budivelnik написав:У нас середня пенсія 5000 грн ( це 120 доларів)+ субсидії на комуналку Чи все таки будете рівняти наших 120 доларів які ЗАЛИШИЛИСЬ в нашого пенсіонера після сплати комуналки з 200євро які залишились у француза?
Якщо розмастити на всіх пенсіонерів, хоча субсидія може бути не тільки пенсіонерам, то це 1200 грн на сезон. Субсидії це 1% видатків ПФУ. З іншого боку тільки максимум чверть пенсіонерів отримують субсидії, часто якби і доходів нема, але є прописані діти-внуки і нема субсидії. Конкретно - мої батьки обоє за +80, сумарна пенсія 11 тис, субсидія 1660, приватний будинок. Якщо брати холодний цьогорічний січень, то субсидія це тільки чверть витрат на опалення газом і електрику.