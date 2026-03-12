|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:50
До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
airmax78
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:12
kingkongovets написав: Hotab написав: Бетон написав:
Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)
Був пару років тому. Це Танзанія
А на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .
При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))
Все летить туди, всім туди треба)
Hotab
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:21
airmax78 написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Кентукщина!
Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.
Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ.
Хомякоид
