RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:08

  Господар Вельзевула написав:Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности.
эти все расчёты до ... У мамы бывшей гос.служащей была высокая пенсия. Что сулило ей безбедную старость. Но умерла не то от ковида, не то от прививки от ковида. После у отца нашли онкологию, лечение = 1к грн в день (при его пенсии в 3,6к). Мамы уже нет, лечение оплачиваю я и в этот момент широкомасштабная. Русня в Буче, Ирпень под прямыми обстрелами. Всех моих арендаторов как ветром сдуло. Вот как что то планировать?
  Господар Вельзевула написав:Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть
в общении с вами признаю что я голодранец. Только сегодня после 3/21 решил докупить на 150уе акумов для котла чтобы на 30 часов хотя бы хватало. Вложиться один раз в батарею 5квт не мой вариант, возможно при блекаутах 48+ ее придётся тягать в пункт незламности. Сомневаюсь что их генератор этому обрадуется.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:25

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности.
эти все расчёты до ... У мамы бывшей гос.служащей была высокая пенсия. Что сулило ей безбедную старость. Но умерла не то от ковида, не то от прививки от ковида. После у отца нашли онкологию, лечение = 1к грн в день (при его пенсии в 3,6к). Мамы уже нет, лечение оплачиваю я и в этот момент широкомасштабная. Русня в Буче, Ирпень под прямыми обстрелами. Всех моих арендаторов как ветром сдуло. Вот как что то планировать?
  Господар Вельзевула написав:Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть
в общении с вами признаю что я голодранец. Только сегодня после 3/19 решил докупить на 150уе акумов для котла чтобы на 30 часов хотя бы хватало

по отоплению такая хрень, не получится включать на пару часов и выключать для экономии заряда. Квартира остывает до +16 за 2 часа. Прогревается до +20 - 4 часа. При прогреве расход газа как не в себя. Короче отопление должно работать 24/7. Кстати живу один на целый этаж. Получается отапливаю и квартиры соседей. Выехало реально много. До половины ЖК.


Да все мы тут голодранцы, у одного Бетона лям вроде есть, он говорил :mrgreen:
Безусловно, могут быть форсмажоры, но я просто взял базовый набор потребности. Смерть в данном раскладе благо, так как снижает уровень необходимых средств, а вот болезнь-напротив, повышает расходы и платить придется из-за страха смерти..
Примите соболезнования по родителям. Сам похоронил за полгода до полномасштабки-отца, за неделю-мать. Господь их вовремя убрал, хоть под ракетами не жили и за меня не переживали. Господь- это собирательное именование либо судьбы либо демиурга, хз, я агностик.
Выехало из-за отключений света и отопления, с января?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:29

  Господар Вельзевула написав:Выехало из-за отключений света и отопления, с января?
сложно сказать, вижу по чистому парадному что живу я сам. С соседями не общаюсь, не было повода. А без повода не умею и не люблю.

детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:00

  Wirująświatła написав:детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий.


Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею, но если вдруг (мало-ли) летом отключения временно поутихнут, то тогда купить по разумной цене, и сразу инверторный генератор на 2кВт. Если этаж низкий (опять этажность, высота- главное проклятие автономности)- то можно спускать его вниз (17кг), ставить на 5 метров от фасада, предварительно выбросив переноску с окна- и заряжать батарею.
Если бы соседи были нормальные, то можно было бы на открытой площадке этажа или балконе, если таковые имеются.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:54

  Господар Вельзевула написав:Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею
от меня в 400м пункт незламности круглосуточный. Там можно оставлять батарею на ночь или на целый день (с зарядным). Таким образом критично их вес и размер. Поэтому мне лучше 5 маленьких (1квт) lifepo4 чем одна большая. Маленькую принес незаметно, и никто не скажет что она много энергии тянет, по размеру она в 3р меньше экофлоу.

Кроме того у меня есть ещё квартиры, маленькие легче между ними перемещать.

Генератор это прямо под окнами соседей (50см) или на газоне или на парковке . В теории Гену можно запустить чуть дальше от дома, тут в 30 метрах есть скверик с альтанкой и скамейками. С целью подзарядки акумов, но это надо рядом с ними находиться, слишком жирный комплект по деньгам, чтобы без присмотра оставлять.

17кг ещё норм, у меня самокат 19,5 весит. Сдерживает то что гена нужен только зимой. Летом без котла мне моих акумов на 5 дней хватит. В 2022 я обновил всю технику (телефоны, планшеты, ноутбук) их акумы ещё пока норм держат.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:09

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею
от меня в 400м пункт незламности круглосуточный. Там можно оставлять батарею на ночь или на целый день (с зарядным). Таким образом критично их вес и размер. Поэтому мне лучше 5 маленьких (1квт) lifepo4 чем одна большая. Маленькую принес незаметно, и никто не скажет что она много энергии тянет, по размеру она в 3р меньше экофлоу.

Кроме того у меня есть ещё квартиры, маленькие легче между ними перемещать.

Генератор это прямо под окнами соседей (50см) или на газоне или на парковке . В теории Гену можно запустить чуть дальше от дома, тут в 30 метрах есть скверик с альтанкой и скамейками. С целью подзарядки акумов, но это надо рядом с ними находиться, слишком жирный комплект по деньгам, чтобы без присмотра оставлять.

17кг ещё норм, у меня самокат 19,5 весит. Сдерживает то что гена нужен только зимой. Летом без котла мне моих акумов на 5 дней хватит. В 2022 я обновил всю технику (телефоны, планшеты, ноутбук) их акумы ещё пока норм держат.

та да , теоретики наступают, не ві,
котёл и хододильник єто всё, остальное потерпит
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.