Так надо
Для сохранения державности неньки
Кто ж Покровск с Бахмутом то отобьёт у лаптеногих как не М25-60 с семей начальства "Слуг того народу"??
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:39
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:52
Скільки ще фламіндічів потрібно викрити, щоб Ze-плем'я зрозомуло, до якої "перемоги" заведе країну Потужний?
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:07
Та все зрозуміло і все правильно і до Вас у мене взагалі нічого немає.
А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.
Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.
Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)
Також з усім згоден не має чого дописати. окрім знову таки
в нас нехватка людей, і ніхто не говорить щоб мобілізовувати тільки мікроскопів, а якщо один мікроскоп пішов, то без нього обійдуться, тим паче якщо він з столу добре воював)
Не вистачає нижчих щаблів...
як завжди топ. Всіх але не мене і ялту забираємо)
а ставки ж тоді перерозподілиться, чи я не так розумію? Або це всеодно буде недооцінено відносто більшого навантаження?
і що від голода вже помирають?
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:28
А хіба ярош в зсу? Він ж як більшість майданівців ухиляється. Понятно що це робота українських спецслужб ціль достойна генерал начальник військової розвідки майже як наш Буданов.
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:49
так Ви ніби за права жінок і рівність? Чи нє? Тоді паранджа а краще одяг для бєрємєнних.
В кожній шутці є доля шутки чоловіків є ще десь на два роки роки мобілізації при незміннному темпі.
По заявкам в нас беруть 30 тисяч в місяць а чисельність зсу не збільшується, тому значить ми вийшли на плато. І десь стільки в місяць вбиває калічить йде в сзч та списується по догляду за кицями. Ще тисяч 800 можно взяти старпьорів,
Молодь в нас не беруть як майбутнє продовження нації, їх тримають на розплод.
Тоді логічно почати призивати жінок вікової категорії 35-50р, рожати більшість в такому віці вже не можуть по здоровю так як репродуктивна система вже ушатана та і не хочуть, роль бабусь в сучасному суспільстві теж нівелювалась...
Хіба не такий буде наступний крок влади?
Додано: Вів 10 лют, 2026 23:15
Додано: Вів 10 лют, 2026 23:29
Греція та Мальта висловили стурбованість щодо пропозиції Європейського Союзу замінити російське обмеження цін на нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.
Обидві країни висловили побоювання, що ця зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії, і попросили роз'яснень щодо пропозицій щодо санкцій щодо іноземних портів та посилення нагляду за продавцями суден.
Європейська комісія запропонувала заборону на послуги як частину 20-го пакету санкцій ЄС проти Москви за вторгнення в Україну, який вдарить по страхових та транспортних компаніях
