RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 10:45

  1patron написав:"-Папа! А птички летят на юг?
- Нет, сына. Сейчас все летит к еб..ням."
Краткое описание происходящего сейчас с золотом/серебром/битком.

Золото по прежнему в диком росте. Цели прежние. По серебру закончился судя по всему шорт сквиз и с треском лопнул пузырь и оно идет к своей справедливой цене к золоту 70-80. Ну а биткойн тоже идет к своей справедливой цене - к нулю.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 18.12.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 11:10

  smdtranz написав:1patron
или платина — почти все ее применения это те, где ее заменить нечем.

Незаменимых у нас нет. (с)
Когда в 2008 платина была 2500 а золото 1000 тоже все так думали. А потом палладием заменили в автомобильных катализаторах и шо было с ценами на платину и палладий?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 18.12.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 11:23

jabba

мне кажется, что замена платины в катализаторах палладием — это расхожий миф.
там ее во первых не так много чтоб заморачиваться, во вторых химия все таки фундаментальная наука, в третьих когда палладий был по 2500 а платина по 1000, обратно никто не заменял)

в катализаторах нефтянки и особенно азотной химии она незаменима, в производстве стекловолокна тоже, в материалах тиглей для выращивания кремния тоже, в научных применениях всяких практически незаменима из-за инертности, в ювелирке — на данный момент незаменима (разве что на белое золото, которое еще дороже)
скачки цен в 2008 вызваны скорее рисками в производстве и мировым кризисом. там эта возня с шахтами в ЮАР постоянная, то затопит, то забастовка, то еще чето.
короче хз.

что касается полупроводников, там же сейчас эта фигня с ИИ, очередью на оперативку и дефицитом производств, что как бы подразумевает рост потребления платины на новые производства, плюс перенос в США и тд, риски по Тайваню
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 11:53

  smdtranz написав:скачки цен в 2008 вызваны скорее рисками в производстве и мировым кризисом. там эта возня с шахтами в ЮАР постоянная, то затопит, то забастовка, то еще чето.
короче хз.

Платина вдвое дороже золота до 2008 года как минимум много десятилетий была а может и вообще лет сто. Надо конечно графики исторические посмотреть, это так по памяти.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 18.12.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:31

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Шарлатаны про Базель 3

https://m.youtube.com/watch?v=Fq3o3FR0HZk
Freza
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:43

Freza Не читайте перед обедом советских газет.(с)
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 18.12.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:46

Та я вчера перед сном смотрел.
Думал сегодня камнем вверх на таком раскладе
А оно как всегда, шарлатаны обманули
Тот базель несчастный уже все давно забыли
Freza
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2320232123222323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 150805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 9973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 18432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.