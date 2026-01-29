|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:18
Понизили облікову ставку
Проценти по депо вниз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:35
Історичний момент - Гол Трубіна
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:19
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:18
Енергетичне перемиря
Якщо дійсно Трамп про це домовився, то молодець.
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|