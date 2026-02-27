Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3192319331943195> Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53 Сибарит написав: rjkz написав: И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).

Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.

Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ... И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.

Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁 Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁



Все шутите?

Я-же каким-то образом узнал об этом.

И таксист тоже.

Информация есть, ее надо искать.

С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.

Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.

И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.

Что простительно в 20, в 38 уже нет.

Это не я ей судья, это жизнь такая. Все шутите?Я-же каким-то образом узнал об этом.И таксист тоже.Информация есть, ее надо искать.С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.Что простительно в 20, в 38 уже нет.Это не я ей судья, это жизнь такая. rjkz

Повідомлень: 18295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).

Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.

Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ... И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.

Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁 Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁



Все шутите?

Я-же каким-то образом узнал об этом.

И таксист тоже.

Информация есть, ее надо искать.

С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.

Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.

И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.

Что простительно в 20, в 38 уже нет.

Это не я ей судья, это жизнь такая. Все шутите?Я-же каким-то образом узнал об этом.И таксист тоже.Информация есть, ее надо искать.С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.Что простительно в 20, в 38 уже нет.Это не я ей судья, это жизнь такая.

В каждой шутке есть доля шутки.

Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)

В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.

Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁 В каждой шутке есть доля шутки.Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9335 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6518 раз. Подякували: 21740 раз. Профіль 136 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00 rjkz написав: Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.

Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет. Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.



номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .

п.с. видимо в Украине вас ни что не держало... номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .п.с. видимо в Украине вас ни что не держало... Vadim_ Повідомлень: 4784 З нами з: 23.05.14 Подякував: 652 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лют, 2026 19:03 В Штатах робота вже є rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).

Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.

Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ... И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.

Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁 Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁



Все шутите?

Я-же каким-то образом узнал об этом.

И таксист тоже.

Информация есть, ее надо искать.

С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.

Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.

И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.

Что простительно в 20, в 38 уже нет.

Это не я ей судья, это жизнь такая. Все шутите?Я-же каким-то образом узнал об этом.И таксист тоже.Информация есть, ее надо искать.С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.Что простительно в 20, в 38 уже нет.Это не я ей судья, это жизнь такая.



В Штатах робота вже є:

В Штатах робота вже є: flyman

Повідомлень: 42420 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1632 раз. Подякували: 2877 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лют, 2026 19:12 Пропоную повернутися до теми гілки

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.

Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.

Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.

Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:

- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00

На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!! Це за право жити ще 2 роки.

- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.



Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.



Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.



І тут 2 цікаві речі.

1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):

Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.



Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.

В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.

А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.



Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.

В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».



2. А друга цікава річ така:

«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.

Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.»



Примітка: не лайтеся, мої приятелі до війни мешкали в Бучі. Тікали реально під обстрілами. akurt

Повідомлень: 11859 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4188 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лют, 2026 23:43 akurt написав: Пропоную повернутися до теми гілки

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.

Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.

Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.

Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:

- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00

На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!! Це за право жити ще 2 роки.

- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.



Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.



Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.



І тут 2 цікаві речі.

1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):

Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.



Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.

В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.

А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.



Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.

В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».



2. А друга цікава річ така:

«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.

Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.»



Примітка: не лайтеся, мої приятелі до війни мешкали в Бучі. Тікали реально під обстрілами. Пропоную повернутися до теми гілкиNews from USAНаші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!!- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.І тут 2 цікаві речі.1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.Разом: щоби просто жити, треба мати: 5 400$.В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».2. А друга цікава річ така:«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.»Примітка: не лайтеся, мої приятелі до війни мешкали в Бучі. Тікали реально під обстрілами.



Витискання почалось. Далі буде тільки збільшуватись.

З останнього - Британія не всім продовжує право на перебування, ще якась країна вже не бере чоловіків з України.

Нагадаю, право на пеербування в Європі до 2027.

А далі на розгляд країн. Але халяви точно не буде Витискання почалось. Далі буде тільки збільшуватись.З останнього - Британія не всім продовжує право на перебування, ще якась країна вже не бере чоловіків з України.Нагадаю, право на пеербування в Європі до 2027.А далі на розгляд країн. Але халяви точно не буде Хомякоид Повідомлень: 2799 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3195 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 00:37 Re: Еміграція, заробітчанство Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.



А сколько то крику было...



Если планируешь серьезно оставаться в США, то 1000+ это не деньги.



И еще. Только идиоты планируют жить в США при одном работающем на 5 человек. А сколько то крику было...Если планируешь серьезно оставаться в США, то 1000+ это не деньги.И еще. Только идиоты планируют жить в США при одном работающем на 5 человек. LEXX

Повідомлень: 306 З нами з: 11.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 00:47 Такі самі сумні - про які вище написав пан Хомякоид - відомості і з Норвегії: припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60. akurt

Повідомлень: 11859 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4188 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 08:09 LEXX написав: Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.



А сколько то крику было...



Если планируешь серьезно оставаться в США, то 1000+ это не деньги.



И еще. Только идиоты планируют жить в США при одном работающем на 5 человек. А сколько то крику было...Если планируешь серьезно оставаться в США, то 1000+ это не деньги.И еще. Только идиоты планируют жить в США при одном работающем на 5 человек.



Сейчас абсолютно ничего кроме гражданства по рождению не гарантирует от проблем. Хотя 2-х граждан на данный момент расстреляли. И это то, что знают все.

Раньше в год было около 60 кейсов на всю страну лишения гражданства.

Это касалось натурализированных граждан, то есть, тех кто приехал, пробыл не менее 5 лет на территории СЩА, прошел интервью-экзамен и принял присягу.

Сейчас то-ли приняли или собираются принять ПЛАН на 100 кейсов в месяц.

Как видно из практики, когда "сверху спустили план" по депортации НЕЛЕГАЛОВ с КРИМИНАЛЬНЫМ бэкграундом, а гребут всех подряд кроме пока граждан и гринкардхолдеров (их бывает тоже, но выпускают, хоть и даже просто попасть в тюрягу прежде чем докажешь что не верблюд - мало приятного).

Ю4Юшников, тпс, обладателей студенческих виз, рабочих, тех кто в пендинге по ПУ ловят для плана вместе с нелегалами, и потом надо доказывать, что ты не то самое двугорбное вьючное животное.

Насчет того, что только идиоты работают по одному человеку в семье?

Ну, да, тут много идиотов.

Когда дети в семье, то кто-то должен ими заниматься.

Или это один из родителей или надо нанимать няню и платить ей практически одну зарплату. Причем люди работают, получают зарплату, с нее платят налоги, потом этими посленалоговыми деньгами надо заплатить зарплату няне и она тоже заплатит налоги. То есть, условно, зарабатывая 22 доллара в час, надо уплатить 2 доллара налогами и 20 долларов зарплату няне, которая тоже заплатит налоги. И еше надо нести расходы связанные с работой. Так нафига работать?

Не, есть случаи, когда зарплата настолько существенно отличается от зарплаты няни, что обо всем забывают, даже о своих детях. Например, друзья моих друзей работают пульманологами в частной клинике. Муж с женой. Жена, вроде как завотделения. Семейный доход 1млн+ в год. 3-е детей. Ими занимаются все кроме родителей. Сейчас абсолютно ничего кроме гражданства по рождению не гарантирует от проблем. Хотя 2-х граждан на данный момент расстреляли. И это то, что знают все.Раньше в год было около 60 кейсов на всю страну лишения гражданства.Это касалось натурализированных граждан, то есть, тех кто приехал, пробыл не менее 5 лет на территории СЩА, прошел интервью-экзамен и принял присягу.Сейчас то-ли приняли или собираются принять ПЛАН на 100 кейсов в месяц.Как видно из практики, когда "сверху спустили план" по депортации НЕЛЕГАЛОВ с КРИМИНАЛЬНЫМ бэкграундом, а гребут всех подряд кроме пока граждан и гринкардхолдеров (их бывает тоже, но выпускают, хоть и даже просто попасть в тюрягу прежде чем докажешь что не верблюд - мало приятного).Ю4Юшников, тпс, обладателей студенческих виз, рабочих, тех кто в пендинге по ПУ ловят для плана вместе с нелегалами, и потом надо доказывать, что ты не то самое двугорбное вьючное животное.Насчет того, что только идиоты работают по одному человеку в семье?Ну, да, тут много идиотов.Когда дети в семье, то кто-то должен ими заниматься.Или это один из родителей или надо нанимать няню и платить ей практически одну зарплату. Причем люди работают, получают зарплату, с нее платят налоги, потом этими посленалоговыми деньгами надо заплатить зарплату няне и она тоже заплатит налоги. То есть, условно, зарабатывая 22 доллара в час, надо уплатить 2 доллара налогами и 20 долларов зарплату няне, которая тоже заплатит налоги. И еше надо нести расходы связанные с работой. Так нафига работать?Не, есть случаи, когда зарплата настолько существенно отличается от зарплаты няни, что обо всем забывают, даже о своих детях. Например, друзья моих друзей работают пульманологами в частной клинике. Муж с женой. Жена, вроде как завотделения. Семейный доход 1млн+ в год. 3-е детей. Ими занимаются все кроме родителей. rjkz

Повідомлень: 18295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 08:44 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60 припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу. Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу. BIGor

Повідомлень: 10500 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1496 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3192319331943195> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Faceless