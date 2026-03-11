RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:32

Щоби ви все відео не дивилися:
- декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти.
- наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України.
- ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти.
- але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло.
Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці.
Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15.
https://youtu.be/MgoXylU-kD8?is=Vt58etccr35VvNnf


akurt Какой город? Какой район?
Какая цена дома? Какая площадь?
Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?

Переливаешь из пустого в порожнее??? :evil:
Востаннє редагувалось LEXX в Сер 11 бер, 2026 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:36

  rjkz написав:
  LEXX написав:
  akurt написав:У мене немає проблем, читайте уважно:
- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$


По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$


Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі. :D


Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?

Кого обманут на рынке? :P


Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.
СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.
Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.
245 - это "среди нигде".



а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:47

Vadim_ В том, что мы называем "квартира".
При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.
На них и живут, за комнату-две платят 1200-1800 долл. в месяц.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:48

  LEXX написав:akurt Какой город? Какой район?
Какая цена дома? Какая площадь?
Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?

Переливаешь из пустого в порожнее??? :evil:

Ну, по перше, я все це докладно писав ще в січні.
Не читав - так хто тобі доктор.

По-друге, напиши те саме проо свої інвестиції після виізду із столиці світу під назвою "Слов"янськ".
Мені цікаво також:
Какой город? Какой район?
Какая цена дома? Какая площадь?
Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?
Напишеш? Чи і ні "пустого", і ні "порожнього"???
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:53

  LEXX написав:Vadim_ В том, что мы называем "квартира".
При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.
На них и живут, за комнату-две платят 1200-1800 долл. в месяц.

а при потере работы или в старости? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:05

  Vadim_ написав:
  LEXX написав:Vadim_ В том, что мы называем "квартира".
При зарплате 20 долл. в час и 40 часовой неделе примерно 3500.
На них и живут, за комнату-две платят 1200-1800 долл. в месяц.

а при потере работы или в старости? :shock:


так же, как и везде - социалка и пенсии
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:08

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

«Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь!» (с)

Останній тиждень на цій гілці розповсюджуються простирадла дописів із баснями про апокаліпсис, який ось-ось настане на ринку нерухомості в США.
Ми всі прекрасно розуміємо, чому та звідки «вуха ростуть».

Але ось реальний факт.
Є доволі цікавий блогер - наш українець з Івано-Франківська.
Він заїхав в США за Програмою U4U. Прожив 2 роки і вже отримав репароль на наступні 2 роки.
В нього є дві позитивні риси:
- працьовитий та мудрий;
- не читає дурниць на цьому форумі.

Тому вже купив собі в іпотеку приватний будинок - в Чикаго - це такий депресивний занедбаний район планети (за думкою одного з дописувачів, який там ніколи не був) - живе та працює.

Але саме цікаве в його блозі зʼявилося сьогодні і саме на тему апокаліпсиса та дурниць на тему, що в США нерухомість ніхто не купує та взагалі вона раптом стала дешевшою на 10%.

це як ,юридично???, чі у діда не було права власності,жив у будинку дітей...?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 бер, 2026 15:14, всього редагувалось 3 разів.

Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:34

Якщо Ви насправді так турбуєтеся про біографію тієї людини, то можете подивитися попереднє відео від «U4U-ника Володимира», де він про те розказує. І навіть робить невеличку екскурсію всередині того будинку.
