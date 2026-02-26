RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53

Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21

В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00

  rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.


номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:34

краще не перекажеш

  rjkz написав:Думаю, в контексте ветки будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт, Нины.
Могут быть некоторые неточности, прошу прощения.
На основании местами упомянутых в ее радио-выпусках фактах из ее биографии.
Жила-была в городе Киеве, это такой город в Украине. (Украине, не расии где правит новоявленный сталин, не усср). Родилась примерно в конце 80-х (то есть еше таки при усср) и жила на Троещине. Жизнь была тяжелая. Как и у многих в 90-е. От нищеты, вынуждена была с 8 (!) лет работать на Петровке. Судя по всему там пристрастилась к чтению книг, что похвально.
В школьном возрасте от безнадеги впала в депрессию (тут надо у нашего Виталиана уточнить диагноз) и провела целый день на крыше, поглядывая вниз с мыслями о суициде.
В 16 лет (ЕМНИП) поступила на какой-то факультет, судя по всему третьесортного вуза где пыталась изучать рекламу. И попутно (в 16-же лет) пошла работать в рекламное агентство.
В 19 лет одолжив 2 куе (для того времени большие деньги), уехала в США по программе "ворк энд тревел", что подразумевало работать за маленькие деньги на таких работах, на каких американцы не работают.
Таким образом попала в США по временной и НЕиммиграционной программе.
"работой" для не стало работа типа пионервожатой в лагере скаутов в глухомани.
Платили мало. 800 долларов в месяц.
В какой-то момент она поняла, что время программы заканчивается, а денег она так и не заработала.
И надо было возвращаться в Киев.
С отрицальным сальдо. Долг в 2000 долларов и около 900 долларов в кармане.
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом и сказала, что едет покупать билет обратно в Киев (напомню, Киев - это столица Украины, а Украина - это независимое государство, невзирая на желания сталина в гробу, новоявленного сталина в кремле и верных сталинцев, которые, к моему удивлению все еще есть на этом форуме).
Так вот, выслушав ее, таксист сказал, что никуда она не едет, а стоит ей поступить следующим образом.
Сразу скажу, что этот образ действий я знал и даже подумывал поступить таким образом в случае неудачи с тем путем, который избрал как основной.
Акурту напрячься, ибо он уверял тут на страницах форума, что это невозможно.
Итак, мы подошли к самой сути темы ветки, в плане эмиграция.
Ибо "воркэндтревел" - неиммиграционная программа.
Хотя первый шаг тоже не иммиграционный.
Что-же ей такого сказал тот таксист-грузин?
Он ей предложил поступить на платные дневные курсы...Инглиша.
Это дает право на получение студенческой визы. Никуда не надо выезжать (этто турЫст утверждал, что студенческая виза выдается только за пределами США, что является полной глупостью в отношении слова "ТОЛЬКО").
И кроме того, студенческая виза подразумевает разрешение на работу.
Правда, каличное разрешение на работу, работать можно не более 20 часов в неделю, что и понятно - учиться надо фуллтайм.
Ну вот, наша Нина и поступила таким образом.
Ну а как совместить учебу на дневном отделении с работой 20 часов в неделю?
Да еще и так, чтобы за эти 20 часов зарабатывать достаточно, чтобы жить в НЙ?
Для себя она нашла единственный вариант, что днем она учится, а ночью работает в "шоу-бизнесе", то есть в стрипклубе.
По ее словам, ее работа ограничивалась только танцами, а при попытке заставить ее глубже погрузиться в "шоу бизнес", то есть оказывать услуги не только танцевального характера, она отказалась и это повлекло против нее действия, которые я видел только в кино.
В результате чего ей пришлось скрываться от горе-сутенера и она сбежала в Майами.
Совсем уж подробно ее длительные рассказы я не смотрел, но в какой-то момент она смогла стать гражданином США (мне это не настолько СЕйчас интересно чтобы переслушивать многочасовые лекции дабы выловить бесценной зерныщко нужной информации) было около 8 лет ее корпоративной карьеры.
И именно эти 8 лет и есть для меня лично, тем, что может дать понимание какого-то менталитета в данной среде.

Вот таким замысловатым образом тн"расиянка" превратилась в бывшую киевлянку и ныне гражданку США.

Ого, скільки ще пробілів в біографії киянки не росіянки відкрилось, але було би перед ким тут розкидувати дорогу біжутерію.

Качині історії творчого автороського колективу, який одночасно скрізь, покурюють збоку.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:18

  rjkz написав:будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт

Так смішно читати звинувачення в сталінізмі тих, хто не залишив свою країну.
Миколай, ви схожі не на ідейного борця з комунізмом чи сталінізмом, а на звичайного представника ковбасної еміграції.

  rjkz написав:А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту
Так, Миколай, ви втікач і ухилянт. Який проголосував за "вайнинєбудет", а потім втік. Тому ваши поради і оцінки - жалюгідні і сміхотворні. Про мене ви нічого не знаєте, всі ваші думки і висмоктані з пальця "факти" - мимо цілі.

Ще раз.
Приїзжайте до нас в Україну :mrgreen: .
Тут, на місці, ви побачите і відчуєте на своїй шкурі, що таке зелена команда і 7-річні наслідки її "роботи".
Зразу підемо в ТЦК чи записати вас в оборонку?
Хочете за 20 000 грн в цехах без опалення гусениці натягувати чи двигуни танків капіталити? Чи будувати укріплення в полях на морозі -15С, під ударами дронів, тобто по справжньому боротись з ідейними наслідниками І. Сталіна?
