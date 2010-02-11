Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення
Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Додано: П'ят 20 лют, 2026 14:25
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:17
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
ну шо, уже 5200. смотрим дальше
выше этой цены было 1-2 дня, можно даже не рассматривать
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:14
Додано: Чет 26 лют, 2026 10:18
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
"Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги" (Золотой теленок).
Платина по тихому растет и уже 2300. Завтра станет понятней возможность Comex выполнить мартовские поставки серебра. Если смогут - рост золота и серебра будет "медленный и печальный".
