|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:56
Сибарит написав: rjkz написав:
Если Вы все это знаете, то я Вами горжусь.
Я - не знаю.
Вот чего я не могу заставить себя есть, но что очень популярно в плане фастфуда - куриные части в кляре и зажаренные во фритюре. Я содрогаюсь от одной мысли, что кто-то это любит.
Разумеется, Я не знаю все заведения и все блюда, достаточно иметь общее представление.
Для меня самое сложное - провести границу между быстрой и нормальной едой.
Например, Я не понимаю, относить ли к фастфуду дешёвые сетевые буфеты, вроде Golden Corral? (Знаю, что ковид буфеты практически добил, а жалко).
Буфеты, на мой взгляд, это несколько иное нежели фастфуд.
Не знаю сколько их там было, в НЙ показало один Голден коррал, но в Бронксе.
Я туда ни ногой.
Следующий ближайший - на в Пенсильвании на границе с НДж, между Филадельфией и Трентоном (столица штата, один из самых депрессивных городов в штате, ну и Филадельфия - тот еще подарочек). В общем обе локации стремные.
Не очень далеко от нас есть буфет с морепродуктами, несколько лет уже думаем туда зайти да все никак не зайдем.
А общее представление у всех об американском фастфуде - бургеры, френчфрайз и сода. Но это только малая часть всего разнообразия, хоть и самая распространенная.
Есть еще такая вещь - в продуктовом супермаркете можешь купить готовую нормальную еду на вынос и там-же взять одноразовую посуду.
В первый наш год в постоянном статусе приезда мы брали суши в Трейдер Джо напротив Брайант парка в Манхеттене, переходили через дорогу в парк, там фонтаны, столики. Садились за столик и перкусывали. Довольно прикольно получалось и как для Манхеттена очень дешево. Мы первые несколько месяцев дали себе пожить как туристы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18223
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8839 раз.
- Подякували: 5587 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:04
В Испании буфетов дофига. В основном китайские. По качеству +/- как в любом испанском all inclusive отеле. Там много всякой еды, но мы в основном за морепродуктами ходим. Рыба, креветки, мидии, молюски всякие и тд. Так как в ресторане с тебя за тоже самое по 50евро с человека возьмут, а тут 20евро с человека.
Если морепродукты не интересны, то за обычной едой туда нет смысла идти. На те же 20евро можно в любом заведении норм поесть ту же паэлью, стейки всякие и тд.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 771
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:24
головне правило
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42291
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 03:58
Ну так яке Правило є головним?
Не приїжджати в Луганськ?
Мати випадкові статеві зв'язки?
Мати у наявності 100$ для «розпаковки»?
Мати можливість випити дві пляшки вина?
Чи головним Правилом є не жити так, як сказано з 12 по 22-у секунду?
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4153 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:02
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.
Вихідні дані такі:
- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.
- ціна 280 000...320 000 доларів;
- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.
Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4153 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:45
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
А не критерій номер 1 зараз - легальний статус в США? Хоч якась грінка, або громадянство?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10468
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1905 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 08 лют, 2026 10:03
Скажу тільки те, що вони заїхали НЕ за Програмою U4U.
Хоча якщо подивитися відеорепортажі від нашого колишнього мешканця Івано-Франківська Володимира (U4U-юшник Володимир), то він якраз і взяв в іпотеку будинок і прекрасно в ньому живе.
На найближчі 2 роки "репароль" отримав.
Ну і як з"ясувалося, ті, хто взяв будинок у власність щойно виграли - майже як в лотерею - цілих 40 000 доларів, тому що:
ПРИЙНЯТО ВАЖЛИВЕ ПОДАТКОВЕ ОНОВЛЕННЯ ДЛЯ ДОМОВЛАСНИКІВ У США
Якщо у людини є будинок або ви планує людина купівлю - це безпосередньо про ваші гроші.
⠀
Починаючи з податкового року 2025 року (декларації подаються у 2026 році)
⠀
IRS збільшила ліміт відрахування SALT
із $10 000 до $40 000.
⠀
Що входить до SALT:
• податок на нерухомість
• прибутковий податок штату
• деякі міські та місцеві податки
⠀
Для домовласників, особливо у штатах із високими податками, це може означати десятки тисяч доларів економії.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4153 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Нед 08 лют, 2026 10:55
Пані Валентина, яка зараз мешкає в Португалії, люб"язно зібрала корисний матеріал про умови прихистку українців в різних країнах.
Тимчасовий захист для українців у Європі у 2026–2027 роках
🇩🇪 Німеччина
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
Українці зберігають право на проживання, роботу та соціальні виплати (розмір залежить від віку й складу сім’ї).
Ключові зміни:
посилення вимог до працевлаштування — за відсутність роботи без поважної причини можливе скорочення або припинення виплат;
працюючі можуть оформлювати Wohngeld (житлову допомогу);
повторні безкоштовні мовні курси більше не надаються;
скорочується підтримка професійної перепідготовки та інтеграційних програм.
🇨🇿 Чехія
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
Обов’язкові умови:
щорічне підтвердження статусу;
онлайн-реєстрація та особистий візит.
Соціальна допомога:
виплачується тим, хто не має безкоштовного житла;
після 150 днів перебування без працевлаштування сума може бути знижена до рівня прожиткового мінімуму.
Право на роботу — без окремого дозволу.
🇪🇸 Іспанія
Тимчасовий захист продовжено до 2027 року.
для осіб, які вже мають статус, подовження відбувається автоматично;
для нових заявників — особиста реєстрація.
Зміни:
грошова фінансова допомога у 2026 році припинена;
житло — через благодійні організації або самостійно;
право на роботу формально є, але на практиці складно через мовний бар’єр і конкуренцію.
🇮🇹 Італія
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
Статус дає право на:
проживання;
роботу;
державну медицину;
освіту для дітей.
Фінансова підтримка:
орієнтована переважно на новоприбулих;
виплати надаються лише протягом перших 3 місяців після прибуття.
Обов’язково:
оформлення permesso di soggiorno;
реєстрація в системі охорони здоров’я.
🇧🇬 Болгарія
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
У 2026 році обов’язково:
перереєстрація документів;
старі картки без оновлення стають недійсними.
Права:
робота без дозволу;
освіта для дітей;
доступ до медицини.
Додатково:
•разова допомога — 375 левів на сім’ю.
🇷🇴 Румунія
Тимчасовий захист продовжено до березня 2027 року.
Права:
проживання;
робота та самозайнятість;
освіта;
медична допомога;
соціальні програми.
Ключова вимога:
кожні 3 місяці підтвердження фактичного проживання за адресою;
без підтвердження виплати призупиняються.
🇮🇪 Ірландія
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
право на проживання та роботу збережене;
соціальні виплати надаються.
Важлива зміна:
безкоштовне державне житло для новоприбулих скасовано;
житло необхідно шукати самостійно.
🇫🇮 Фінляндія
Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.
право на роботу виникає одразу після подання заяви;
розмір допомоги залежить від доходів і умов проживання;
після реєстрації в муніципалітеті можливі стандартні соціальні виплати.
🇩🇰 Данія
Данія продовжує надавати тимчасовий захист українцям у межах спеціального закону.
Після прибуття:
направлення до пункту прийому;
надання тимчасового житла;
розподіл по муніципалітетах.
Права:
проживання та робота;
безкоштовні курси данської мови;
інтеграційні програми;
державна медицина;
освіта для дітей.
Фінансова підтримка:
щомісячні виплати (інтеграційна допомога);
розмір залежить від сімейного стану, доходів і житла;
при працевлаштуванні виплати можуть зменшуватися.
Важливо:
активна участь у мовних та інтеграційних програмах є обов’язковою;
відмова може вплинути на виплати.
🟡 Країни з обмеженим або змінним підходом
🇵🇱 Польща
Тимчасовий захист діє лише до 04.03.2026.
Після цієї дати:
PESEL UKR припиняє дію;
він не дає права ні на проживання, ні на роботу.
Для подальшого перебування потрібно перейти на інший легальний статус:
робота;
навчання;
бізнес;
возз’єднання сім’ї (карта побиту).
Нововведення:
CUKR-карта строком на 3 роки для тих, хто довго перебував зі статусом UKR;
виплата 800+ зберігається лише за умови навчання дитини в Польщі;
з листопада 2025 року безкоштовне житло — лише для вразливих категорій.
🇳🇴 Норвегія
Колективний захист надається строком на 1 рік.
Особливості:
рішення залежать від оцінки безпеки регіонів України;
для частини регіонів автоматичний захист скасований;
соціальні виплати скорочені;
для осіб у приватному житлі підтримка мінімальна або відсутня;
робота дозволена після отримання статусу.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4153 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|