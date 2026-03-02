Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

а що геномка?
пробував у ній підвищити ліміт, аби була змога переслати побільше під час відпустки -- довго порпались у документах, питали “а от нашо більший ліміт...?”, здавалось, що хочуть навіть додати “усяким там жителям жебрацьких країн...”, але мені їх аж стало жаль, і написав, хай то все припиняють, якщо вже втомились... то вони й припинили. 😂😹
пробував через TransferGo, як радив пан viy -- але то таки було страшнувато не лише через вихідні у ibkr... -- але і tg лише у кінці, вже після внесення даних картки, дадуть форму де можна внести особисту адресу на ibkr, і це не зберігається на наступні рази, легко можна чи забути внести, чи ще щось..., от воно мене в останню мить злякало підвіткою “32 симв.макс”, то зупинив все вже в апці монобанки, і профукав так другий безплатний платіж (подарований за фотки пасп.)
Але в суботу ще була гарна коміс -- 0.2% (єври з Брит в Німеч), а в неділю вже 0.7%, а нині 1.2%... а якби єври слати з Польщі в Німеч -- то взагалі 2% 🤦 (але це я вже повівся на їхні заклики “отримайте мультивал.рахунок”, може і це на щось вплинуло?)
Треба таки щодня перевіряти що там. Може ще колись буде 0.2% 😇
Але працююча нині хоч якась диверсиф. методів поповнення (хай навіть лише для “іноземців” моно й кредо) -- це таки плюс.
Хоча трохи і страшнувато розуміти, що увесь наш вихідний фін.зв`язок з цивіліз.світом тримається на хоч і гордій, але таки маленькій Литві...
або просто будн.день, коли великий наплив, бо всі люблять бачити, як гроші стрибають за лічені хвилини.
Справді?
А у якій країні хата?
Які ризики, що зруйнують якісь фанатики (москвини/таліби/...) і виженуть?
Одному Трампу нині справді добре -- “два прекрасні океани”. Легко відбитись від будь-яких спроб окупації...
А в Україні якось непевно все... -- вже 4 роки воювати нема кому, владі на це начхати, “чіткі терміни служби” не вводить, і якби московія якось організувала масову мобіліз. без грошей (хоч Портников у таке і не вірить, але х.з...), видала там усім пінгвінячі костюми, і мільйони тих зомбаків прорвал би таки хоч і горду, але таки ж вузьку “кіл-зону” -- то далі буде йой. І хатам, і деревам... 😔
теліпання ринку вже розбирають на відеомеми...
Про нинішню ситуацію (все червоне, крім оборонних etf й анти-сп500 з тікером lvo, у якої нині свято і свічка... 😂), про це все ще на вихідних жартували якісь амер.гумористи. Мовляв Трамп почав одразу як ринки закрились.
Але й справді -- коли він ще міг почати?
Бо ринки трошки дурнувато поводяться...
Як півстоліття іранські упирі знущались над світом (і над нами теж... 😒) -- то ринки мирно жували жвачку.
А як упирям нарешті вломили взад -- то ринки чогось почервоніли.
До речі, дивно, що падає передусім світ (~1.5%) і єври, а Штати (vuaa) лише на 1/2 %. Але може вони просто ще не попрокидались...
До речі, vuaa (sp500 eur acc) вже місяців 5 так теліпається. І хтось же ж таки на цьому може і наживатись. Але хто? Так багато питань, а відповідь лише одна... Трамп. 😂😹
А приріст за повний рік -- 1-2%...
А ixua й exus за 3 місяці вже +10% (було, у вихідні 😂...) Це якось лячно. 😒
Зростання звісно ж хочеться. Але ж здорового...
І ще от стаття, яка критикує нерівний розподіл між компаніями еспішки:
Тому ще про додаткові фін.диверсифікац., але вже у межах самих Штатів:
“
, на європейському ринку (UCITS) існує декілька популярних ETF на індекс S&P 500 Equal Weight, які є акумулюючими (Acc) та торгуються в євро (EUR).
Ось основні варіанти, на які варто звернути увагу:
Найпопулярніші ETF (S&P 500 Equal Weight, Acc, EUR)
| Назва фонду | ISIN | Тікер (EUR) | Комісія (TER) | Метод реплікації |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight | IE00BLNMYC90 | XDEW | 0.15% | Фізична |
| iShares S&P 500 Equal Weight | IE000MLMNYS0 | EWSP | 0.15% | Фізична |
| Invesco S&P 500 Equal Weight | IE00BNGJJT35 | SP2Q | 0.20% | Фізична |
Деталі, які важливо знати:
* Тікери та біржі: Тікер може змінюватися залежно від біржі. Наприклад, на німецькій Xetra фонд від Xtrackers зазвичай має тікер XDEW, а від Invesco — SP2Q. Завжди перевіряйте валюту торгів у вашого брокера, оскільки один і той самий фонд може торгуватися і в USD, і в EUR.
* Валютне хеджування (Hedged): Якщо ви шукаєте фонд з позначкою EUR Hedged (щоб нівелювати коливання курсу USD/EUR), існує, наприклад, IE00BNGJJW63 (Invesco) або IE000MLMNYS0 (iShares), але звертайте увагу, що хеджування зазвичай трохи збільшує комісію (TER).
* Акумуляція (Acc): Усі три наведені вище фонди є акумулюючими. Це означає, що дивіденди від 500 компаній автоматично реінвестуються всередині фонду, що вигідно з погляду податків у багатьох юрисдикціях.
Чому обирають Equal Weight?
На відміну від стандартного S&P 500, де вага компанії залежить від її капіталізації (і де топ-10 гігантів на кшталт Apple чи Nvidia займають понад 30% індексу), в Equal Weight кожна компанія має частку 0.2%. Це зменшує ризик концентрації на технологічному секторі та дає більшу експозицію на компанії середньої капіталізації.
Чи підказати вам, на яких саме біржах ці фонди мають найбільшу ліквідність у євро?
”
Що цікаво -- всі три перелічені etf за рік знизились на 3% (по даних ibkr), але всі три різко рвонули вгору саме від початку цього року. Як і оборонні etf... Дивна якась кореляція.
Але все одно ж -3%... Це як знижка в крамниці. Мабуть... 🤔
Але що з цього приводу думають самі філіпінці?
Які гарантії, що не надумаються колись влаштували різанину “клятих білих колонізаторів”?
І ще б не варто забувати, що кілька століть тому вони і людей їли. Може лише печінки-серця, але з`їденим від того ж не легше було...
ОВДП.
Стабільно прибуткові. Гривневі. Хто ще не продав -- то радіє, мабуть, на тлі зниження %
Валютні вже понад два роки плентаються позаду.
За місяць змін нема. Хіба що євро подешевшало і його овдп теж...:
01.02.26 42,85 48,11 5,26 10,94% 5,22% 51,24 53,89 2,65 4,91% 2,35% 1,1959
02.02.26 42,81 48,12 5,31 11,04% 5,26% 51,02 53,91 2,89 5,35% 2,56% 1,1918
03.02.26 42,97 48,14 5,17 10,74% 5,11% 50,91 53,93 3,02 5,60% 2,67% 1,1847
04.02.26 43,19 48,15 4,96 10,30% 4,89% 50,95 53,94 2,99 5,55% 2,64% 1,1796
05.02.26 43,17 48,17 5,00 10,37% 4,92% 51,04 53,96 2,93 5,42% 2,58% 1,1822
06.02.26 43,14 48,18 5,04 10,46% 4,95% 50,90 53,98 3,08 5,71% 2,71% 1,1798
07.02.26 43,14 48,19 5,05 10,48% 4,96% 50,90 53,99 3,10 5,74% 2,72% 1,1798
08.02.26 43,14 48,21 5,07 10,51% 4,97% 50,90 54,01 3,12 5,77% 2,73% 1,1798
09.02.26 43,05 48,22 5,17 10,72% 5,06% 50,76 54,03 3,27 6,05% 2,86% 1,1792
10.02.26 43,03 48,23 5,21 10,80% 5,09% 51,12 54,05 2,93 5,42% 2,56% 1,1881
11.02.26 43,09 48,25 5,16 10,69% 5,03% 51,25 54,06 2,81 5,20% 2,46% 1,1894
12.02.26 43,03 48,26 5,23 10,84% 5,09% 51,21 54,08 2,87 5,31% 2,50% 1,1900
13.02.26 42,99 48,27 5,28 10,94% 5,14% 51,03 54,10 3,06 5,66% 2,67% 1,1870
14.02.26 42,99 48,29 5,30 10,97% 5,14% 51,03 54,12 3,08 5,69% 2,68% 1,1870
15.02.26 42,99 48,30 5,31 10,99% 5,15% 51,03 54,13 3,10 5,72% 2,69% 1,1870
16.02.26 43,10 48,32 5,21 10,79% 5,05% 51,13 54,15 3,02 5,58% 2,62% 1,1862
17.02.26 43,17 48,33 5,16 10,68% 4,99% 51,16 54,17 3,01 5,55% 2,60% 1,1851
18.02.26 43,26 48,34 5,09 10,52% 4,91% 51,17 54,19 3,02 5,57% 2,60% 1,1829
19.02.26 43,29 48,36 5,07 10,48% 4,88% 51,26 54,20 2,95 5,43% 2,54% 1,1840
20.02.26 43,27 48,37 5,10 10,55% 4,91% 50,92 54,22 3,30 6,09% 2,84% 1,1768
21.02.26 43,27 48,39 5,12 10,58% 4,92% 50,92 54,24 3,32 6,13% 2,85% 1,1768
22.02.26 43,27 48,40 5,13 10,60% 4,92% 50,92 54,26 3,34 6,16% 2,86% 1,1768
23.02.26 43,27 48,41 5,14 10,61% 4,92% 50,92 54,27 3,36 6,18% 2,87% 1,1766
24.02.26 43,30 48,43 5,13 10,59% 4,90% 51,01 54,29 3,29 6,05% 2,81% 1,1780
25.02.26 43,26 48,44 5,18 10,68% 4,94% 50,97 54,31 3,34 6,15% 2,85% 1,1780
26.02.26 43,24 48,45 5,21 10,76% 4,97% 50,96 54,33 3,36 6,19% 2,87% 1,1785
27.02.26 43,21 48,47 5,26 10,85% 5,00% 51,02 54,34 3,32 6,11% 2,82% 1,1809
28.02.26 43,21 48,48 5,27 10,88% 5,01% 51,02 54,36 3,34 6,14% 2,83% 1,1809
01.03.26 43,21 48,50 5,29 10,90% 5,02% 51,02 54,38 3,35 6,17% 2,84% 1,1809
і позаминулий місяць:
...