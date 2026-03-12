|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:29
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Кентукщина!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43018
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5358 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:33
akurt написав:
Вчора на форумі був неймовірно цікавий день: багато цікавих думок -
Сьогодні також, пане Акурт! тут завжди можна посміятись від душі, над місцевим доктором Всезнаєм! Головне, щоб він не луснув від пихи і гіпертрофованого почуття власної нікчемності))))
akurt написав:
Зранку - приємна новина
BIGor написав:
Це реально хороші новини,
airmax78 написав:
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився.
Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват?
пан Акурт так за нього переживає, як Кім Ір Сен про населення Північної Кореї чи І.В. Сталін - про мешканців СРСР!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 12 бер, 2026 15:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23340
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:38
Frant написав: akurt написав:
Зранку - приємна новина
BIGor написав:
Це реально хороші новини,
airmax78 написав:
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився.
Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват?
Всі українці - побратими та посестри. Особливо ті, хто зараз за кордоном. Тому як можна не радіти черговій зеленій карті на отримання якої пішло 3.5 роки? 3.5 роки тому ці українці прийняли найсміливіше рішення в своєму житті - залишитись в США. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - здобули! Незламні!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43018
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5358 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|