#<1 ... 3166316731683169> Додано: Вів 10 лют, 2026 14:46 xaos_3 написав: slonomag написав: Vadim_ написав: це як?

Кеша , вас помоєму понесло

800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни.



А в ці 800 євро вже враховані комунальні платежі, чи ні?

Наприклад, у Німеччині з умовної орендної плати у 1000 євро, як правило, згідно договору, власник майна самостійно оплачує більшість комунальних платежів, тех обслуговування мереж помешкання, прибирання/очистка від снігу території (якщо приватний будинок на декілька квартир) та, за необхідності спільно із іншими власниками, ремонтні роботи у будинку.

А в ці 800 євро вже враховані комунальні платежі, чи ні?Наприклад, у Німеччині з умовної орендної плати у 1000 євро, як правило, згідно договору, власник майна самостійно оплачує більшість комунальних платежів, тех обслуговування мереж помешкання, прибирання/очистка від снігу території (якщо приватний будинок на декілька квартир) та, за необхідності спільно із іншими власниками, ремонтні роботи у будинку.Безпосередньо власник помешкання з платежу в умовні 1000 євро отримує 30-40% (можливо трохи +/- але не суттєво) і сплачує з них податки. Тому просто враховувати суму орендного платежу не коректно.

Японцев на вас нету ..., просто а .у.ли арендаторы , если такие умные , купите своё

Додано: Вів 10 лют, 2026 14:57

Не зовсім зрозумів ваш допис.

Не зовсім зрозумів ваш допис.

Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.



А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?

Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца.

А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент.

Додано: Вів 10 лют, 2026 15:45

Не зовсім зрозумів ваш допис.

Не зовсім зрозумів ваш допис.Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.

я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,

я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,а сколько аренда даже обоссаного хруща?

Додано: Вів 10 лют, 2026 15:46 Re: Еміграція, заробітчанство

Ну не знаю, может я не прихотливый, мне хватало олх и 3-4 просмотров чтобы определиться. Если ты уже знаешь нужную локацию, площадь и ценовой диапазон, то поиск сужается до 10-15 предложений которые можно просмотреть за неделю. Так как вы правильно написали что время это деньги, то долго и нудно выбирать может обойтись тебе в несколько тысяч просто из-за потеряного времени, которое ты мог отработать (у меня последние 10 лет почасовка в ИТ).



А по вещам/друзьям и тд какая разница переезжаешь ли ты с аренды на аренду или со своего в свое? Так и так все перевозить. И новых друзей искать если надо.



Мы ведь изначально обсуждали насколько своя недвига привязывает к локации. И в этом контексте продажа/покупка не сильно отличается от пересъема. Перевозить кстати даже меньше надо, так как при продаже можно оставить 90% мебели/техники (накинуть пару тысяч за нее) и купить потом новую, а при пересъеме вечно все свое возишь с собой.



Ну и за аренду я согласен что я грубо прикинул, аренда ведь тоже не была всегда 800евро все 7 лет. 7 лет назад это могло быть и 500евро, а 2 года назад уже 1200-1400. И все эти вывозы мусора я согласен что не учтены. Но все равно это все уже на уровне погрешности, какая разница съэкономил ты 50к, 60к или 70к евро за 7 лет - все равно это лучше чем тупо в аренду слить. Даже если бы это было всего 35к (5к экономии в год), разве плохо? slonomag Повідомлень: 778 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 15:56 Striker написав: slonomag написав: А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?



А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?

Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца.

А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент.

Ну когда я покупал последнюю квартиру в Украине это вроде было 1.5% от стоимости + сколько-то там нотариусу, уже не помню точно. Но суммарно меньше 1000уе вышло. Не критичная сумма. Но не суть. Конечно, в условиях войны покупать что-либо слишком рискованно. Я бы уж точно не покупал. Очевидно что сейчас в Украине максимально логично сидеть в аренде. А вот в Европе уже надо считать, зачастую покупка/продажа может быть выгоднее чем постоянные пересъемы каждые несколько лет.

Читав що покупець в Іспанії тільки Санчесу віддає 10% від вартості квартири, а ще нотаріус, ріелтор, перевіз речей. І так кожного разу - щось просто нереальне.

Додано: Вів 10 лют, 2026 19:10

Читав що покупець в Іспанії тільки Санчесу віддає 10% від вартості квартири, а ще нотаріус, ріелтор, перевіз речей. І так кожного разу - щось просто нереальне.

10% только в Валенсийской провинции. В Мадриде например 4%. На севере мне кажется вообще 0.

За нотариуса я отдал что-то около 500евро.

Риелтор 0 так как его услуги в 99% случаев оплачивает продавец. Ну точнее они просто по дефолту включены во все объявления не от частника. Тут уж какое объявление нашел.

Перевозка вещей хз, я сам в 10 ходок утром начал, ночью закончил. Так-то в большинстве случаев квартиры уже с мебелью и техникой (да, я знаю что в Германии например квартиры голые продают, у нас это редкость). Так что чисто шмотки перетащить такое, работы на день самому. В крайнем случае почтой в пределах пары сотен отправил сам себе, а на новом месте получил и занес. Ну и при пересъеме ты так же вообще-то шмотки перевозишь, какая разница?

10% только в Валенсийской провинции. В Мадриде например 4%. На севере мне кажется вообще 0.За нотариуса я отдал что-то около 500евро.Риелтор 0 так как его услуги в 99% случаев оплачивает продавец. Ну точнее они просто по дефолту включены во все объявления не от частника. Тут уж какое объявление нашел.Перевозка вещей хз, я сам в 10 ходок утром начал, ночью закончил. Так-то в большинстве случаев квартиры уже с мебелью и техникой (да, я знаю что в Германии например квартиры голые продают, у нас это редкость). Так что чисто шмотки перетащить такое, работы на день самому. В крайнем случае почтой в пределах пары сотен отправил сам себе, а на новом месте получил и занес. Ну и при пересъеме ты так же вообще-то шмотки перевозишь, какая разница?Не ну понятно что какие-то доп траты могут быть, но и то, это если ты по-богатому по побережью переезжаешь туда-сюда. А если где-то по северу страны, или в центральной части то там сразу эти траты резко уменьшаются из-за отсутствия нашего бешеного налога в 10% на покупку недвиги.

То - мабуть - доброчинний внесок багатих українців багатим рієлторам України на червону ікру з на бутерброди до французького шампанського. Та на дівчат, які танцюють оголеними…

Багато жити українцям - ну хто завадить?



Ви десь бачили Tesla Cybertrack у Франціі? - Ні…

А в Мукачевому вони стать на вулицях десятками…

