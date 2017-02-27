RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:46

Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026

🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС


рішення немає, але є розуміння проблеми. що США перейшли на короткострокові позики - не знав
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:11

  Shaman написав:
  vitaxa2006 написав:Скільки максимум чекаєте цього січня?

який буде курс залежить від дій НБУ. а я їх геть не розумію... минулого тижня було зростання до 43,6 - це коли інтервенції були на рівні 155-180 млн. в п'ятницю - 220 млн дол - курс падає до 43,36.

на цьому тижні за три дні інтервенції вже 680 млн дол, вчора курс впав до 43,06 при інтервенціях - 235 млн дол. єдине інтервенції можуть не співпадати по днях - але іншої інфо все одно немає... подивимось завтра, які сьогодні були інтервенції. враховуючи, що НБУ знову знизив курс після 15:00 - не менше 200 млн дол

тому дуже вірогідно, що максимум на цей місяць ми вже побачили - 43,6, бо щось НБУ останні дні курс скеровує донизу...

При роздумах який буде курс та як діє НБУ, Ви багато уваги приділяєте долару і не звертаєте увагу на Євро. Так, де факто НБУ рахує євро через долар, але вже кілька місяців ми спостерігаємо як НБУ "бореться" за євро через керування курсом долара.

Для пересічного потрібно шукати розуміння в якісь пропорції в корзині долар/євро і порівнювати гривню до цієї корзини. Так буде наочніше.
Звичайно що таке порівняння відносне і матиме суттєву похибку, але "температуру по палаті відображатиме.
Для прикладу Долару віддати в корзині 60%, а євро 40%. Якщо у вас доходи чи витрати в євро, то можна навпаки.
Приклад: За минулий рік долар практично не змінився у вартості, а євро виросло на 6 грн. (дуже приблизно). Виходить гривня за рік девальвувала до пари 0*0,6+6*0,4= 2,4 грн.

Виходить, якщо дивитись на долар - то девальвації не було. А якщо на пару - то девальвація приблизно 5,5%, що все одно суттєво менше ніж дохідність ОВДП.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:12

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Понад половина українців очікують знецінення гривні у 2026 році
Модератор
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:35



Цього тижня валютний ринок України може бути особливо нервовим: одночасно впливають рішення ФРС США (27–28 січня) та засідання НБУ (29 січня). У цьому відео — прогноз курсу долара і євро на 26–30 січня 2026, ключові ризики та коридори по міжбанку й готівці.

Головні коридори з прогнозу на 26–30 січня 2026:
EUR/USD: 1,167 – 1,188
USD/UAH (міжбанк): 42,95 – 43,50 грн
EUR безготівковий (торги): 50,12 – 50,95 грн/євро

Готівковий долар:
банки 42,70 – 43,70 грн | обмінники 42,75 – 43,65 грн

Готівковий євро:
банки 50,00 – 51,20 грн | обмінники 50,30 – 51,15 грн

Також у випуску: як на курс впливають інтервенції НБУ, попит імпортерів енергоносіїв, фактор кінця місяця та волатильність пари євро/долар на світових ринках.

Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

При перегляді першого не прочитаного повідомлення перекидає на перше. Таке вже бувало, може даний пост допоможе як і раніше
valya
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:30

  valya написав:При перегляді першого не прочитаного повідомлення перекидає на перше. Таке вже бувало, може даний пост допоможе як і раніше

цей глюк виникає, коли останнє повідомлення видалили, а форум його бачить. нове повідомлення так, допомагає...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 21:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й чомусь тиша, що долар пробив психологічно важливу відмітку 43 вниз :lol:

насправді, схоже таки прирівнюють курс до євро або до корзини. бо по часу співпало, як відносно євро долар почав падати.

але як на мене, це трохи штучна дія. чому? бо згідно звіту НБУ об'єм продажу доларів більше 90%? чи це не так, й насправді пропорція інша, а я неправильно розумію звіт? є в когось інфо, які обсягі торгів євро

а якщо продаємо переважно долари, то який сенс рівнятися на євро? от коли євро в продажах займе 50%, то інша справа та долара. бо допомога в нас в євро, а витрачаємо що - долари чи євро?
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 21:27

  Shaman написав:й чомусь тиша, що долар пробив психологічно важливу відмітку 43 вниз


Бо євро біля 1.20
Тут же виказували теорію, що при взаємних коливаннях основної пари , НБУ часто одну валюту послаблює, другу посилює.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 21:30

  Hotab написав:
  Shaman написав:й чомусь тиша, що долар пробив психологічно важливу відмітку 43 вниз

Бо євро біля 1.20
Тут же виказували теорію, що при взаємних коливаннях основної пари , НБУ часто одну валюту послаблює, другу посилює.

оцей рух це підтверджує, що дивляться на євро - але вже написав - вважаю це штучним...
Shaman
