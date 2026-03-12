rjkz написав:
Ниче. У него Альберт выкупит за копейки. Ну или к тому времени, когда его будут выгонять еквити успеет создать нормальный.
Вчора на форумі був неймовірно цікавий день: багато цікавих думок - інколи несподіваних. Я виділив дві.
Ось перша:
Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...
Re: Еміграція, заробітчанство
Недавно писали, що до Дніпра всього 50 км російський сапог. По Ірпеню російський сапог вже ходив. І це я мовчу про економіку і те що держава з кожним роком слабшає. Тому дійсно, інвестування в таку нерухомість немає сенсу.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Як відомо, так само, як "Нормальные герои всегда идут в обход" (с), так само як ❝Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убеждён, что парой ему может быть только красивая женщина...❞, так само справжні Емігранти можуть мешкати тільки в містах з населенням під 20 мільйонів людей...
Моєму співрозмовнику, з яким я знайомий десь з 2018 року, НЕ ПОВЕЗЛО: він мешкає в несолідному містечку - With an estimated 3.88 million residents within the city limits as of 2024, it is the second-most populous city in the United States, behind New York City, and the largest city in the Western United States.
Але не це дивно - а дивно те, що випускник одного із самих потужних університетів в Україні - і зовсім не за технічною спецвальністю - при переїзді в США 2 роки тому настільки різко змінив спеціальність, що в мене щелепа відвисла...
Ну так... США вони такі... Змінюють людину...
Живе в орендованій квартирі - і вже другій за 2 роки...
Ось як описано в рекламному буклеті місце його роботи:
"Елегантний модельний ряд під одним дахом — від елегантного Mercedes E-Class до сміливого жовтого Ferrari Portofino M і аж до вражаючого Rolls-Royce Cullinan.
В автолабораторії (назву видалено мною) ⚡️ у Лос-Анджелесі ми спеціалізуємося на ремонті після страхових випадків, ремонті після зіткнень та відновленні після аварій — від повсякденних автомобілів до розкішних та екзотичних автомобілів.
Незалежно від того, чи це невелика аварія, чи значне пошкодження, ми співпрацюємо безпосередньо зі страховими компаніями та повертаємо автомобілі до заводського стану.
Якщо ваш автомобіль потрапив у аварію — переконайтеся, що він потрапить у потрібні руки.
Ремонт після зіткнень у Лос-Анджелесі • спеціалісти зі страхових випадків • ремонт розкішних та екзотичних автомобілів"
Ну слава Богу... Це ж треба який талант розкрився...
Це реально хороші новини, думаю легалізація - одне з найважливіших в еміграції. Хороші документи не заміниш навіть грошима. Але от власник хорошого документу може мати більше грошей і особливо можливостей.
Саме так. Вашими би устами та мед пити.
Збираються оформити якийсь документ (Запрошення), щоби батькам дали без проблем візу в США та щоби батьки приїхали в гості...
