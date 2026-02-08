Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3160316131623163 Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42 [/quote]

Як на мене, вже немає інтриги щодо подальшої долі українських біженців там: хто офіційно працює, тому ще може і дозволять оформити тимчасову посвідку на проживання, але і то на загальних підставах - з необхідною підтвердженою кваліфікацією тощо.

[/quote]

100%.

Ключове слово - може. У Німеччині, розуміючи низьку швидкість розгляду заяв на зміну параграфа, можливою буде ситуація, за якої хто має інший параграф - ок, працюйте/навчайтесь, а всі інші - до побачення. Так було із боснійцями, цілком реально може бути і з українцями. У всякому випадку, станом на зараз, у Бундестазі відсутні законопроекти, які б інакше вирішували ситуацію xaos_3 Повідомлень: 67 З нами з: 11.12.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42 mazurkevych





З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит





У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені. У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))Вихід один - лише ВНЖ по нерухомостіЧорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17784 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2565 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:50 Hotab написав: mazurkevych





З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит





У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені. У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))Вихід один - лише ВНЖ по нерухомостіЧорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.



Я думаю над чимось подібним.

У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".



За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...



Якось буде... Я думаю над чимось подібним.У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...Якось буде... mazurkevych

Повідомлень: 97 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 54 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:51 mazurkevych





що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...





Хіба тих хто вчаться чіпатимуть? Хіба тих хто вчаться чіпатимуть? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17784 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2565 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:52 mazurkevych написав: Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами. Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.



Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф xaos_3 Повідомлень: 67 З нами з: 11.12.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:55 Hotab

Як правило, у Німеччині, вони оформлюють 16 b параграф і спокійно навчаються. Хтось має 32 параграф - возз'єднання із батьками xaos_3 Повідомлень: 67 З нами з: 11.12.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 21:00 Hotab написав: mazurkevych





З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит





У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені. У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))Вихід один - лише ВНЖ по нерухомостіЧорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.

или жениться на местном или жениться на местном Vadim_

Повідомлень: 4621 З нами з: 23.05.14 Подякував: 644 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3160316131623163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: mazurkevych і 2 гостейМодератори: Faceless