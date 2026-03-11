|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:55
Прохожий написав:
это ветка обитателей фрунзе103?)
А ви з якою метою запитуєте? Заблудились по життю? Не розумієте, коди пройшли, пане Прохожий?
Ну то Вам далі. Ідіть далі
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 08 бер, 2026 20:03
говорящая панда, Я в акуе
Прохожий
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 16:28
Курс долара на міжбанку 44 грн
maniachello
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:49
Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»
барабашов
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:50
барабашов написав:
Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»
зависит от ударения ,два сы сы
Vadim_
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 11:47
Прохожий написав:
говорящая панда, Я в акуе
Ajuy — небольшая отдалённая рыбацкая деревушка и одноимённый пляж около неё на острове Фуэртевентура (Канарские острова, Испания).
я Вам завидую
maniachello
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:11
All cultured and intelligent people, who are capable of creative thinking, are invited to this topic.
The goal is communication and discussion of current issues of our time.
Investor_K
Профіль
