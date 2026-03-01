RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:41

Цікавий аналіз витрат української родини, яка мешкає в Філадельфії, від пана rjkz.
Треба йому подякувати за розгорнутий аналіз, який допомагає читачеві уявити як хто де мешкає.

Дві ремарки:
Перша: про «депресивне місто» Філадельфія.
Насправді:
List of the largest U.S. cities by population
New York City. New York. 8,478,072. (2020) 8,804,190.
Los Angeles. California. 3,878,704. (2020) 3,898,747.
Chicago. Illinois. 2,721,308. ...
Houston. Texas. 2,390,125. ...
Phoenix. Arizona. 1,673,164. ...
Philadelphia. Pennsylvania. 1,573,916. ...
San Antonio. Texas. 1,526,656. ...
San Diego. California. 1,404,452.
Важко погодитися з тим, що місто, яке є в рейтингу під номером 6, є «депресивним».

Друга: середня зарплатня в штаті Пенсильванії, де є місто Філадельфія, складає близько 73 000$ на рік. Для США це досить висока цифра. Рейтинг штату за рівнем зарплатні: 19 серед всіх штатів США. Якось на «депресивний» не схожий ну ніяк.
Варто порівняти з НЕ депресивним штатом New York:
In New York, the median income is $58,560, but salaries across the state can differ greatly.
The median wage is $49.1K / yr. $68.2K is the 75th percentile.
Я точно не впевнений, але здається цифра середніх зарплат в штаті New York помітно нижча від такого ж параметру для штату Пенсильванія.

P.S. Матеріал мною надано не для критики, чисто для обʼєктивності. Мені аналіз сподобався.
Всі цифри взято із відкритих джерел - кожен може легко перевірити.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 00:40

  Хомякоид написав: Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Пропоную почекати, доки першого військовозобов'язаного відправлять саме в Україну (а не просто нададуть припис залишити країну) за те, що він військовозобов'язаний, а не за п'яний дебош. Потім вже робити висновки. А то дуже схоже на те, як в російському телевізорі європейські країни ділили захід України. В них там, хто пам'ятає, Польща з Угорщиною вже в перші дні повномасштабного вторгнення "забрали" "свої" землі, поки російські війська були зайняті "звільненням" сходу і півдня.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:29

думкою за сильною рукою

  M-Audio написав:
  Хомякоид написав: Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Пропоную почекати, доки першого військовозобов'язаного відправлять саме в Україну (а не просто нададуть припис залишити країну) за те, що він військовозобов'язаний, а не за п'яний дебош. Потім вже робити висновки. А то дуже схоже на те, як в російському телевізорі європейські країни ділили захід України. В них там, хто пам'ятає, Польща з Угорщиною вже в перші дні повномасштабного вторгнення "забрали" "свої" землі, поки російські війська були зайняті "звільненням" сходу і півдня.

от так і проявляються латентні сталіністи, які думкою бгатіють за сильною рукою
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:41

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Закономірно закінчилися оглядини житла під інвестиції подружжям наших українців.
Все починалося дуже гарно: великий красивий будинок із гарною прибудинкової територією.
Вторинний ринок після реконструкції, під час якої було замінено покрівлю даху та побудований паркан від сусідів.
В середині приміщення виглядали досить стильно.

Я звернув увагу на великий недолік з точки зору «ЛЛЛ»: безпосередня близькість до highway 80.
Це шум, який ти будеш чути все життя!
Дивимося на те, на що я відразу звернув увагу: розташування.
Я висловив думку, що розташування погане з поганого.
https://maps.app.goo.gl/9PYBFh9jimJajY636?g_st=ic
Дивимося на будинок за 312 000$.
https://www.redfin.com/IA/Coralville/14 ... /109516165
Володіння таким будиночком вимагає витрат на місяць:
Principal and interest $1,547; Property taxes $451;
HOA dues $0; Home insurance $145.

Вчора повідомили наші люди, що оглянули, мацали, думали : НЕ СПОДОБАЛОСЯ.
Будуть шукати інший.
Ну і правильно: окрім всього іншого - занадто великий…
Там десь 250 кв.м.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:09

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Закономірно закінчилися оглядини житла під інвестиції подружжям наших українців.
Все починалося дуже гарно: великий красивий будинок із гарною прибудинкової територією.
Вторинний ринок після реконструкції, під час якої було замінено покрівлю даху та побудований паркан від сусідів.
В середині приміщення виглядали досить стильно.

Я звернув увагу на великий недолік з точки зору «ЛЛЛ»: безпосередня близькість до highway 80.
Це шум, який ти будеш чути все життя!
Дивимося на те, на що я відразу звернув увагу: розташування.
Я висловив думку, що розташування погане з поганого.
https://maps.app.goo.gl/9PYBFh9jimJajY636?g_st=ic
Дивимося на будинок за 312 000$.
https://www.redfin.com/IA/Coralville/14 ... /109516165
Володіння таким будиночком вимагає витрат на місяць:
Principal and interest $1,547; Property taxes $451;
HOA dues $0; Home insurance $145.

Вчора повідомили наші люди, що оглянули, мацали, думали : НЕ СПОДОБАЛОСЯ.
Будуть шукати інший.
Ну і правильно: окрім всього іншого - занадто великий…
Там десь 250 кв.м.


Я не розумію, як люди навіть приїхали розглядати цей будинок біля автобану.
Якщо там немає захисних щитів то там шум вдень і вночі гарантований.
Я навіть не їздив в Німеччині на перегляд подібних будинків.
Так і казав що занадто шумне місце.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:13

  akurt написав:Я звернув увагу на великий недолік з точки зору «ЛЛЛ»: безпосередня близькість до highway 80.

Все ещё хуже.
Это не highway 80, а interstate (в старой терминологии freeway, в нашей - магистраль) 80.
Highway (в новой терминологии US) - это обычная загородная дорога. Некоторые из них бывают столь тихими, что возле них можно жить.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:29

Philipines як дорого експату на життя?

  Frant написав:Дайош вседержавну анархію!
Добровільну армію і добровільну сплату податків!
Хто не хоче, той не платить і не воює!
Так, пане Флаймен?

Дайош Філіпіни
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:31

як Варшавка в Бородянці

  Сибарит написав:
  akurt написав:Я звернув увагу на великий недолік з точки зору «ЛЛЛ»: безпосередня близькість до highway 80.

Все ещё хуже.
Это не highway 80, а interstate (в старой терминологии freeway, в нашей - магистраль) 80.
Highway (в новой терминологии US) - это обычная загородная дорога. Некоторые из них бывают столь тихими, что возле них можно жить.

Це як Варшавка в Бородянці?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:35

  flyman написав:Це як Варшавка в Бородянці?

Это очень загруженный highway.
Возле него жить нельзя.
  Сибарит написав:
  flyman написав:Це як Варшавка в Бородянці?

Это очень загруженный highway.
Возле него жить нельзя.

Геніальні вище думки.
Люди дивилися не один цей булинок.
Вчора зупинилися на іншому площею в 160 кв. м.
Ціна 280 000$.
ЛЛЛ

Зробили пропозицію купівлі за 290 000$.
Там як аукціон.
Ввечері прийшла відмова: хтось запропонував більше і забрав.
Се ля ві…

Подробиці надам пізніше: сиджу на відкритому багажнику свого авто десь неподалік Бордо: трейл на 10 км.
Якщо повернуся: напишу.
