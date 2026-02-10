Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 10 лют, 2026 20:51
slonomag написав:
xaos_3 написав:
Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.

Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.

Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.

Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.



Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее. Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.

неграм можна, арабам и азиатам можна , почему украинцам нельзя?

Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.

Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...

І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо. xaos_3 Повідомлень: 73 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 22:38 xaos_3 написав: Vadim_

Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...

І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо. Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо.

так я про это и говорю... так я про это и говорю... Vadim_

Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.

Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться

Возможно. Честно говоря не вникал. В Испании я смотрю на диджитал номада. Некоторые ИТ уже на него переходят. Это 100% мой случай, я под него подпадаю по всем пунктам. А что там для остальных придумают я хз.



В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года на 200 куе и получить панамский перманент резидент кард.





Не сильний в питанні, а що в ньому гарного , в резиденстві панами? Відкриває якісь подальші шляхи? Бо ЧГ скоріше за все відкриє двері для своїм громадянам до ЕС, а тут? Не сильний в питанні, а що в ньому гарного , в резиденстві панами? Відкриває якісь подальші шляхи? Бо ЧГ скоріше за все відкриє двері для своїм громадянам до ЕС, а тут?



Из того, что почерпнул из влогов тех американских блогеров, которых смотрю уже давно по другим темам и которые резиденты и/или граждане США.

Панама (точнее не вся, а некоторые локации) заточенные на средний американский и европейский классы.

Скажем, довольно высокий уровень медицины, относительно недорогое и качественное жилье, очень приятное налогообложение и вообще всяческие благоприятствования иностранцам с некоторыми деньгами и/или доходом.

Очень простая программа для пенсионеров с относительно невысокой пенсией.

Не настолько невысокой как в Украине, к сожалению.

Панама - она сама по себе. Она не дает открытую дверь в мир.

Это уже вопрос силы паспорта той страны, которая открывает дверь в мир.

И до пока еще сейчас, но не факт, что так будет продолжаться, дверь в мир хорошо открывает паспорт США.

Поэтому как-бы изначальный вопрос, ЕМНИП, о куда пойти, а не о силе паспорта.

Если о силе паспорта, то и румынский паспорт открывает двери в ЕС и вроде как не сложно получить.

Паспорт США получить намного сложнее, но он и возможностей дает больше.

Из того, что почерпнул из влогов тех американских блогеров, которых смотрю уже давно по другим темам и которые резиденты и/или граждане США.
Панама (точнее не вся, а некоторые локации) заточенные на средний американский и европейский классы.
Скажем, довольно высокий уровень медицины, относительно недорогое и качественное жилье, очень приятное налогообложение и вообще всяческие благоприятствования иностранцам с некоторыми деньгами и/или доходом.
Очень простая программа для пенсионеров с относительно невысокой пенсией.
Не настолько невысокой как в Украине, к сожалению.
Панама - она сама по себе. Она не дает открытую дверь в мир.
Это уже вопрос силы паспорта той страны, которая открывает дверь в мир.
И до пока еще сейчас, но не факт, что так будет продолжаться, дверь в мир хорошо открывает паспорт США.
Поэтому как-бы изначальный вопрос, ЕМНИП, о куда пойти, а не о силе паспорта.
Если о силе паспорта, то и румынский паспорт открывает двери в ЕС и вроде как не сложно получить.
Паспорт США получить намного сложнее, но он и возможностей дает больше.
Паспорт Панамы тоже, наверное, что-то дает, раз его олигархи разных мастей себе делают. Что именно - не интересовался.

Тільки після всіх виплат іпотеки х2 від оренди у вас ще залишається будинок чи квартира, які можна продати. Все ж таки іпотека буде краще, мабуть? Якщо дають і є сили працювати найближчі 10-20 років. Бо дешевша оренда виходить краще тільки на певний відрізок часу, а не на довгострок. Хіба що виплачена іпотека з подальшим продажем (чисто теоретично) буде рівна сумі оренди житла за весь час. Тільки після всіх виплат іпотеки х2 від оренди у вас ще залишається будинок чи квартира, які можна продати. Все ж таки іпотека буде краще, мабуть? Якщо дають і є сили працювати найближчі 10-20 років. Бо дешевша оренда виходить краще тільки на певний відрізок часу, а не на довгострок. Хіба що виплачена іпотека з подальшим продажем (чисто теоретично) буде рівна сумі оренди житла за весь час.



Это так в Украине, но не в США.

Тут свои расклады.

И совершенно нормально аренда может быть выгоднее и проще и комфортнее чем "свое" жилье.

Вы очень многого не знаете о США.

И не Ваша в этом вина.

Я, периодически бывавший в США как турЫст с начала 00-х, и пожив несколько лет как резидент, все еще бредил покупкой недвиги.

Интересовался вссеми ее аспектами.

А также другими ньансами жизни и вот, когда это все сложилось в некий паззл, я пришел к выводу, что финансового смысла владеть недвигой в США не так уж и много. И, как правило, есть очень узкие точки удачного входа в недвигу.

Одной из таких точек было самое начало пандемии. Ну, до этого, 2008 год.

И есть относительно небольшое количество локаций, где это делать безопасно и почти всегда перспективно.

БОльшая часть рилэстейтмаркета США - это угадайка.

Так, некогда пенсионная Флорида с очень жарким климатом и довольно скромным рынком труда, взллетела ракетой на фоне пандемии, но теперь в рецессии, сползающей в депрессию.

Все в рилэстейте США подчинено миграции населения.

И вот, свалившиие во Флориду при пандемии из НЙ, сейчас возвращаются в НЙ и ближайшее НДж из Флориды. Потому что работа в НЙ все еще есть относительно многих других мест.

И вот эти метания съедают много денег нее только на сам переезд, это очень дорого и финансово нецелесообразно вообще никак покупать-продавать недвигу на таком коротком временном горизонте.

Это надо на цифрах и с калькулятором в руках все объяснять.

Но "наши украинцы" с калькулятором редко дружат.

Синдром гнездования в крови, надо хоть будкой в глуши обзавестись на последние и в долг, но "шопсвое". Это так в Украине, но не в США.Тут свои расклады.И совершенно нормально аренда может быть выгоднее и проще и комфортнее чем "свое" жилье.Вы очень многого не знаете о США.И не Ваша в этом вина.Я, периодически бывавший в США как турЫст с начала 00-х, и пожив несколько лет как резидент, все еще бредил покупкой недвиги.Интересовался вссеми ее аспектами.А также другими ньансами жизни и вот, когда это все сложилось в некий паззл, я пришел к выводу, что финансового смысла владеть недвигой в США не так уж и много. И, как правило, есть очень узкие точки удачного входа в недвигу.Одной из таких точек было самое начало пандемии. Ну, до этого, 2008 год.И есть относительно небольшое количество локаций, где это делать безопасно и почти всегда перспективно.БОльшая часть рилэстейтмаркета США - это угадайка.Так, некогда пенсионная Флорида с очень жарким климатом и довольно скромным рынком труда, взллетела ракетой на фоне пандемии, но теперь в рецессии, сползающей в депрессию.Все в рилэстейте США подчинено миграции населения.И вот, свалившиие во Флориду при пандемии из НЙ, сейчас возвращаются в НЙ и ближайшее НДж из Флориды. Потому что работа в НЙ все еще есть относительно многих других мест.И вот эти метания съедают много денег нее только на сам переезд, это очень дорого и финансово нецелесообразно вообще никак покупать-продавать недвигу на таком коротком временном горизонте.Это надо на цифрах и с калькулятором в руках все объяснять.Но "наши украинцы" с калькулятором редко дружат.Синдром гнездования в крови, надо хоть будкой в глуши обзавестись на последние и в долг, но "шопсвое". rjkz

- жити в орендованому (чужому) житлі;

- жити у власному житлі

є цікавим та теоретично не має точної відповіді.

Питання про те, що краще:- жити в орендованому (чужому) житлі;- жити у власному житліє цікавим та теоретично не має точної відповіді.

каждому своё(с)

вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа

а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы? каждому своё(с)вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работаа чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?



Ветка про эмиграцию, верно?

Вот в США это так не работает как в Украине.

Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.

Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".

Я тут приводил примеры в свое врмея. Ветка про эмиграцию, верно?Вот в США это так не работает как в Украине.Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".Я тут приводил примеры в свое врмея. rjkz

Плюси свого житла:

1. Сам собі хазяїн.

2. Робиш ремонт і меблі ставиш свої і де хочеш.

Мінус: прив'язаний до одного місця.



Оренда. Плюси:

1. Не прив'язаний.

2. Не думаєш про ремонт (користуєшся так, як є на даний момент)

Мінуси:

1. Платити лендлорду.

2. Не в себе вдома, меблі хазяйки не викинеш на вулицю.

3. Всякі нюанси, якщо лендлорд виявиться неадекват (виселення, ремонт техніки за рахунок орендаря і т. д.).



В мене хазяйка повний адекват, ще й живе в іншому місті (рідко бачимося), тому поки все влаштовує. Якби не війна, то купили б вже свій будинок. Я зараз живу в оренді, до цього жили у власній квартирі 8 років, яку продали рік тому.Плюси свого житла:1. Сам собі хазяїн.2. Робиш ремонт і меблі ставиш свої і де хочеш.Мінус: прив'язаний до одного місця.Оренда. Плюси:1. Не прив'язаний.2. Не думаєш про ремонт (користуєшся так, як є на даний момент)Мінуси:1. Платити лендлорду.2. Не в себе вдома, меблі хазяйки не викинеш на вулицю.3. Всякі нюанси, якщо лендлорд виявиться неадекват (виселення, ремонт техніки за рахунок орендаря і т. д.).В мене хазяйка повний адекват, ще й живе в іншому місті (рідко бачимося), тому поки все влаштовує. Якби не війна, то купили б вже свій будинок.



Аренда в НЙ.

1. Сам себе хозяин. Можно делать ремонт и ставить какую хочешь мебель.

Квартиры сдаются пустными, только кухонная техника и гарнитур.

2. Если что-то сломается, то это проблема лендлорда. Правда, я не всегда заморачиваюсь напрягать лендлорда, иногда самому проще что-то починить, чем морочиться с принуждением лендлорда. Надо знать что в интересах лендлорда, а что нет. Напрмер, у меня были не в порядке несколько окон. Я прогулялся в магаз, купил то что надо поменять и сделал за пару часов. Кое что заказать пришлось на Амазоне. Это обошлось в долларов 50.

Если-бы я обратился к лендлорду, он-бы через некоторую волокиту, прислал-бы супера (такая должность есть в почти каждом нйском многоквартирном доме), который если-бы это и сделал (вопрос насколько качественно, а в моем доме супер, как я понял понятия не имеет как чинить эти окна), то минимум 20-ку ему надо дать типс, типа чаевых. Но надо договариваться на время, быть дома, он прийдет, ждать пока он наиграется. Короче - мне проще было самому.

Но вот за воду я не плачу, платит лендлорд. А у меня на кухне был фиговый смеситель, до конца плохо закрывался. Я подошел к суперу, говорю на чистом английском, что лендлорд теряет деньги за воду, которая течет из смесителя.

Он прибежал с новым смесителем через 2 дня, он не подошел, поехал поменял, поставил. Я ему дал 40 долларов типс, он счастлив, заработал. Лендлорд счастлив - он перестал терять лишние деньги. Мне хорошо - я за 40 долларов и ноль головняка получил вместе с работой смеситель, который стоит в Хоум Дипо долларов 120-150.

3. Выселение.

Выселение в НЙ - дело непростое и затратное. Как-то разговаривал с немного знакомым риелтором на тему почему так сложно снять и относительно легко купить.

Лендлорд делает такой дотошный скриннинг, что чуть-ли не анализы требует предоставить. Например, мой лендлорд вполне законно запросил через специальное приложение доступ в режиме просмотра ко всем мои счетам. Знает где я работаю, как долго, сколько зарабатываю, мой ССН (полный, а не последние 4 цифры), мой статус, мои таксы за последние 2 года перед подписанием и тд и тп.

А почему они так делают?

Потому что законы НЙ очень затрудняют выселение (только через суд)даже если я перестану платить. И процесс займет около года. Причем как только он подаст в суд, то дальше арендатор будет жить до момента выселения без оплаты - суд обязует вернуть только ту задолженность, которая образовалась на момент подачи в суд. И эта задолженность должна быть не менее чем за 3 месяца. А время подачи в суд тоже не маленькое . И это будет делать адвокат. Которому надо платить. И суд может (именно в НЙ) не захотеть выселять арендатора.

В итоге, по словам риелтора, если теннант перестанет платить, то его выселить займет около года времени и около 30 куе денег.

С покупкой в ипотеку ситуация иная - банк через 3 месяца неплатежей переводит недвигу в форкложе и начинает процесс отчуждения. Из суммы после реализации он покрывает все свои затраты и то, что останется (если останется) отдаст клиенту.

Причем отдаст не сам, а клиет должен будет этим заниматься.

Ну и экономическая часть.

1. Если человек снимает квартиру в НЙ, то скорей всего это старрый фонд, коего в НЙ около 90%, а для аренды старого фонда есть масса регулейшн, которые запрещают лендлордам свободно повышать живущим арендаторам рент. Так, я знаю женщину, которая платит в доме со смешанным статусом (и владение и рент) за аренду вместе с коммунальными (свет и газ отдельно, отопление, вода и обслуживание включено в аренду) 1100 долларов. А мейнтаненс (то есть все платежи связанные с эксплуатацией и владением аналогичной ) порядка 1000-1200 долларов в месяц. То есть лендлорд или бесплатно сдает или теряет деньги.

И ничего не может сделать. Он ей когда-то предлагал за очень небольшие деньги выкупить эту квартиру. Вообще, иногда попадаются варианты, когда очень низкая цена продажи, но удивление исчезает, когда дочитываешь, что в квартире живут арендаторы.

Едем дальше.

Итак, предположим, что квартира стоит...скажем 300куе.

В аренде она стоит около 2 куе.

Предположим мы купили эту квартиру за свои и платим около 1000 в месяц мейнтаненса.

А теперь посмотрим на это с другой стороны.

Допустим мы сняли эту-же квартиру и положили консервативно эту сумму в 300 куе в банк на депо под 4% годовых (сейчас чейз дает по СД свыше 100 куе).

И имеем с 300 куе 12 куе в год. То есть 1000 долларов в месяц.

Иными словами, на данный момент примерно финансово равно снимать за 2куе и получать обратно с этой суммы 1 куе. И владеть и платить примерно 1 куе.

И это при консервативном вложении 300 куе в депозит и при отсутствии долга.

Если-же вложить эти деньги чуть более рисково, но все равно консервативно, в СП500, то традиционно он дает 10-12 % годовых, хотя за прошлый год вырос на 18%, но это не типично. Давайте возьмем скромно 10% годовых.

Тогда имеем 30 куе в год или 2,5 куе в месяц роста капитала, который по сложному проценту постоянно увеличивается от начальной суммы. То есть, в первый год это 30 куе, во второй год это 33 куе, в 3-й год это 36.3 и тд.

И при этом нет расходов на покупку, которые составляют свыше 5-7% и когда-нибудь на продажу.

А теперь если еще и посчитать, что покупать в мортгидж, да еще и с аннуитетом, то калькулятор начинает плакать.

И есть еще скрытые расходы в виде ассесментов. Это сборы с жильцов дома, вне зависимости кооператив это или кондо, и могут разово составлять десятки тысяч долларов или увеличение мейнтаненса на годы на скажем 10%.

Так одна моя знакомая фармацевт, как раз дочка той женщины, которая долго рентует квартиру за 1,1 куе, очень долго тоже жила в выгодной аренде, в районе Бруклина, который называется Бенсонхерст, с мужем (детей нет) 1бдрм за 1,2куе.

И не собирались никуда переезжать. Но тут прямо впритык к их квартире, абсолютно замуровав окно, начали строить другой дом. Так случается довольно часто. Например, в одном из дорогих домов, где я бываю произошла такая-же ерунда. ЕЕ муж психанул и они купили 3 бдрм кондо за 900 куе. Без мортгиджа.

Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.

В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.

Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать. Аренда в НЙ.1. Сам себе хозяин. Можно делать ремонт и ставить какую хочешь мебель.Квартиры сдаются пустными, только кухонная техника и гарнитур.2. Если что-то сломается, то это проблема лендлорда. Правда, я не всегда заморачиваюсь напрягать лендлорда, иногда самому проще что-то починить, чем морочиться с принуждением лендлорда. Надо знать что в интересах лендлорда, а что нет. Напрмер, у меня были не в порядке несколько окон. Я прогулялся в магаз, купил то что надо поменять и сделал за пару часов. Кое что заказать пришлось на Амазоне. Это обошлось в долларов 50.Если-бы я обратился к лендлорду, он-бы через некоторую волокиту, прислал-бы супера (такая должность есть в почти каждом нйском многоквартирном доме), который если-бы это и сделал (вопрос насколько качественно, а в моем доме супер, как я понял понятия не имеет как чинить эти окна), то минимум 20-ку ему надо дать типс, типа чаевых. Но надо договариваться на время, быть дома, он прийдет, ждать пока он наиграется. Короче - мне проще было самому.Но вот за воду я не плачу, платит лендлорд. А у меня на кухне был фиговый смеситель, до конца плохо закрывался. Я подошел к суперу, говорю на чистом английском, что лендлорд теряет деньги за воду, которая течет из смесителя.Он прибежал с новым смесителем через 2 дня, он не подошел, поехал поменял, поставил. Я ему дал 40 долларов типс, он счастлив, заработал. Лендлорд счастлив - он перестал терять лишние деньги. Мне хорошо - я за 40 долларов и ноль головняка получил вместе с работой смеситель, который стоит в Хоум Дипо долларов 120-150.3. Выселение.Выселение в НЙ - дело непростое и затратное. Как-то разговаривал с немного знакомым риелтором на тему почему так сложно снять и относительно легко купить.Лендлорд делает такой дотошный скриннинг, что чуть-ли не анализы требует предоставить. Например, мой лендлорд вполне законно запросил через специальное приложение доступ в режиме просмотра ко всем мои счетам. Знает где я работаю, как долго, сколько зарабатываю, мой ССН (полный, а не последние 4 цифры), мой статус, мои таксы за последние 2 года перед подписанием и тд и тп.А почему они так делают?Потому что законы НЙ очень затрудняют выселение (только через суд)даже если я перестану платить. И процесс займет около года. Причем как только он подаст в суд, то дальше арендатор будет жить до момента выселения без оплаты - суд обязует вернуть только ту задолженность, которая образовалась на момент подачи в суд. И эта задолженность должна быть не менее чем за 3 месяца. А время подачи в суд тоже не маленькое . И это будет делать адвокат. Которому надо платить. И суд может (именно в НЙ) не захотеть выселять арендатора.В итоге, по словам риелтора, если теннант перестанет платить, то его выселить займет около года времени и около 30 куе денег.С покупкой в ипотеку ситуация иная - банк через 3 месяца неплатежей переводит недвигу в форкложе и начинает процесс отчуждения. Из суммы после реализации он покрывает все свои затраты и то, что останется (если останется) отдаст клиенту.Причем отдаст не сам, а клиет должен будет этим заниматься.Ну и экономическая часть.1. Если человек снимает квартиру в НЙ, то скорей всего это старрый фонд, коего в НЙ около 90%, а для аренды старого фонда есть масса регулейшн, которые запрещают лендлордам свободно повышать живущим арендаторам рент. Так, я знаю женщину, которая платит в доме со смешанным статусом (и владение и рент) за аренду вместе с коммунальными (свет и газ отдельно, отопление, вода и обслуживание включено в аренду) 1100 долларов. А мейнтаненс (то есть все платежи связанные с эксплуатацией и владением аналогичной ) порядка 1000-1200 долларов в месяц. То есть лендлорд или бесплатно сдает или теряет деньги.И ничего не может сделать. Он ей когда-то предлагал за очень небольшие деньги выкупить эту квартиру. Вообще, иногда попадаются варианты, когда очень низкая цена продажи, но удивление исчезает, когда дочитываешь, что в квартире живут арендаторы.Едем дальше.Итак, предположим, что квартира стоит...скажем 300куе.В аренде она стоит около 2 куе.Предположим мы купили эту квартиру за свои и платим около 1000 в месяц мейнтаненса.А теперь посмотрим на это с другой стороны.Допустим мы сняли эту-же квартиру и положили консервативно эту сумму в 300 куе в банк на депо под 4% годовых (сейчас чейз дает по СД свыше 100 куе).И имеем с 300 куе 12 куе в год. То есть 1000 долларов в месяц.Иными словами, на данный момент примерно финансово равно снимать за 2куе и получать обратно с этой суммы 1 куе. И владеть и платить примерно 1 куе.И это при консервативном вложении 300 куе в депозит и при отсутствии долга.Если-же вложить эти деньги чуть более рисково, но все равно консервативно, в СП500, то традиционно он дает 10-12 % годовых, хотя за прошлый год вырос на 18%, но это не типично. Давайте возьмем скромно 10% годовых.Тогда имеем 30 куе в год или 2,5 куе в месяц роста капитала, который по сложному проценту постоянно увеличивается от начальной суммы. То есть, в первый год это 30 куе, во второй год это 33 куе, в 3-й год это 36.3 и тд.И при этом нет расходов на покупку, которые составляют свыше 5-7% и когда-нибудь на продажу.А теперь если еще и посчитать, что покупать в мортгидж, да еще и с аннуитетом, то калькулятор начинает плакать.И есть еще скрытые расходы в виде ассесментов. Это сборы с жильцов дома, вне зависимости кооператив это или кондо, и могут разово составлять десятки тысяч долларов или увеличение мейнтаненса на годы на скажем 10%.Так одна моя знакомая фармацевт, как раз дочка той женщины, которая долго рентует квартиру за 1,1 куе, очень долго тоже жила в выгодной аренде, в районе Бруклина, который называется Бенсонхерст, с мужем (детей нет) 1бдрм за 1,2куе.И не собирались никуда переезжать. Но тут прямо впритык к их квартире, абсолютно замуровав окно, начали строить другой дом. Так случается довольно часто. Например, в одном из дорогих домов, где я бываю произошла такая-же ерунда. ЕЕ муж психанул и они купили 3 бдрм кондо за 900 куе. Без мортгиджа.Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать. rjkz

Тут теж є відповіді.

1. Про пенсію. Не все точно, але для "загального розвитку" підійде.

В США людина з віку 18 років отримує право (!) сам собі накопичувати пенсію (крім "державної"). Механізм такий: щомісяця людина САМА та добровільно (!) і з великим задоволенням (!) відкладу собі гроші на власний (!!!!!!!!!) пенсійний рахунок. В розмірі нена більше 6 відсотків. Більше НЕ дозволяють. Позитив в тому, що ця сума повністю звільняється від податків. А це дуже суттєво, інакше ви могли би з кожних приклад 10 000 доларів віддати в бюджет до 4 000 доларів.

А так всі ваші 10 000 вам попали на власний пенсійний рахунок.

Далі ще цікавіше: ви ці гроші - наприклад ці 10 000 - інвестуєте куди завгодно - наприклад в акції компанії NVIDIA.

Єдина умова: не можна чипати ці гроші готівкою.

Ви отримаєте до них лосуп на власному дні народження у віці 59 років.

Це пояснює те, чому всі (практично всі) американці при виході на пенсію мають на рахунку НЕ менше 500 000 доларів. На червону ікру, шампанське та мандри світом.

Важливо: в разі смерті людини ("Человек смертен... с этим трудно спорить..." (М.Булгаков) спадкоємці отимують всі гроші до цента (!).... Тут теж є відповіді.1.Не все точно, але для "загального розвитку" підійде.В США людина з віку 18 років отримує право (!) сам собі накопичувати пенсію (крім "державної"). Механізм такий: щомісяця людина САМА та добровільно (!) і з великим задоволенням (!) відкладу собі гроші на власний (!!!!!!!!!) пенсійний рахунок. В розмірі нена більшеПозитив в тому, що ця сума повністю звільняється від податків. А це дуже суттєво, інакше ви могли би з кожних приклад 10 000 доларів віддати в бюджет до 4 000 доларів.А так всі ваші 10 000 вам попали на власний пенсійний рахунок.Далі ще цікавіше: ви ці гроші - наприклад ці 10 000 - інвестуєте куди завгодно - наприклад в акції компанії NVIDIA.Єдина умова: не можна чипати ці гроші готівкою.Ви отримаєте до них лосуп на власному дні народження у віці 59 років.Це пояснює те, чомуНа червону ікру, шампанське та мандри світом.Важливо: в разі смерті людини ("Человек смертен... с этим трудно спорить..." (М.Булгаков) спадкоємці отимують всі гроші до цента (!)....

Звідки? Звідки?



ТурЫст ошибается.

Не 6%, а 6 куе. Это было. Потом сумма постепенно увеличилась до 7 куе.

А после 50 лет можно откладывать на IRA 8 куе в год, с этого года это тоже чуть-чуть увеличено. Все тоже самое можно делать с посленалоговыми деньнами, только с каждого дохода по брокерскому счету надо платить налоги. Но зато иметь возможность вывода в любой момент.

Инвестировать можно во что угодно, можно в НВИдию, которая когда-то выросла на порядки, но уже чуть менее с год не растет. Я продал в августе, кажется, ее остатки по 183, сейчас она около 190.

Но есть МИкрон, который 29 августа стоил 118, а сейчас почти 400. Я его преждевременно слил по 220, кажется. Но не весь.

Но это довольно волатильные акции. Например, МСФТ еще летом прошлого года стоил 550, а сейчас около 400. Совсем недавно обвалился на 12% за один момент. И потом падал на несколько %% в день несколько дней.

Так что инвестиции в стокмаркет надо усреднять и дивесифицировать. Что-то должно быть в консервативных активах типа СП500, но что-то может быть и в более агрессивных стоках. ТурЫст ошибается.Не 6%, а 6 куе. Это было. Потом сумма постепенно увеличилась до 7 куе.А после 50 лет можно откладывать на IRA 8 куе в год, с этого года это тоже чуть-чуть увеличено. Все тоже самое можно делать с посленалоговыми деньнами, только с каждого дохода по брокерскому счету надо платить налоги. Но зато иметь возможность вывода в любой момент.Инвестировать можно во что угодно, можно в НВИдию, которая когда-то выросла на порядки, но уже чуть менее с год не растет. Я продал в августе, кажется, ее остатки по 183, сейчас она около 190.Но есть МИкрон, который 29 августа стоил 118, а сейчас почти 400. Я его преждевременно слил по 220, кажется. Но не весь.Но это довольно волатильные акции. Например, МСФТ еще летом прошлого года стоил 550, а сейчас около 400. Совсем недавно обвалился на 12% за один момент. И потом падал на несколько %% в день несколько дней.Так что инвестиции в стокмаркет надо усреднять и дивесифицировать. Что-то должно быть в консервативных активах типа СП500, но что-то может быть и в более агрессивных стоках. rjkz

