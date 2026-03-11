Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

- декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти.

- наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України.

- ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти.

- але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло.

Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці.

Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15.

akurt Какой город? Какой район?

Какая цена дома? Какая площадь?

Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?



- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$ У мене немає проблем, читайте уважно:- я писав і пишу, що в липні 2025 року



По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$



Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.



Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?



Кого обманут на рынке? Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?Кого обманут на рынке?



Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.

СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.

Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.

245 - это "среди нигде". Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались ви в которые надо еще вкладывать время и деньги.245 - это "среди нигде".





При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.

Какая цена дома? Какая площадь?

Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?



Переливаешь из пустого в порожнее??? Какой город? Какой район?Какая цена дома? Какая площадь?Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?Переливаешь из пустого в порожнее???

Ну, по перше, я все це докладно писав ще в січні.

Не читав - так хто тобі доктор.



По-друге, напиши те саме проо свої інвестиції після виізду із столиці світу під назвою "Слов"янськ".

Мені цікаво також:

Какой город? Какой район?

Какая цена дома? Какая площадь?

Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?

- декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти.

- наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України.

- ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти.

- але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло.

Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці.

Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15.

akurt Какой город? Какой район?

Какая цена дома? Какая площадь?

Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?



При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.

На них и живут, за комнату-две платят 1200-1800 долл. в месяц . В том, что мы называем "квартира".При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.На них и живут,

а при потере работы или в старости? а при потере работы или в старости? Vadim_ Повідомлень: 4816 З нами з: 23.05.14 Подякував: 655 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 15:05 Vadim_ написав: LEXX написав: Vadim_ В том, что мы называем "квартира".

При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.

На них и живут, за комнату-две платят 1200-1800 долл. в месяц . В том, что мы называем "квартира".При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.На них и живут,

а при потере работы или в старости? а при потере работы или в старости?



News from USA



«Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь!» (с)



Останній тиждень на цій гілці розповсюджуються простирадла дописів із баснями про апокаліпсис, який ось-ось настане на ринку нерухомості в США.

Ми всі прекрасно розуміємо, чому та звідки «вуха ростуть».



Але ось реальний факт.

Є доволі цікавий блогер - наш українець з Івано-Франківська.

Він заїхав в США за Програмою U4U. Прожив 2 роки і вже отримав репароль на наступні 2 роки.

В нього є дві позитивні риси:

- працьовитий та мудрий;

- не читає дурниць на цьому форумі.



Тому вже купив собі в іпотеку приватний будинок - в Чикаго - це такий депресивний занедбаний район планети (за думкою одного з дописувачів, який там ніколи не був) - живе та працює.



Але саме цікаве в його блозі зʼявилося сьогодні і саме на тему апокаліпсиса та дурниць на тему, що в США нерухомість ніхто не купує та взагалі вона раптом стала дешевшою на 10%.



Щоби ви все відео не дивилися:

- декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти.

- наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України.

- ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти .

- але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло.

