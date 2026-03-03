Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:howto: ШРТ в пішій доступності 25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук
Ну так все вірно: не всім танцюристам тестикули заважають танцювати.
Пане flyman’e! А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками. Поділилися б результатом. Обговорили б…
Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС (з ПМЖ теж можна, але дні перебування в Італії не будуть рахуватися на громадянство). Далі - аеропорти - Подивитися в які регіони є польоти. З Кракова покрита вся Італія (https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes), але на зиму деякі закриваються. Такі як Краків - Барі цілорічний. Далі шукати нерухомість наприклад ШРТ від Барі в 50 км. на https://www.idealista.it/ - електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.
Але я наприклад зараз і не мрію про Італію (хоча навіть трохи італійської вивчив), бо треба громадянство. Як флайман мріє - я не знаю.
Все ясно, бо москалі шось таке розповідають... Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.
На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо. З таксі я зовсім не зрозумів, нема ні Uber, ні Bolt. У місцевих спитав, сказали телефонують по телефону в місцеву службу і викликають. Місто Генуя.
Мені вистачило метро в Мілані. Вироблено на московії, гримить пісець. Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і... Розрахувався безконтактно телефоном. Потім вониж хотіли у мене стянуть телефон з внутрішньої кишені, ділетанти. Також бачив у деяких автів вибиті вікна, схоже хтось шось залишив у машині і привіт.