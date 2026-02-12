RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 05:11

  maniachello написав:
  Vadim_ написав:в єтой теме писать нельзя , она вирусная, и удалиться нельзя , как затрелиться?

Я дам Вам "парабеллум" (с) О. Бендер

Ви хочете, щоб він після воскресіння поділився враженнями?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:37

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Vadim_ написав:в єтой теме писать нельзя , она вирусная, и удалиться нельзя , как затрелиться?

Я дам Вам "парабеллум" (с) О. Бендер

Ви хочете, щоб він після воскресіння поділився враженнями?

а Вас разве не интересует, есть ли жизнь после смерти? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  maniachello написав:а Вас разве не интересует, есть ли жизнь после ТИМЧАСОВОЇ смерти?


Цікаво було б. :D
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:05

  Investor_K написав:
  maniachello написав:а Вас разве не интересует, есть ли жизнь после ТИМЧАСОВОЇ смерти?


Цікаво було б. :D

так это Вам в реанимацию надо
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:46

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:а Вас разве не интересует, есть ли жизнь после ТИМЧАСОВОЇ смерти?


Цікаво було б. :D

так это Вам в реанимацию надо

В якості кого? )
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:49

  Investor_K написав:
  maniachello написав:так это Вам в реанимацию надо

В якості кого? )

реаниматолог
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:26

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:так это Вам в реанимацию надо

В якості кого? )

реаниматолог

А куди подівся пацієнт?
