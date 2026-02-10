RSS
Еміграція, заробітчанство
Вів 10 лют, 2026 10:27

  akurt написав:Питання про те, що краще:
- жити в орендованому (чужому) житлі;
- жити у власному житлі
є цікавим та теоретично не має точної відповіді.

каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?
Вів 10 лют, 2026 10:42

Я зараз живу в оренді, до цього жили у власній квартирі 8 років, яку продали рік тому.

Плюси свого житла:
1. Сам собі хазяїн.
2. Робиш ремонт і меблі ставиш свої і де хочеш.
Мінус: прив'язаний до одного місця.

Оренда. Плюси:
1. Не прив'язаний.
2. Не думаєш про ремонт (користуєшся так, як є на даний момент)
Мінуси:
1. Платити лендлорду.
2. Не в себе вдома, меблі хазяйки не викинеш на вулицю.
3. Всякі нюанси, якщо лендлорд виявиться неадекват (виселення, ремонт техніки за рахунок орендаря і т. д.).

В мене хазяйка повний адекват, ще й живе в іншому місті (рідко бачимося), тому поки все влаштовує. Якби не війна, то купили б вже свій будинок.
Вів 10 лют, 2026 10:43

  Striker написав:
  rjkz написав:И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж.

Тільки після всіх виплат іпотеки х2 від оренди у вас ще залишається будинок чи квартира, які можна продати. Все ж таки іпотека буде краще, мабуть? Якщо дають і є сили працювати найближчі 10-20 років. Бо дешевша оренда виходить краще тільки на певний відрізок часу, а не на довгострок. Хіба що виплачена іпотека з подальшим продажем (чисто теоретично) буде рівна сумі оренди житла за весь час.

Дом не каменный, а тем более не монолит с заполнением красным кирпичом.
Его надо будет постоянно ремонтировать(технология то дендрофекальная) и кроме того пожар(стихийное бедствие) в нём критичен для дальнейшего владения недвигой, а там где участок золотой и дефицитный то и сам обьект миллионы стоит
Естественно это к штатам относится, не к нам.
Вів 10 лют, 2026 10:51

Пане Striker! Респект і повага! Все розклали по поличкам!

Щодо вище допису від пана Vadim_.
На скільки я зрозумів - а ви самі по це писали, що мешкаєте у власній оселі.
Тому постановка питання «Чим будеш платити?» трохи дивна.
Чим то ж платили?

Якщо не відносно особисто про вас, то постановка питання дуже правильна.
Ось вище модератор пропонувала ознайомитися із публікацією про інвестиції в нерухомість США так там на початку статті саме про це наголошується: ретельне вивчення своїх прибутків та можливостей - потім прийняття остаточного рішення.

Ще за критерій можна взяти друге речення англійською з наведеної цитати з Вікіпедії вище.
Дуже важливе речення.

В цьому смислі хочу вручити золоту медаль своїм батькам:
- батько працював на одному з оборонних заводів та отримав «в безстрокове користування» земельну ділянку в 6 соток, мав зарплатню в рублях СРСР приблизно 150.
- мама працювала фельдшером-акушером та мала зарплатню 85 рублів.
- отримали типовий проєкт житлового будинка для родини та дозвіл побудувати житло для себе.
САМИМ ТА ЗА СВОЇ ГРОШІ. Без всяких іпотек, кредитів та допомоги.
- виданого проєкту не притримувалися та самі за власні гроші та своїм і горбом, і сльозами, і потом, і недоїданням - і без модних зараз хабарів - побудували будинок - не найкращій в своєму районі, але і не гірший за інших.
Це за ті реально радянській копійки.
Допомагали: рідна сестра мами, яка вміла штукатурити та «мазати» та чоловік іншої сестри мами, який був кваліфікованим муляром («каменщик»).

І не скиглили, і не плакали, і рахували кожну копійку, і реально - як говорять в Україні - «пнулися».

Але власне гніздечко звили і в тому гніздечку народилося два синочки.
Синочки підросли - коли молодшому виповнилося 10 років - як раз в цей рік батько і загинув на тому заводі… поховали за рахунок заводу…
Це на тему, як важливо все порахувати…
Вів 10 лют, 2026 11:27

Re: Еміграція, заробітчанство

А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?

Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. Ну так в Европе тоже так просто не съедешь с аренды - надо подгадывать под окончание контракта (обычно каждый год продление) иначе потеря залога 3-4к. Что тоже как бы не приятно.

А шмотки так и так тягать хоть с аренды, хоть со своего.

Тем более что ипотечная квартира продается так же как и обычная - просто часть денег получает банк, а тебе достается остальное. Вот надумаю я завтра переехать в Валенсию, выставлю свой дом на продажу, укажу сразу в объявлении что выезд через 2 месяца после совершения сделки (в Европе это нормально), получу деньги, и возьму ту же ипотеку за эти 2 месяца уже в Валенсии.

Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.

И по финансам я думаю они точно не в минусе так как 7 лет аренды это как минимум 70к евро экономии + сыну не надо было ничего снимать пока учился, это еще пускай 20-30к за 4 года. Вот 100к евро в плюс, вообще не плохо как по мне.
1
2
Вів 10 лют, 2026 11:35

Аплодисменти - в студію!
Класика: якщо думати головОМ, а не ногОМ, то все виходить гарно.
Вів 10 лют, 2026 11:39

  akurt написав:Пане Striker! Респект і повага! Все розклали по поличкам!

Щодо вище допису від пана Vadim_.
На скільки я зрозумів - а ви самі по це писали, що мешкаєте у власній оселі.
Тому постановка питання «Чим будеш платити?» трохи дивна.
Чим то ж платили?


Так , слава Богу і трохи мені і дружині . Питання було до проживаючих в оренді а не до себе самого.
или в европе и америке зарплата = пенсия , а если заболел ...ещё до пенсии, кто оплатит аренду?
Вів 10 лют, 2026 11:57

Правильна постановка питанння.
Відповідь є тут:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує

Розділ 1 абзац 2 - повна та точна відповідь.
