Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:18

  flyman написав:howto: ШРТ в пішій доступності
25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

Ну так все вірно: не всім танцюристам тестикули заважають танцювати.

Пане flyman’e! А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.
Поділилися б результатом. Обговорили б…
akurt
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Слабо.
Флайман думкою багатіє
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.
Поділилися б результатом. Обговорили б…

Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС (з ПМЖ теж можна, але дні перебування в Італії не будуть рахуватися на громадянство). Далі - аеропорти - Подивитися в які регіони є польоти. З Кракова покрита вся Італія (https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes), але на зиму деякі закриваються. Такі як Краків - Барі цілорічний. Далі шукати нерухомість наприклад ШРТ від Барі в 50 км. на https://www.idealista.it/ - електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.

Але я наприклад зараз і не мрію про Італію (хоча навіть трохи італійської вивчив), бо треба громадянство. Як флайман мріє - я не знаю.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 03 бер, 2026 20:32, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:32

  flyman написав:howto: ШРТ в пішій доступності
25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

Так чого не купив?
https://www.casa.it/immobili/49027914/
штука ойро на березі моря, 6 кімнат, 120 м2.
Я не зрозумів з ВНЖ, потрібно воно чи ні.
Мілан це діло таке, бережіть кишені, рюкзаки.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:34

  BIGor написав:Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...
Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.
  BIGor написав:електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.

На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо.
З таксі я зовсім не зрозумів, нема ні Uber, ні Bolt. У місцевих спитав, сказали телефонують по телефону в місцеву службу і викликають. :shock: Місто Генуя.
Востаннє редагувалось Water в Вів 03 бер, 2026 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:35

11 років

BIGor

Як флайман мріє - я не знаю.



Довго . Як і про філіпінку.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:35

  Water написав:
  BIGor написав:Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...
Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.

Ну за 10 штук буде в нігерському кварталі :D . Там тільки угода + податки можуть коштувати 20 тис.

  Water написав:На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо.

Вже нормально поїздив - ексесів не було. Було тільки раз, що ремонт вони робили в неділю, але оголошення про це було.

PS: А от міський транспорт - повне розпиздяйство :D, десь як в Україні тільки техніка нова. Зупинки буває не позначені, а раз автобус приїхав - без номера. Куди їде - хз. Але всі сіли і поїхали.
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:59

  BIGor написав:А от міський транспорт - повне розпиздяйство :D, десь як в Україні тільки техніка нова.

Мені вистачило метро в Мілані. Вироблено на московії, гримить пісець.
Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і... Розрахувався безконтактно телефоном. Потім вониж хотіли у мене стянуть телефон з внутрішньої кишені, ділетанти.
Також бачив у деяких автів вибиті вікна, схоже хтось шось залишив у машині і привіт.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 21:01

Неочікувано активне та корисне обговорення.
Дуже приємно. І досить цікаво.

Ну що: так і хочеться сказати:
«Ваше слово, товарищ Маузер!»
Із заміною слова «Маузер» на слово “flyman”.
Ну для чогось же людина переривала цілу добу весь Internet.
akurt
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 21:26

akurt
Ну для чогось же людина переривала цілу добу весь Internet


Його туди випадково викинуло з «оранжового ютубу». Де він всю ніч серфив.
Hotab
