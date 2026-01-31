За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:18
Проценти по депо вниз.
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:35
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:16
Мы все больны гандболом... И за гандбол умрём
maniachello
Повідомлень: 544
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:19
Investor_K написав:
Проценти по депо вниз.
Тому необхідно робити депозитні стовпчики
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:18
Якщо дійсно Трамп про це домовився, то молодець.
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:34
Investor_K написав:
Якщо дійсно Трамп про це домовився, то молодець.
Схоже на те
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:36
Investor_K написав:
Якщо дійсно Трамп про це домовився, то молодець.
даже если и договорился, это ненадолго и даёт возможность стране-бензоколонке накопить ракеты
maniachello
Повідомлень: 544
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:57
maniachello написав: Investor_K написав:
Якщо дійсно Трамп про це домовився, то молодець.
даже если и договорился, это ненадолго и даёт возможность стране-бензоколонке накопить ракеты
На жаль, це так.
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:08
Всё будет хорошо и Норильск с Анадырём и Комсой будут нашими!
Слава Великому Инвестору!
Я нашёл вам рецепт копчёной верблюжатины и мини-пицц с верблюжатинкой от наших айзербайджанских друзей
Попробуйте это - и вы будете сыты и довольны!
А тандыры на Трое, как и в Душанбе - необходимая вещь для каждого ОСББ!!!
https://www.facebook.com/share/v/1BozC6UCbY/
барабашов
Повідомлень: 5635
З нами з: 16.06.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 370 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 05:34
барабашов написав:
Всё будет хорошо и Норильск с Анадырём и Комсой будут нашими!
Слава Великому Инвестору!
Я нашёл вам рецепт копчёной верблюжатины и мини-пицц с верблюжатинкой от наших айзербайджанских друзей
Попробуйте это - и вы будете сыты и довольны!
А тандыры на Трое, как и в Душанбе - необходимая вещь для каждого ОСББ!!!
https://www.facebook.com/share/v/1BozC6UCbY/
Дякую за рецепт. Ви справжній друг.
Жаль, лише мʼяса верблюда немає. Ні в Сільпо, ні в АТБ. Може, в Метро?
Investor_K
Повідомлень: 11368
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор