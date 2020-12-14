RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

xaos_3 написав:Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
ви ж не платили за ті вікна, а панелі треба купувати

а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф

це в київських умовах, про які йде мова

якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей

так зрозуміліше?
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

xaos_3 написав:Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).

Непорівнювані приклади. Будь-які, навіть найдешевші склопакети дадуть суттєве покращення енергозбереження порівняно з старими деревʼяними а тим більше порівняно з відсутністю вікон і дверей що щільно закриваються. Це дає фактично миттєвий результат і коштує відносно недорого.
Ваша пропозиція - квартирам наколхозити на фасаді панелі (що вже не ок) щоб у кращому випадку заживити холодильник - таке собі рішення. За наявності електрики хоча б кілька годин на добу це взагалі не має сенсу і краще використовувати просто інвертор з акумами.
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 20:52

  kingkongovets написав:
а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф

це в київських умовах, про які йде мова

якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей

так зрозуміліше?

А ты точно понимаешь как оно работает?))
Безаккумуляторные системы используются для выработки э/э на продажу по зеленому тарифу.
Инверторные системы для обеспечения автономности объекта - они уже и так с АКБ, а солнечные панели - это всего лишь один из способов способов их зарядки. Наряду с самым простым способом - зарядка от сети 220В (когда эта сеть доступна) и зарядка от генератора.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:15

  Frant написав:
  Investor_K написав:Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?

Я впевнений, що все це - до дорожаю!
Найбільший попит буде там, де немає опалення і газу, в тих квартирах.
Наступної зими, даражай буде такий, що мама не горюй!


Все буде Україна. Ми переможемо
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тут шо взагалі адекватів, яких цікавить тема гілки і є щось сказати по темі не залишилось?

одні емігранти, гастарбайтери, закордонні бігунці від призову, некияни, йобнуті борцуни з корупцією з диванів, просто неадеквати з психічними розстройствами

постійний флуд, оффтоп, совкодрочерство та російські наративи, якісь тупорилі срачі

модерація, агов!

ви до чого найпопулярнішу колись гілку довели?

мабуть час з цього дурдому тікати
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:33

Чабанчики?

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?

Я впевнений, що все це - до дорожаю!
Найбільший попит буде там, де немає опалення і газу, в тих квартирах.
Наступної зими, даражай буде такий, що мама не горюй!


Все буде Україна. Ми переможемо
Зображення

Чабанчики?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:51

СуперСус появився

СуперСус появився
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 04:22

Модерація, забаньте підвального бомжа!
Нічого йому робити серед норм людей.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 04:26

Інвештор, ніс не закладає від бомжівського смороду?
