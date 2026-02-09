|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:53
akurt написав:
З приводу думки про те, чому наші люди намагаються оселитися в великих містах.
Ось не США, а Франція.
Шукають місце під солнцем в одному ш найбільших міст Франції - місто Тулуза:
«Ми шукаємо кімнату для двох людей (сімейної пари, 31-32 роки) в місті Тулуза або поряд. Перевагу віддаємо місцевості з хорошим транспортним сполученням. Ми відповідальні, охайні та дружелюбні люди.
Бажані умови:
- Окрема мебльована кімната для двох
- Доступ до кухні та ванної кімнати
- Інтернет/ Wi-Fi (бажано)»
Доволі цікаво наші українці відповіли саме на це оголошення:
«…якщо у вас є початкова бухгалтерська освіта, ми можемо надати роботу і можливо допомогти з житлом…»
«Знов за рибу гроші»: освіта, освіта і ще раз - освіта…
Плюс кваліфікація…
заробіток, дохід/заробіток ,дохід
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4629
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:01
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:04
utestcom3 написав: mazurkevych написав:
Чтобы остаться, нужно платить налоги, а не спрос организовывать, не знаю как в Польше, но в Германии подобные айтишиники и моряки сидят на социале.
В Німеччині неможливо "сидіти на соціалі" будь-кому, хто в силу своєї професійної діяльності має перетинати кордони.
Не тільки з соціалу знімуть, а і з &24 параграфу.
Ніде немає дурнів просто так роздавати соціал - наявність людини перевіряється всюди.
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:13
Дуже цікаво грамотно інформативно написана стаття.
Я своє бачення оприлюднив в іншій гілці:viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5930688#p5930688
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11784
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4156 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|