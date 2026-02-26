|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53
Сибарит написав: rjkz написав:
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁
Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18294
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5608 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁
Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9335
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6518 раз.
- Подякували: 21739 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
84
38
2
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00
rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.
номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4784
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 19:03
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁
Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
В Штатах робота вже є:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42420
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 19:12
Пропоную повернутися до теми гілки
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Наші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.
Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.
Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.
Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:
- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00
На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!! Це за право жити ще 2 роки.
- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.
Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.
Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.
І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.
Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.
Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.
В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».
2. А друга цікава річ така:
«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.
Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.»
Примітка: не лайтеся, мої приятелі до війни мешкали в Бучі. Тікали реально під обстрілами.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11858
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4188 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Чет 26 лют, 2026 23:43
akurt написав:
Пропоную повернутися до теми гілкиЕміграція, заробітчанство
News from USA
Наші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.
Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.
Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.
Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:
- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00
На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!! Це за право жити ще 2 роки.
- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.
Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.
Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.
І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.
Разом: щоби просто жити, треба мати чистими
: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.
Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.
В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».
2. А друга цікава річ така:
«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.
Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.
»
Примітка: не лайтеся, мої приятелі до війни мешкали в Бучі. Тікали реально під обстрілами.
Витискання почалось. Далі буде тільки збільшуватись.
З останнього - Британія не всім продовжує право на перебування, ще якась країна вже не бере чоловіків з України.
Нагадаю, право на пеербування в Європі до 2027.
А далі на розгляд країн. Але халяви точно не буде
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3194 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|