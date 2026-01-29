RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:50

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Сильно помиляєтесь.
Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.

не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?
п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4565
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
