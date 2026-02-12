rjkz написав:Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.
Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).
А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).
Как такой сценарий?
Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания.