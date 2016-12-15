RSS
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 06:39

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:У нас середня пенсія 5000 грн ( це 120 доларів)+ субсидії на комуналку
Чи все таки будете рівняти наших 120 доларів які ЗАЛИШИЛИСЬ в нашого пенсіонера після сплати комуналки з 200євро які залишились у француза?

Ви переоцінюєте розмір та к-ть субсидій.
Протягом опалювального сезону 2024-2025 нею скористалися близько 1,6 млн домогосподарств. Загальна сума профінансованих субсидій склала понад 12,5 млрд грн.https://www.msp.gov.ua/press-center/new ... -subsydiyu

Якщо розмастити на всіх пенсіонерів, хоча субсидія може бути не тільки пенсіонерам, то це 1200 грн на сезон. Субсидії це 1% видатків ПФУ. З іншого боку тільки максимум чверть пенсіонерів отримують субсидії, часто якби і доходів нема, але є прописані діти-внуки і нема субсидії.
Конкретно - мої батьки обоє за +80, сумарна пенсія 11 тис, субсидія 1660, приватний будинок. Якщо брати холодний цьогорічний січень, то субсидія це тільки чверть витрат на опалення газом і електрику.
