Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Вів 24 лют, 2026 17:33

Re: Ринок ОВДП

Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Вів 24 лют, 2026 17:50

  Всюдиносапхайчик написав:Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.

Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
Сер 25 лют, 2026 08:22

  moveton написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.

Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.

С болью заставил себя неделю назад после погашения 18.02 покупать февраль 28 по 1024 и 1027 гривен - доходность совсем не 30+ % как осенью 2022 года на май 2027)))
В целом потихоньку выхожу - покупаю меньше, чем гасится.
Сер 25 лют, 2026 10:04

Хто може пояснити, чому на протязі тривалого часу таблицю https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz за дохідністю очолює UA4000238968 від Кінто (декларована 17.3%!). Там же реальна SIM: 14.715002% YTM: 16.700169% і це при гігантському спреді, як і завжди у Кінто (потрібно більше трьох місяців щоб вийти в нуль!)
Доречи, колись звертався на форумі щодо рекомендацій із банку для роботи із значними сумами з ОВДП, шановний moveton порадив ІКУ банк (Авангард) – працюю другий місяць і дуже задоволений (особливо у зв’язці ІКУ – ІКУ банк). Звісно попередньо надав до банку інформацію щодо джерел доходів.
Сер 25 лют, 2026 10:19

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:С болью заставил себя неделю назад после погашения 18.02 покупать февраль 28 по 1024 и 1027 гривен - доходность совсем не 30+ % как осенью 2022 года на май 2027)))
В целом потихоньку выхожу - покупаю меньше, чем гасится.

Так вони і в подальшому будуть грати на безвиході інвесторів під гаслом зниження вартості запозичень для держави… Вкладатися то практично ні в що – депозити майже збиткові; ринок акцій, відкритих та закритих інвестиційних фондів знищено ще до війни. Залишається тільки купувати валюту та, як тут люблять говорити - під грушу…
Якщо Європа не скрутить шию орбану та фіцо, то вартість запозичень в Україні різко зросте на фоні надзвичайної девальвації гривні та різкого погіршення стану України у війні…
Сер 25 лют, 2026 12:02

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Хто може пояснити, чому на протязі тривалого часу таблицю https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz за дохідністю очолює UA4000238968 від Кінто (декларована 17.3%!). Там же реальна SIM: 14.715002% YTM: 16.700169% і це при гігантському спреді, як і завжди у Кінто (потрібно більше трьох місяців щоб вийти в нуль!)

Не понял зачем, если мы говорим о доходности к погашению, упоминать о "декларована" (номинальная имеется в виду?), а также о каком-то спреде и трёх месяцах для выхода в ноль. По доходности к погашению выйти в ноль практически невозможно. Никто бумаги не продаёт по той же цене, что и будущие выплаты по ним. Может, конечно, но кто ж купит-то?

Что до лидерства в таблице, то опять же не понятно что пояснять сверх того, что в той таблице уже подробно расписано. Арифметика там верная. Какая именно другая бумага должна быть более доходной? UA4000238968 самая длинная, поэтому вроде и логично, что YTM у неё максимален. Разве что на первый взгляд не очевидно, почему у ICU цена ниже, но доход в последних колонках тоже ниже. Тут нужно поглядеть в расшифровку расчёта:
Продавец: Кинто
ISIN: UA4000238968
Тип:
Погашение: 2029-03-07
Вал.: UAH
Цена: 1 119.18
Выплаты: 1 699.20
Доход: 16.50
Вид: YTM
Информация: График
+:
Дней: 1106
Разница: 580.02
В день: 0.52
В год: 191.42
Чист: 17.10
Гряз: 21.25

Продавец: ИКУ
ISIN: UA4000238968
Тип:
Погашение: 2029-03-07
Вал.: UAH
Цена: 1 110.36
Выплаты: 1 611.80
Доход: 16.90
Вид: YTM
Информация: 1 080.38 | Δ=29.98 ( Выход в плюс: 67 д. )
+: 67
Дней: 1106
Разница: 501.44
В день: 0.45
В год: 165.48
Чист: 14.90
Гряз: 18.51


Видим, что ICU обещает по ней выплатить 1611.80 (и это правда), а Кинто уже 1699.20, т.е. на 87.40 (один купон) больше. Вот по Кинто доход и больше будет. Почему Кинто столько обещает - это уже вопрос не к таблице mustbe, но опять же не сложный. Эта цифирь сканируется со странички ОВГЗ Кинто. А там можно нажать на график выплат и посмотреть подробнее. Видим что, в отличие от прочих брокеров, 07.03.2029 (в день погашения) Кинто выплатит два купона, а не один. Вот сумма и на купон больше. Рекомендую заскринить с нотариусом и если кому через три года всё таки заплатит только один, то по суду требовать исполнения публичной оферты :mrgreen:
