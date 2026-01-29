Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3149315031513152 Додано: Чет 29 січ, 2026 15:50 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль Така дурня то наші локальні винаходи,в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка Сильно помиляєтесь.

Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п. Сильно помиляєтесь.Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.

не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?

п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют? не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют? Vadim_

Повідомлень: 4566 З нами з: 23.05.14 Подякував: 643 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 19:49 Еміграція, заробітчанство



За цікавим диспутом від пана Дюрі-бачі, присвяченому визначенню різниці між білим та мʼяким або між місцем народження людини та місцем реєстрації її поточноі адреси проживання, панове не помітили, як курс $/€ досягнув величини 1,20 (!!!).



Що це означає?

Що всі, хто продавав нерухомість за долари та не інвестував в євро, не зберігав євро або не інвестував в Єврозону (а Україна це Європа), стали біднішими.

А далі буде 1,30… ця цифра вже лунала на цій гілці десь місяць тому…

Се ля ві…

Класно пан flyman забив всім мозок оголеними незайманими філіппінками віком по 13 років…

Він - правда - і сам не бачив таких жодного разу за останні 1/2 сторіччя…

І не побачить в найближчі 1/2 сторіччя.

Але якою була романтичною локшина на вуха…

З чудовими безкінечними безглуздими «відосиками» в кінозалі… Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 січ, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11750 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4143 раз. Подякували: 1530 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 20:00 akurt написав: А далі буде 1,30… А далі буде 1,30…

Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5 Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5 kyk Повідомлень: 1121 З нами з: 24.01.12 Подякував: 181 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 20:03 kyk написав: akurt написав: А далі буде 1,30… А далі буде 1,30…

Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5 Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5

1.205 на зараз. 1.205 на зараз. Water Повідомлень: 3839 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 20:10 Ну, ви, пане kyk, просто не в курсі; на цій гілці був ще рік чи два тому цілий пул прогнозистів, гадалок, колядників та магів, які намагалися вгадати хто буде президентом в тих країнах де вони ніколи не були (жодного разу не вгадали), якою жахливо високою ціною буде ціна 1 галона бензина в США (на практиці впала нижче 2$ за галон), на яку дату сбанкрутують всі без виключення авіакомпанії світу (на практиці значно розширили парк літаків, суттєво оновили парк літаків та знизили ціни на квитки до смішних (за останні 3 тижня я літав з Тулузи в Краків та з Тулузи в Рим за ціною квитка в 15€ в один бік), і так далі. І що мене особливо дивувало: літаки забиті пасажирами так, що немає жодного вільного місця…



Так що мова йде не про чергове гадання або вгадування, а про свідомий прогноз.

Нагадаю: найкращій час інвестувати в євро та в ЄС був листопад 2024 - січень 2025, коли паритет був 1,03$ за 1 €. Саме я звертав на це увагу саме на цій гілці. Можна знайти: листопад 2024…січень 2025…

Ну а тепер без варіантів: попереду 1,30! akurt

Повідомлень: 11750 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4143 раз. Подякували: 1530 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3149315031513152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot Vadim_ і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор