впізнавані», – сказав Трамп.
«І я люблю Європу, і я хочу бачити, як Європа розвивається добре, але вона рухається не в правильному напрямку».
3. Трамп розхвалював річні економічні досягнення своєї адміністрації, вказуючи на зниження інфляції та сильне економічне зростання.
«За один рік наш порядок денний призвів до трансформації, якої Америка не бачила понад 10 років», – сказав президент у своїй промові в Давосі.
Ну і про німецьку мову для європейців:
Агенція ВВС 22 січня виклала це так:
21 January 2026
"Without us, right now you'd all be speaking German," President Donald Trump told his audience at the World Economic Forum in the Swiss Alps on Wednesday.
