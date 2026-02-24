Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3189319031913192> Додано: Вів 24 лют, 2026 06:25 Frant написав: rjkz написав: Frant написав: Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?

Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).

Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.



Где-то я это уже встречал.

А!

Вспомнил!

"сталинанаваснет"(с).

Можете не продолжать.

С вами все ясно.

Я могу дать бесплатный, но ценный совет.

Памятуя и позицию вашу по Евромайдану.

Украина - не для вас.

Вам лучше купить билет до запоребрика.

Там есть новый сталин, он вам понравится.

Мне-же кровавые диктаторы всех мастей не нравятся.

Неуважаемый, вы военнообязанный и могли бы принести пользу своей стране. Воюя или работая в оборонке.

Вместо этого вы бросили свою страну, свою недвижимость и удрали туда, где нет войны, где можно хорошо зарабатывать. Перед тем проголосовав за промосковського дешевого популиста, который ни одного дня не работал в выборных органах чи в держструктурах!

И оттуда даёте советы бывшим соотечественникам, что и как делать.

Николай, вы смешны и убоги, со своими советами и со своим отбеливанием зе- и его "слуг".

Приезжайте к нам, в Киев, или в провинцию.

Посидите без отопления при морозе -20°С, поработайте в оборонке. Повоюйте на передовой.

А потом давайте свои советы и свои мнения.

В том же Израиле, который вы так любите, за уклонение от воинской службы - тюрьма. От трёх лет. Военная полиция ищет беглецов. Суды судят, органы сажают. Кровожадный Израиль, да? У Сталина научился?

Да-да-да, вы повторяетесь, прохфессор. Кстати, каких наук мы так и не знаем.

Дайте угадаю....

История КПСС?

Вы мне это уже писали - бросил квартиры, собачку, кошечку, мышку, норушку и тп.

Я никогда не скрывал почему я уехал и надо мной ржали на бетонной ветке, что мне мерещится.

А сейчас что?

rjkz

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз.

Слабак. Я в Артеку був. Саме як кращий учень. Вже під розвал, здається в 1990-му. А може вже і 1991-му. Слабак. Я в Артеку був. Саме як кращий учень. Вже під розвал, здається в 1990-му. А може вже і 1991-му.



Придется мне как-то с этим жить...

Я не помню точно, кажется в 1989-м наградили или в 90-м.

В общем была вероятность познакомиться.

rjkz

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз.





мышку, норушку





Приставили за мышкой наружку)



общем была вероятность познакомиться.





Теоретично - так. На практиці там 10 дружин (по суті окремих таборів) , відокремлених))

А в кожному загонів хз скільки))

Цікавий був досвід вперше побачити національні відмінності народів СССР. А може і в останнє.

Солонин утверждает, что упреждающего удара не было. В том смысле, что он не готовился именно как упреждающий. Готовилось просто нападение, а о том, что масштабное нападение готовилось и с противоположной стороны, гитлеровцы не знали. Как и наоборот. Просто так получилось, что они собрались с силами чуть раньше.

Но я даже не знаю, как к нему относится. С одной стороны, рассказывает весьма логично, убедительно, аргументированно и с документами, и как-то не верится, что он документы выдумывает или хотя бы отбрасывает в сторону те, которые его теории не подтверждают.



ЗЫ.

Кстати, насчет "упреждающего удара".

ЕМНИП, Солонин сравнивает это как сталин замахнулся саблей и в этот момент гитлер ткнул его в грудь штыком.

В общем-то где-то правильная аналогия.

Хочу напомнить, что в то время как ссср готовил удар по Германии, она уже захватила бОльшую часть Европы, но воевала с Великобританией и вела боевые действия в Африке.

С Великобританией у Германии все шло не очень-то весело.

Не думаю, что воевать "на 2 фронта", а фактически на 3 (хотя в Африке и воевали с теми-же британцами, но бОльшую часть там итальянцы сделали, немцы только осуществили перевес), было в изначальных планах гитлера.

Не могу сказать на что он расчитывал, входя в союз с ссср, наверняка видел запредельную милитарность, видел что ссср действует точно так как и он, фактически они делили Европу. И у них начались "терки" по разделу на Балканах, сталин еще и на австрийские территории пасть разинул ( на секундочку гитлер родился на территории Австрии).

В общем, 2 братка из 90-х соревновались кто кого перена...обманет.

Судя по всему, гитлеру пришлось внепланово ускоряться с нападением.

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лют, 2026 06:54 Hotab написав: rjkz





мышку, норушку





Приставили за мышкой наружку)



общем была вероятность познакомиться.





Теоретично - так. На практиці там 10 дружин (по суті окремих таборів) , відокремлених))

А в кожному загонів хз скільки))

Цікавий був досвід вперше побачити національні відмінності народів СССР. А може і в останнє.

rjkz

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз.

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лют, 2026 06:58 Frant написав: Frant написав: rjkz написав: В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.

Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.

Не было и нет иного сценария. В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.Не было и нет иного сценария.

Николай, у вас затмение, в США?

Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".

Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.

Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!



Подумайте над такими вопросами:

1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?

2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?

В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!

3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?

4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"

5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?

6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?

7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно ????

Жодної відповіді, на жоден пункт, на захист великого і потужного промосковського зе- і його казнокрадів.

Миколай, воює простий український народ. Діти селян, робітників, дрібних торговців, вчителів. Хто воює, хто працює в холодних цехах без опалення.



Помилки, невігластво, покровительство корупції від зе- і його "слуг" такі, що за нього зараз проголосують менше 20% населення.

Да-да-да.

И он-же дамбилбамбас и сам-же напал на вашу расеюшку.



Все что вы пишете на всех ветках уже все выучили наизусть.

Подберите сопли и присоединяйтесь к тем достойным людям, о которых написали.

rjkz

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз. Додано: Вів 24 лют, 2026 14:33 Чергова серія "Качиних істроій" в "Катрусиному Кінозалі"



з коментів:

Заходит в бар собака. Подходит к бармэну и просит два пива. Бармен

выпучил глаза, но пиво налил, клиент есть клиент.

Собака села за столик и потихоньку потягивает пиво.

Бармэн не выдержал и говорит:

- Слышь, тебе в цирке работать надо.

Пес, неспеша отвечает:

- В цирке? А нафига им в цирке цифровой номад. flyman

flyman

Повідомлень: 42392 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1630 раз. Подякували: 2877 раз.

Чудовий спосіб убити 40 хвилин свого безцінного життя на відслідковування дурниць про подорожі росіянки з чужими чоловіками.

Ще можна подивитися на чоловічі шорти та маленьких песиків.

akurt

Повідомлень: 11852 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4185 раз. Подякували: 1544 раз.

Повідомлень: 11852 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4185 раз. Подякували: 1544 раз. Профіль 2 2 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лют, 2026 15:26 Еміграція, заробітчанство



News from UK and USA



Вчора отримав - досить несподівано - підтвердження дописів на минулому тижні на цій гілці про те, що ІТ-галузь вмирає та треба вчасно перевчитися на сантехніка та плиточника.

Мій співрозмовник - один з відомих в Україні архітекторів. Зараз мешкає у Великій Британії.

У нас була розмова про наших, які таким чи іншим методом облаштувалися в США, скільки коштують квартири та будинки. Дорого. Ціни кусаються, не всім по кишені (планую дати цифровий звіт пізніше).



Раптом мій співрозмовник написав:

- Моя сусідка в Нью йорку живе. Знімає квартиру біля Централ парку. У неї ніяких проблем. Бо зарплата майже 200 000$ на рік. Плюс хлопець поряд має 160 000$. Дітей немає. Жирують…



[мені було незручно питати, ким працює таке цікаве подружжя, але відповідь надійшла і без мого заритання]:

- Круті програмісти.



[Ну тоді я не витримав та задав таке питання:]

- Спитай при нагоді: як вони бачать майбутнє програмістів, бо в мене є купа приятелів - НЕ ПРОГРАМІСТІВ - які в голос стверджують, що скоро всім програмістам ж*** і всі підуть у прибиральники. Дуже цікаво що твої приятелі скажуть?



[відповідь надійшла миттєво. Тримайтеся за щось міцне]

- Вже питав. Так і буде. Залишаться тільки дуже круті…



P.S. Так що, панове, без варіантів: сантехнік+плиточник=майбутнє. Он вся мережа в захваті від «плиточник Волосько»… гроші - мішками, прямо з унітазу витягує. Якщо потрібна валюта - то з прихованих кнопок зливного бачка. Know-how чисто українське: кнопка зливного бачка прихована під кахлями, щоби ніхто не допетрав, де то є і платив за те гидомирно-противними доларами із блакитною смужкою. Усе - по-модньому! Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лют, 2026 15:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11852 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4185 раз. Подякували: 1544 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лют, 2026 15:51 flyman написав: трохи номадських історій



з коментів:

Заходит в бар собака. Подходит к бармэну и просит два пива. Бармен

выпучил глаза, но пиво налил, клиент есть клиент.

Собака села за столик и потихоньку потягивает пиво.

Бармэн не выдержал и говорит:

- Слышь, тебе в цирке работать надо.

Пес, неспеша отвечает:

Тут публику каким-то образом занесло, для них актуален другой анекдот.

Старый, с бородой.

-А я сталина (ну, они то пишут это с заглавной буквы, наверное и его портрЭт на стене в ванной висит) живого видел.

rjkz

Повідомлень: 18291 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5606 раз.

