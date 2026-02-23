Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 21 лют, 2026 17:45
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.
Додано: Суб 21 лют, 2026 19:03
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:02
У гілці про нерухомість сьогодні провів безкоштовний майстер клас. What Special One does mean!
Додано: Нед 22 лют, 2026 23:36
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Разнообразим пасхальноверблюжье меню деликатесом
Мапутским
Или мапутянским
Додано: Пон 23 лют, 2026 06:16
Спробуйте 1 раз верблюжатину і Вас відпустить. Це з власного досвіду
|