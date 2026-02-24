|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:25
Frant написав: rjkz написав: Frant написав:
Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?
Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).
Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.
В итоге - СССР при И.Сталине стал победителем, а самостийная Украина при зе- - потеряла 20% территории, атомную станцию и 10 млн человек населения. И непонятно, чем война закончится. То есть мне понятно, но я не буду писать свой прогноз, при нынешнем "управленими" и дерибане.
Где-то я это уже встречал.
А!
Вспомнил!
"сталинанаваснет"(с).
Можете не продолжать.
С вами все ясно.
Я могу дать бесплатный, но ценный совет.
Памятуя и позицию вашу по Евромайдану.
Украина - не для вас.
Вам лучше купить билет до запоребрика.
Там есть новый сталин, он вам понравится.
Мне-же кровавые диктаторы всех мастей не нравятся.
гитлеры-сталины-пуйло-си-аятолы-мао-ины-и пр-пр-пр.
Неуважаемый, вы военнообязанный и могли бы принести пользу своей стране. Воюя или работая в оборонке.
Вместо этого вы бросили свою страну, свою недвижимость и удрали туда, где нет войны, где можно хорошо зарабатывать. Перед тем проголосовав за промосковського дешевого популиста, который ни одного дня не работал в выборных органах чи в держструктурах!
И оттуда даёте советы бывшим соотечественникам, что и как делать.
Николай, вы смешны и убоги, со своими советами и со своим отбеливанием зе- и его "слуг".
Приезжайте к нам, в Киев, или в провинцию.
Посидите без отопления при морозе -20°С, поработайте в оборонке. Повоюйте на передовой.
А потом давайте свои советы и свои мнения.
В том же Израиле, который вы так любите, за уклонение от воинской службы - тюрьма. От трёх лет. Военная полиция ищет беглецов. Суды судят, органы сажают. Кровожадный Израиль, да? У Сталина научился?
Поэтому ваши советы и оценки ситуации в Украине, из США - никчемны м неуместны.
Да-да-да, вы повторяетесь, прохфессор. Кстати, каких наук мы так и не знаем.
Дайте угадаю....
История КПСС?
Вы мне это уже писали - бросил квартиры, собачку, кошечку, мышку, норушку и тп.
Я никогда не скрывал почему я уехал и надо мной ржали на бетонной ветке, что мне мерещится.
А сейчас что?
Я должен вернуться?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:28
Hotab написав:rjkz
Слабак. Я в Артеку був. Саме як кращий учень. Вже під розвал, здається в 1990-му. А може вже і 1991-му.
Придется мне как-то с этим жить...
Я не помню точно, кажется в 1989-м наградили или в 90-м.
В общем была вероятность познакомиться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:30
rjkz
мышку, норушку
Приставили за мышкой наружку)
общем была вероятность познакомиться.
Теоретично - так. На практиці там 10 дружин (по суті окремих таборів) , відокремлених))
А в кожному загонів хз скільки))
Цікавий був досвід вперше побачити національні відмінності народів СССР. А може і в останнє.
Мені тоді дівчина армяшка сподобалась. Зараз розумію, що вона була зовсім не мій сьогоднішній смак 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17930
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:52
M-Audio написав: rjkz написав:
И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже.
Солонин утверждает, что упреждающего удара не было. В том смысле, что он не готовился именно как упреждающий. Готовилось просто нападение, а о том, что масштабное нападение готовилось и с противоположной стороны, гитлеровцы не знали. Как и наоборот. Просто так получилось, что они собрались с силами чуть раньше.
Но я даже не знаю, как к нему относится. С одной стороны, рассказывает весьма логично, убедительно, аргументированно и с документами, и как-то не верится, что он документы выдумывает или хотя бы отбрасывает в сторону те, которые его теории не подтверждают.
А с другой стороны, когда начинает рассуждать о современных делах, особенно о современной российско-украинской войне, логика куда-то внезапно уходит погулять, и в логических цепочках у него появляются такие зияющие дыры, что впору ставить почти в один ряд с Соловьёвым.
ЗЫ.
Кстати, насчет "упреждающего удара".
ЕМНИП, Солонин сравнивает это как сталин замахнулся саблей и в этот момент гитлер ткнул его в грудь штыком.
В общем-то где-то правильная аналогия.
Хочу напомнить, что в то время как ссср готовил удар по Германии, она уже захватила бОльшую часть Европы, но воевала с Великобританией и вела боевые действия в Африке.
С Великобританией у Германии все шло не очень-то весело.
Не думаю, что воевать "на 2 фронта", а фактически на 3 (хотя в Африке и воевали с теми-же британцами, но бОльшую часть там итальянцы сделали, немцы только осуществили перевес), было в изначальных планах гитлера.
Не могу сказать на что он расчитывал, входя в союз с ссср, наверняка видел запредельную милитарность, видел что ссср действует точно так как и он, фактически они делили Европу. И у них начались "терки" по разделу на Балканах, сталин еще и на австрийские территории пасть разинул ( на секундочку гитлер родился на территории Австрии).
В общем, 2 братка из 90-х соревновались кто кого перена...обманет.
Судя по всему, гитлеру пришлось внепланово ускоряться с нападением.
То, что такая операция как "Барбаросса" не делается без многолетней подготовки - факт. Но вопрос или пришлось ускорить ее начало? Я склоняюсь к мысли, что да.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:54
Hotab написав:rjkz
мышку, норушку
Приставили за мышкой наружку)
общем была вероятность познакомиться.
Теоретично - так. На практиці там 10 дружин (по суті окремих таборів) , відокремлених))
А в кожному загонів хз скільки))
Цікавий був досвід вперше побачити національні відмінності народів СССР. А може і в останнє.
Мені тоді дівчина армяшка сподобалась. Зараз розумію, що вона була зовсім не мій сьогоднішній смак 😅
Отобрали у ваньки встаньку, а у мышки норушку.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 06:58
Frant написав: Frant написав: rjkz написав:
В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.
Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.
Не было и нет иного сценария.
Николай, у вас затмение, в США?
Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".
Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.
Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!
Подумайте над такими вопросами:
1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?
2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?
В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!
3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?
4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"
5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?
6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?
7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно
????
За 7 лет у власти указанный товарищч со своими "слугами" не выполнил ни одного предвыборного обещания! Ни одного!
Жодної відповіді, на жоден пункт, на захист великого і потужного промосковського зе- і його казнокрадів.
Миколай, воює простий український народ. Діти селян, робітників, дрібних торговців, вчителів. Хто воює, хто працює в холодних цехах без опалення.
Помилки, невігластво, покровительство корупції від зе- і його "слуг" такі, що за нього зараз проголосують менше 20% населення.
Після міндич гейту, після єрмаківщини, розкрадання грошей на захисті ТЕЦ - йому, вашому промосковському кумиру і його команді, нічого, крім тюрми, не світить в цій державі.
Да-да-да.
И он-же дамбилбамбас и сам-же напал на вашу расеюшку.
Все что вы пишете на всех ветках уже все выучили наизусть.
Подберите сопли и присоединяйтесь к тем достойным людям, о которых написали.
А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту, вы такой-же ухилянт, только еще и мздоимец.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:33
трохи номадських історій
з коментів:
Заходит в бар собака. Подходит к бармэну и просит два пива. Бармен
выпучил глаза, но пиво налил, клиент есть клиент.
Собака села за столик и потихоньку потягивает пиво.
Бармэн не выдержал и говорит:
- Слышь, тебе в цирке работать надо.
Пес, неспеша отвечает:
- В цирке? А нафига им в цирке цифровой номад.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42392
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:19
flyman написав:
трохи номадських історій
Чудовий спосіб убити 40 хвилин свого безцінного життя на відслідковування дурниць про подорожі росіянки з чужими чоловіками.
Ще можна подивитися на чоловічі шорти та маленьких песиків.
Все дуже корисно.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11852
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4185 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:26
Еміграція, заробітчанство
News from UK and USA
Вчора отримав - досить несподівано - підтвердження дописів на минулому тижні на цій гілці про те, що ІТ-галузь вмирає та треба вчасно перевчитися на сантехніка та плиточника.
Мій співрозмовник - один з відомих в Україні архітекторів. Зараз мешкає у Великій Британії.
У нас була розмова про наших, які таким чи іншим методом облаштувалися в США, скільки коштують квартири та будинки. Дорого. Ціни кусаються, не всім по кишені (планую дати цифровий звіт пізніше).
Раптом мій співрозмовник написав:
- Моя сусідка в Нью йорку живе. Знімає квартиру біля Централ парку. У неї ніяких проблем. Бо зарплата майже 200 000$ на рік. Плюс хлопець поряд має 160 000$. Дітей немає. Жирують…
[мені було незручно питати, ким працює таке цікаве подружжя, але відповідь надійшла і без мого заритання]:
- Круті програмісти.
[Ну тоді я не витримав та задав таке питання:]
- Спитай при нагоді: як вони бачать майбутнє програмістів, бо в мене є купа приятелів - НЕ ПРОГРАМІСТІВ - які в голос стверджують, що скоро всім програмістам ж*** і всі підуть у прибиральники. Дуже цікаво що твої приятелі скажуть?
[відповідь надійшла миттєво. Тримайтеся за щось міцне]
- Вже питав. Так і буде. Залишаться тільки дуже круті…
P.S. Так що, панове, без варіантів: сантехнік+плиточник=майбутнє. Он вся мережа в захваті від «плиточник Волосько»… гроші - мішками, прямо з унітазу витягує. Якщо потрібна валюта - то з прихованих кнопок зливного бачка. Know-how чисто українське: кнопка зливного бачка прихована під кахлями, щоби ніхто не допетрав, де то є і платив за те гидомирно-противними доларами із блакитною смужкою. Усе - по-модньому!
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 24 лют, 2026 15:52, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11852
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4185 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:51
flyman написав:
трохи номадських історій
з коментів:Заходит в бар собака. Подходит к бармэну и просит два пива. Бармен
выпучил глаза, но пиво налил, клиент есть клиент.
Собака села за столик и потихоньку потягивает пиво.
Бармэн не выдержал и говорит:
- Слышь, тебе в цирке работать надо.
Пес, неспеша отвечает:
- В цирке? А нафига им в цирке цифровой номад.
Тут публику каким-то образом занесло, для них актуален другой анекдот.
Старый, с бородой.
-А я сталина (ну, они то пишут это с заглавной буквы, наверное и его портрЭт на стене в ванной висит) живого видел.
-А я его в гробу видел.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18291
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Хомякоид
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|