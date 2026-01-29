Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Испании это тоже есть, типа 2 года работаешь, 1 год отдыхаешь (пособие до 50% от предыдущей зп).
Если дом от родителей или уже выплачен, машина есть, то впринципе норм, можно жить. Ну это конечно про всяких продавцов/строителей и тд, которым впринципе пофиг где работать. На них всегда есть спрос, поэтому можно так перепрыгивать с одной работы на другую и отдыхать по году между ними. Для ИТ уже не так интересно.
Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.
місце проживання. Мене здивувало, що санкції ввели проти українців, а не москалів. В них свідоцтво про народження, паспорти батьків з тризубом, а не двоголовою куркою, а тут якісь санкції...
Вы наверное не попали на массовые баны от Payoneer, еще в 2014-2015 годах, когда банили всех с Крыма/Донецка/Луганска. Кидаешь им укр паспорт, новую прописку из Запорожья, а им пофиг, санкции и все. И месяц долбишься с суппортом, объясняешь что ты в том Луганске последний раз в 2000 был. Paypal вроде аналогично всех банил. Может еще какие-то сайты/платежки. Так что это не что-то новое.
slonomag та якось не стикався до 2022 в мене хіба родичі кума переїхали з Донецької області, але вони вже давно отримали мадярський паспорт і жодних санкцій не мають. В описаносму кейсі я допоміг, зареєстрував до мами в будинок в селі. Після цього пустили малого до школи. Просто не розумію чому санкції проти власників українських документів, а не москальських?