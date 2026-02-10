Додано: Вів 10 лют, 2026 10:17

Питання про те, що краще:- жити в орендованому (чужому) житлі;- жити у власному житліє цікавим та теоретично не має точної відповіді.Я знаю багато людей, які чудово себе відчувають саме в орендованому житлі - як в США, так і в Європі. В Україні в тому числі.Наприклад, спілкуюся з нашими українцями, які вже 10 років живуть в США і всі ці 10 років живуть в орендованому житлі. Я якось приблизно порахував, скільки грошей вони заплатили за цей час «чужому дяді». Вийшло дуже приблизно так:- середня орендна плата 3 500$ за місяць (штат Каліфорнія).- часовий період: 12*10=120 місяців.- «чужий дядя» отримав приблизно 3500*120=420 000 $.Мало це чи багато? Це приблизно 10% від середньої ціни будинка в тому регіоні, де вони мешкають. А змінювати регіон ну ніяк не хочуть.Цікаво, що навіть при такій високій орендній платі термін окупності будинка буде складати 100 років. Виходить, що «чужий дядя» (власник) програв?Я наводив і інший варіант - свіженький і реальний.Новий рік 2026 я святкував в компанії наших українців в одному штаті на півночі США.Вони в липні взяли в іпотеку будинок за 245 000$.Вторинний ринок і досить непоганий будинок.Я десь з місяць тому на цій гілці наводив точні цифри, а зараз «по памʼяті»:- орендували 3-к квартиру за 1300$ на місяць.- взяли будинок і іпотеку - виплата в місяць складає приблизно 1600$ на місяць.Програли чи не програли?Я вважаю, що НЕ програли, а виграли.Не міг я питати, скільки вони заробляють, але за дотичними даними подружжя заробляє орієнтовно 70000*2=140 000 $ доларів за рік.Так про що мова йде? Про копійки в розмірі 300$ на місяць? (Цікаво, що комуналка не змінилася).Що таке 300$ на місяць в США?Це інвестиції в своє майбутнє або 3 походи в ресторан на місяць.А тепер трохи офіційної статистики:The homeownership rate in the United States is the percentage of households that are owner-occupied. U.S. homeownership rates vary depending on a household's demographic characteristics, such as ethnicity, race, location, type of household, and type of settlement. At the start of 2025, the seasonally adjusted U.S. homeownership rate was 65.2%, down from 67.1% in 2000. By comparison, the European Union homeownership rate stood at 69% as of 2022.Зверніть увагу на друге речення. Це ключ для розвʼязку.Ну і цікаві цифри:- 65,2% в США мешкають у власному житті.- 69,0% в Європі мешкають у власному житлі.Я входжу в ці 69%.Можна сперечатися до безкінечності.«Les faits parlent «Факты говОрять» (А. Р. Лесаж (1668 - 1747) «Історія Жиль Бласа»).«А факт - самая упрямая вещь в мире» (М. Булгаков.)«Так уже мене виховано і треба се сприймати як факт!» (Л. Українка).