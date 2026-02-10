|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:51
slonomag написав: xaos_3 написав:
Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.
Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.
Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.
неграм можна, арабам и азиатам можна , почему украинцам нельзя?
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:17
slonomag
Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.
Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:34
Vadim_
Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...
І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо.
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:38
xaos_3 написав:Vadim_
Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...
І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо.
так я про это и говорю...
Додано: Вів 10 лют, 2026 23:24
xaos_3 написав:slonomag
Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.
Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться
Возможно. Честно говоря не вникал. В Испании я смотрю на диджитал номада. Некоторые ИТ уже на него переходят. Это 100% мой случай, я под него подпадаю по всем пунктам. А что там для остальных придумают я хз.
Просто я не представляю как это будет выглядеть, вот наступило 4 марта 27го, у всех кончилось разрешение на пребывание в стране (в Германии это больше миллиона человек) и как их чисто технически будут выгонять? Это же не 3 калеки. И даже не тысяча. Это целый миллион людей. Это блин население Эстонии по кол-ву людей ) Ну вот как можно просто взять такую кучу народа и вывезти? Поездами 24/7 возить несколько месяцев или как? )
Додано: Сер 11 лют, 2026 00:37
Hotab написав:rjkz
В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года на 200 куе и получить панамский перманент резидент кард.
Не сильний в питанні, а що в ньому гарного , в резиденстві панами? Відкриває якісь подальші шляхи? Бо ЧГ скоріше за все відкриє двері для своїм громадянам до ЕС, а тут?
Из того, что почерпнул из влогов тех американских блогеров, которых смотрю уже давно по другим темам и которые резиденты и/или граждане США.
Панама (точнее не вся, а некоторые локации) заточенные на средний американский и европейский классы.
Скажем, довольно высокий уровень медицины, относительно недорогое и качественное жилье, очень приятное налогообложение и вообще всяческие благоприятствования иностранцам с некоторыми деньгами и/или доходом.
Очень простая программа для пенсионеров с относительно невысокой пенсией.
Не настолько невысокой как в Украине, к сожалению.
Панама - она сама по себе. Она не дает открытую дверь в мир.
Это уже вопрос силы паспорта той страны, которая открывает дверь в мир.
И до пока еще сейчас, но не факт, что так будет продолжаться, дверь в мир хорошо открывает паспорт США.
Поэтому как-бы изначальный вопрос, ЕМНИП, о куда пойти, а не о силе паспорта.
Если о силе паспорта, то и румынский паспорт открывает двери в ЕС и вроде как не сложно получить.
Паспорт США получить намного сложнее, но он и возможностей дает больше.
Паспорт Панамы тоже, наверное, что-то дает, раз его олигархи разных мастей себе делают. Что именно - не интересовался.
Додано: Сер 11 лют, 2026 00:51
Striker написав: rjkz написав:
И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж.
Тільки після всіх виплат іпотеки х2 від оренди у вас ще залишається будинок чи квартира, які можна продати. Все ж таки іпотека буде краще, мабуть? Якщо дають і є сили працювати найближчі 10-20 років. Бо дешевша оренда виходить краще тільки на певний відрізок часу, а не на довгострок. Хіба що виплачена іпотека з подальшим продажем (чисто теоретично) буде рівна сумі оренди житла за весь час.
Это так в Украине, но не в США.
Тут свои расклады.
И совершенно нормально аренда может быть выгоднее и проще и комфортнее чем "свое" жилье.
Вы очень многого не знаете о США.
И не Ваша в этом вина.
Я, периодически бывавший в США как турЫст с начала 00-х, и пожив несколько лет как резидент, все еще бредил покупкой недвиги.
Интересовался вссеми ее аспектами.
А также другими ньансами жизни и вот, когда это все сложилось в некий паззл, я пришел к выводу, что финансового смысла владеть недвигой в США не так уж и много. И, как правило, есть очень узкие точки удачного входа в недвигу.
Одной из таких точек было самое начало пандемии. Ну, до этого, 2008 год.
И есть относительно небольшое количество локаций, где это делать безопасно и почти всегда перспективно.
БОльшая часть рилэстейтмаркета США - это угадайка.
Так, некогда пенсионная Флорида с очень жарким климатом и довольно скромным рынком труда, взллетела ракетой на фоне пандемии, но теперь в рецессии, сползающей в депрессию.
Все в рилэстейте США подчинено миграции населения.
И вот, свалившиие во Флориду при пандемии из НЙ, сейчас возвращаются в НЙ и ближайшее НДж из Флориды. Потому что работа в НЙ все еще есть относительно многих других мест.
И вот эти метания съедают много денег нее только на сам переезд, это очень дорого и финансово нецелесообразно вообще никак покупать-продавать недвигу на таком коротком временном горизонте.
Это надо на цифрах и с калькулятором в руках все объяснять.
Но "наши украинцы" с калькулятором редко дружат.
Синдром гнездования в крови, надо хоть будкой в глуши обзавестись на последние и в долг, но "шопсвое".
Додано: Сер 11 лют, 2026 00:56
Vadim_ написав: akurt написав:
Питання про те, що краще:
- жити в орендованому (чужому) житлі;
- жити у власному житлі
є цікавим та теоретично не має точної відповіді.
каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?
Ветка про эмиграцию, верно?
Вот в США это так не работает как в Украине.
Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.
Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".
Я тут приводил примеры в свое врмея.
