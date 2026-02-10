Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:З приводу думки про те, чому наші люди намагаються оселитися в великих містах. Ось не США, а Франція. Шукають місце під солнцем в одному ш найбільших міст Франції - місто Тулуза: «Ми шукаємо кімнату для двох людей (сімейної пари, 31-32 роки) в місті Тулуза або поряд. Перевагу віддаємо місцевості з хорошим транспортним сполученням. Ми відповідальні, охайні та дружелюбні люди. Бажані умови: - Окрема мебльована кімната для двох - Доступ до кухні та ванної кімнати - Інтернет/ Wi-Fi (бажано)»
Доволі цікаво наші українці відповіли саме на це оголошення: «…якщо у вас є початкова бухгалтерська освіта, ми можемо надати роботу і можливо допомогти з житлом…» «Знов за рибу гроші»: освіта, освіта і ще раз - освіта… Плюс кваліфікація…
mazurkevych написав:Чтобы остаться, нужно платить налоги, а не спрос организовывать, не знаю как в Польше, но в Германии подобные айтишиники и моряки сидят на социале.
В Німеччині неможливо "сидіти на соціалі" будь-кому, хто в силу своєї професійної діяльності має перетинати кордони. Не тільки з соціалу знімуть, а і з &24 параграфу. Ніде немає дурнів просто так роздавати соціал - наявність людини перевіряється всюди.
Трошки буде більше часу, розповім про побережжя Індійського океану в Мозамбік. Столицю і відносно недалеку від столиці локацію - Шаі Шаі. Неосвоєні курорти з прекрасними сучасними європейським аеропортами. Які пусті (( Наш вертоліт під програмою ООН WFP (world food program) ледь не один стоїть на пероні сучасного міжнародного аеропорту, збудованого вже при незалежному Мозамбіку, тобто відносно недавно.(у 2021 році завершили)
З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит
У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad)) Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года на 200 куе и получить панамский перманент резидент кард. После истечения срока, забрать депо. Сначала временный на 2 года и потом постоянный. Можете и через недвигу, но лучше не надо.
Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова. Вихідні дані такі: - будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м. - ціна 280 000...320 000 доларів; - іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних; - критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні. Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.
Щось дорогуваті кредити. В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2% Це Deutsche Bank
Это не "дорогуватий". Это шара. Сейчас мортгидж на менее 6% найти практически не реально. И для 6% должны сойтись много звезд - очень выский кредит скор, отличная кредит хистори, высокий доход, ВАЖНО - низкий даунпеймент несколько понижает ставку (но тогда еще и плюс ежемесячный платеж на страховку, пока эквити не достигнет 20+%). На это все надо добавить страховку, которая работает только на долг банку и если хочешь в случае чего получить от страховой, то надо отдельный полис брать. А страховки дико подорожали за несколько последних лет, можно сказать в разы (зависит от локаций). Я-бы сказал, что реальный % ближе к 7 (а эффективная ставка намного выше) и это аннуитет и только аннуитет.
А действительная шара была при ковиде. Менее 3% годовых. Сейчас помимо выросших при ковиде на этих 3-% ценах, но при нынешних ставках, при выросших в разы страховках, при "тарифах", которые взвинтили цены на стройматериалы, при дендрофекальной технологии, которая требует постоянных ремонтных работ в доме, при постоянно растущих налогах на недвигу, стоимость "владения" таким псевдоактивом стала абсолютно финансово неоправданной, что наконец-то включило голову многим американцам и они начали считать деньги. И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж. Особо продвинутые начали смотреть на альтернативное использование денег вместо содержания мортгиджного дома и оказалось, что финансово правильное решение - не иметь такого пассива. Еще более продвинутые посмотрели, что недвига (если ее считать в безинфляционном активе, например, в золоте) постоянно дешевеет. В конечном счете, "американская мечта" о владении дендрофекальной будкой ради того, чтобы "на своем" бэкярде пожарить стейк ведет к тому, что люди превращаются в ослов. Дом можно покупать. Но не делать из это смысл жизни и не делать из него финансовое ярмо. Для этого его надо купить или за свои или добирать небольшую часть. И в таком случае надо покупать пока ставка высокая. На рынке покупателя, который сейчас в США. Опять-же, пока ставка высокая, то и деньги работают эффективней.
Фактически, вопрос покупки дома именно в США, с учетом местных специфических моментов и реалий имеет смысл либо если твоя работа не зависит от места проживания. Либо уже на пенсии. Ну, или если ты в состоянии покупать дома и сдавать их после очередного переезда и покупки следующего. В остальных случаях, покупка дома-клоузингкосты+начальные выплаты-расходы при продаже (очень некислые обычно)-покупка дома-...- - это просто выброшенные немалые деньги.
rjkz написав:И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж.
Тільки після всіх виплат іпотеки х2 від оренди у вас ще залишається будинок чи квартира, які можна продати. Все ж таки іпотека буде краще, мабуть? Якщо дають і є сили працювати найближчі 10-20 років. Бо дешевша оренда виходить краще тільки на певний відрізок часу, а не на довгострок. Хіба що виплачена іпотека з подальшим продажем (чисто теоретично) буде рівна сумі оренди житла за весь час.
Питання про те, що краще: - жити в орендованому (чужому) житлі; - жити у власному житлі є цікавим та теоретично не має точної відповіді. Я знаю багато людей, які чудово себе відчувають саме в орендованому житлі - як в США, так і в Європі. В Україні в тому числі.
Наприклад, спілкуюся з нашими українцями, які вже 10 років живуть в США і всі ці 10 років живуть в орендованому житлі. Я якось приблизно порахував, скільки грошей вони заплатили за цей час «чужому дяді». Вийшло дуже приблизно так: - середня орендна плата 3 500$ за місяць (штат Каліфорнія). - часовий період: 12*10=120 місяців. - «чужий дядя» отримав приблизно 3500*120=420 000 $. Мало це чи багато? Це приблизно 10% від середньої ціни будинка в тому регіоні, де вони мешкають. А змінювати регіон ну ніяк не хочуть.
Цікаво, що навіть при такій високій орендній платі термін окупності будинка буде складати 100 років. Виходить, що «чужий дядя» (власник) програв?
Я наводив і інший варіант - свіженький і реальний. Новий рік 2026 я святкував в компанії наших українців в одному штаті на півночі США. Вони в липні взяли в іпотеку будинок за 245 000$. Вторинний ринок і досить непоганий будинок. Я десь з місяць тому на цій гілці наводив точні цифри, а зараз «по памʼяті»: - орендували 3-к квартиру за 1300$ на місяць. - взяли будинок і іпотеку - виплата в місяць складає приблизно 1600$ на місяць. Програли чи не програли? Я вважаю, що НЕ програли, а виграли.
Не міг я питати, скільки вони заробляють, але за дотичними даними подружжя заробляє орієнтовно 70000*2=140 000 $ доларів за рік. Так про що мова йде? Про копійки в розмірі 300$ на місяць? (Цікаво, що комуналка не змінилася). Що таке 300$ на місяць в США? Це інвестиції в своє майбутнє або 3 походи в ресторан на місяць.
А тепер трохи офіційної статистики: The homeownership rate in the United States is the percentage of households that are owner-occupied. U.S. homeownership rates vary depending on a household's demographic characteristics, such as ethnicity, race, location, type of household, and type of settlement. At the start of 2025, the seasonally adjusted U.S. homeownership rate was 65.2%, down from 67.1% in 2000. By comparison, the European Union homeownership rate stood at 69% as of 2022.
Зверніть увагу на друге речення. Це ключ для розвʼязку. Ну і цікаві цифри: - 65,2% в США мешкають у власному житті. - 69,0% в Європі мешкають у власному житлі. Я входжу в ці 69%.
Можна сперечатися до безкінечності. «Les faits parlent «Факты говОрять» (А. Р. Лесаж (1668 - 1747) «Історія Жиль Бласа»). «А факт - самая упрямая вещь в мире» (М. Булгаков.) «Так уже мене виховано і треба се сприймати як факт!» (Л. Українка).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 лют, 2026 10:33