Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
rjkz
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.

В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00

  rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.


номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.


номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...

Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами? :mrgreen:
Примус якийсь :mrgreen:
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцяла швидку капітуляцію "вайни нє будєт" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 лют, 2026 09:07
Frant
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06

  rjkz написав:будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт

Так смішно читати звинувачення в сталінізмі тих, хто не залишив свою країну.
Миколай, ви схожі не на ідейного борця з комунізмом чи сталінізмом, а на звичайного представника ковбасної еміграції.

  rjkz написав:А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту
Так, Миколай, ви втікач і ухилянт. Який проголосував за "вайнинєбудет", а потім втік. Тому ваши поради і оцінки - жалюгідні і сміхотворні. Про мене ви нічого не знаєте, всі ваші думки і висмоктані з пальця "факти" - мимо цілі.

Ще раз.
Приїзжайте до нас в Україну :mrgreen: .
Тут, на місці, ви побачите і відчуєте на своїй шкурі, що таке зелена команда і 7-річні наслідки її "роботи".
Зразу підемо в ТЦК чи записати вас в оборонку?
Хочете за 20 000 грн в цехах без опалення гусениці натягувати чи двигуни танків капіталити? Чи будувати укріплення в полях на морозі -15С, під ударами дронів, тобто по справжньому боротись з ідейними наслідниками І. Сталіна?
Frant
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:21

  Frant написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.


номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...

Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами? :mrgreen:
Примус якийсь :mrgreen:
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцяла швидку капітуляцію "вайни нє будєт" :mrgreen:

увидев его личного телохранителя было понятно кто кукловод и шо будет со страной
