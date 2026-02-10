|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:23
akurt написав:
Ви десь бачили Tesla Cybertrack у Франціі? - Ні…
А в Мукачевому вони стать на вулицях десятками…
Cybertruck не знаю за Мукачево, можливо є, але так шоб десятками...
Основне, чого немає у ЄС цих траків, це:
Кузов з нержавіючої сталі з гострими краями не відповідає стандартам безпеки ЄС щодо захисту пішоходів.
Тому його тупо не сертифікують. А ось чи сертифікують саме у Мукачево...
Востаннє редагувалось Water
в Вів 10 лют, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:23
xaos_3 написав:
Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.
Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.
Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.
