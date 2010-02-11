Золото по прежнему в диком росте. Цели прежние. По серебру закончился судя по всему шорт сквиз и с треском лопнул пузырь и оно идет к своей справедливой цене к золоту 70-80. Ну а биткойн тоже идет к своей справедливой цене - к нулю.
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 лют, 2026 10:45
Додано: Чет 05 лют, 2026 11:10
Додано: Чет 05 лют, 2026 11:23
jabba
мне кажется, что замена платины в катализаторах палладием — это расхожий миф.
там ее во первых не так много чтоб заморачиваться, во вторых химия все таки фундаментальная наука, в третьих когда палладий был по 2500 а платина по 1000, обратно никто не заменял)
в катализаторах нефтянки и особенно азотной химии она незаменима, в производстве стекловолокна тоже, в материалах тиглей для выращивания кремния тоже, в научных применениях всяких практически незаменима из-за инертности, в ювелирке — на данный момент незаменима (разве что на белое золото, которое еще дороже)
скачки цен в 2008 вызваны скорее рисками в производстве и мировым кризисом. там эта возня с шахтами в ЮАР постоянная, то затопит, то забастовка, то еще чето.
короче хз.
что касается полупроводников, там же сейчас эта фигня с ИИ, очередью на оперативку и дефицитом производств, что как бы подразумевает рост потребления платины на новые производства, плюс перенос в США и тд, риски по Тайваню
Додано: Чет 05 лют, 2026 11:53
Платина вдвое дороже золота до 2008 года как минимум много десятилетий была а может и вообще лет сто. Надо конечно графики исторические посмотреть, это так по памяти.
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:31
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Шарлатаны про Базель 3
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:46
Та я вчера перед сном смотрел.
Думал сегодня камнем вверх на таком раскладе
А оно как всегда, шарлатаны обманули
Тот базель несчастный уже все давно забыли
