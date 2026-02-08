|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42
Як на мене, вже немає інтриги щодо подальшої долі українських біженців там: хто офіційно працює, тому ще може і дозволять оформити тимчасову посвідку на проживання, але і то на загальних підставах - з необхідною підтвердженою кваліфікацією тощо.
100%.
Ключове слово - може. У Німеччині, розуміючи низьку швидкість розгляду заяв на зміну параграфа, можливою буде ситуація, за якої хто має інший параграф - ок, працюйте/навчайтесь, а всі інші - до побачення. Так було із боснійцями, цілком реально може бути і з українцями. У всякому випадку, станом на зараз, у Бундестазі відсутні законопроекти, які б інакше вирішували ситуацію
xaos_3
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42
mazurkevych
З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит
У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
Hotab
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:50
Hotab написав:mazurkevych
З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит
У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
Я думаю над чимось подібним.
У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".
За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...
Якось буде...
mazurkevych
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:51
mazurkevych
що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...
Хіба тих хто вчаться чіпатимуть?
Hotab
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:52
mazurkevych написав:
Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.
Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф
xaos_3
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:55
Hotab
Як правило, у Німеччині, вони оформлюють 16 b параграф і спокійно навчаються. Хтось має 32 параграф - возз'єднання із батьками
xaos_3
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:00
Hotab написав:mazurkevych
З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит
У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
или жениться на местном
Vadim_
